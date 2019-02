Vremea se schimbă radical. Zonele unde temperaturile vor ajunge la -20 de grade

Meteorologii au emis o atenţionare cod galben de vreme severă. Vremea va fi anormal de rece, va bate vântul, iar ploile se vor înmulţi şi se vor transforma în ninsoare.

„E o schimbare semnificativă, vorbim de o răcire accentuată în toată țară, astăzi (vineri n.r.), vor fi precipitații în toate regiunile și în toate formele, deja le regăsim în nord-est, centru, în Transilvania sub formă de ploaie, iar în Moldova se transformă treptat.

Sistemul frontal va avansa precipitații în sud-est, cu transformate la noapte în lapoviță și ninsoare.

Mâine (sâmbătă n.r) vor fi precipitații cu totul izolat.

Vântul se va intensifica. În toate regiunile va suflă cu rafale de 55 de kilometri de oră, însă în zonele vizate de cod galben - Banat, Transilvania, Moldova - vor avea parte de rafale de 70 de kilometri pe oră, în zonele montane vântul va avea viteze de peste 90 de kilometri pe oră. În zonele montane, mâine însă, vântul va mai avea intensificări la cote reduse, senzația de frig va fi mult accentuată în sud-est.

Scăderea valorilor temperaturilor, nopțile vor deveni geroase, sub minus 10 grade, chiar și minus 20, minus 7, minus 8”, informează Alina Șerban, meteorolog ANM, la Digi24.

Cod galben de vreme severă: vânt intens, ploi, ninsori și frig

Codul galben de vânt intens va fi în vigoare de vineri, de la ora 16.00, până sâmbătă după-amiază. În acest interval, rafalele vor depăşi 65 km/h în regiunile vestice, sudice şi estice, iar la munte, vor trece de 100 km/h şi vor viscoli ninsoarea. Meteorologii au emis şi o informare de vreme deosebit de rece, astfel că în weekend, temperaturile nu vor trece pe nicăieri de 5 grade Celsius. Vineri vor fi ploi în cea mai mare parte a ţării, dar treptat, acestea se vor transforma în ninsoare.

Dimineaţa de sâmbătă va fi una dintre cele mai geroase de la începutul iernii, iar în estul Transilvaniei vor fi minus 20 de grade Celsius.

Chiar dacă vremea se va îndrepta ca aspect, maximele abia vor ajunge la 2 grade Celsius la nivelul întregii ţări. În plus, vântul va continua să sufle cu putere în sud-est şi la munte. Frig va mai fi şi duminică, dar temperaturile vor începe să crească la începutul săptămânii viitoare şi vor tinde spre 10 grade Celsius.

Meteorologii notează că vremea se va menţine rece până luni, 25 februarie.



Vremea în București în weekendul 23-24 februarie

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Capitala se află, începând de vineri dimineaţa, sub o atenţionare Cod galben de vânt puternic, răcire accentuată a vremii şi precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, conform unei prognoze speciale, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



Conform specialiştilor, în intervalul 22 februarie, ora 8:00 - 23 februarie, ora 8:00, în Bucureşti, vremea se va răci şi va deveni vântoasă. Temporar se vor semnala precipitaţii sub formă de ploaie, dar spre seară şi noaptea se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare, iar vântul se va intensifica, astfel că va avea viteze în medie de 55 - 65 km/h. Vor fi condiţii de polei, dar stratul de zăpadă nu va fi consistent.



Temperatura maximă va fi de 4 - 5 grade Celsius, iar cea minimă de minus 7 - minus 6 grade, posibil mai scăzută în zona preorăşenească, potrivit Agerpres.



Pe parcursul zilei de sâmbătă, vremea va fi deosebit de rece, iar vântul va mai avea temporar intensificări în prima parte a zilei, astfel că senzaţia de rece va fi amplificată. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul intervalului. Temperatura maximă va fi de minus 2 - minus 1 grad Celsius.

