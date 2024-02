De ce nu le place părinților la școală?

Am primit răspunsul la întrebare de multe ori în ultimii ani, de la părinți din toate mediile și spațiile geografice care au copii la școală. Părinți care mai trec o dată prin materie și care sunt mai îngroziți decât elevii când se termină vacanțele.

Cum s-a ajuns aici? Nimeni nu știe sau, dacă se știe, nimeni nu ridică mâna să răspundă.

Așa că am luat singuri culegerea, am scos o foaie de hârtie și am pus pe puncte de ce nu mai reușește școala noastră să treacă examenele modernității. Școala trebuie să fie totuși mai mult decât locul în care copiii merg la ore.

Aglomerația

Pentru că mulți părinți aleargă după „școlile bune”, acestea trebuie să înghesuie mai mulți copii în același număr de săli. De unde și învățatul în două schimburi și, din ce în ce mai des, în trei. Și uite așa, școlile bune nu mai sunt bune.

Matematica

Soluția nu este să refuzăm copiii, ci să construim noi școli. Și, concomitent, să sprijinim școlile ne-bune să devină bune.

Oboseala

Ore scurte, pauze mici, copii epuizați, profesori supraîncărcați. Așa se traduce școala în două sau trei schimburi. Cu o materie extrem de stufoasă și ore de 40 sau 45 de minute, profesorii încearcă să înghesuie informațiile în timpul alocat și jonglează cu predarea, evaluarea și educarea. Care abia dacă mai are loc.

Graba

Copiii trec cu viteză de la o materie la alta, cu pauze de cinci minute în care nu apucă nici să desfacă un sandwich. Ce să mai vorbim de șotron în pauze…

Traficul

Una dintre sursele traficului aglomerat, este, așa cum o arată datele, dusul și adusul copiilor la și de la școală. Goana după școala aceea bună, uneori la câțiva kilometri distanță, oferă imaginea cu prichindelul-navetist moțăind în centură.

Dezvoltarea

Școala într-un singur schimb lasă spațiu și timp pentru alte activități - sport, dans, roboți, pian, orice care nu are legătură cu materiile de curs, dar este la fel de important. Școala trebuie să devină nucleul dezvoltării, ca să dăm timp copiilor să devină oameni așa cum ni-i dorim.

Școala într-un singur schimb este un proiect pe termen mediu care trebuie prioritizat cu orice preț de o administrație responsabilă. Este o regândire a sistemului educațional de care comunitatea noastră are realmente nevoie. Cu o echipă de specialiști în urbanism și științele educației, cu ajutorul studiilor și tehnologiilor de ultimă oră, reconstruim sistemul și pornim de la a pune din nou în centrul lui copiii și interesele acestora.

De Ziua Națională a Lecturii, pornim campania care va schimba școala în Sectorul 1. Dacă vrei să ne susții intră pe PNL Sector 1. Dacă ai o idee, sugestie sau o problemă legată de educația copilului tău care merge la o școală în Sectorul 1, scrie-ne tot acolo.

#haisafacemtreaba în #Sectorul1Împreună