CTP: Electoratul s-a maturizat, diaspora va conta din ce în ce mai mult în alegeri

Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că „meseria” de votant se învață și în sensul acesta a sesizat o anumită maturizare a electoratului românesc și o creștere a experienței lui. Iar în ceea ce privește diaspora, crede că acești alegători abia acum „se dezmeticesc”, vor veni în număr și mai mare la următoarele alegeri și vor conta tot mai mult.

„Cred că s-a votat mai experimentat, votanții aceștia sunt mai experți. Au votat în cunoștință de cauză acum. Mi se pare că voturile s-au așezat în cunoștință de cauză. Nu întâmplător dl. Barna a obținut cât a obținut, sper să nu se amăgească în legătură cu asta. Asta e, l-a sancționat electoratul”, a comentat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Dacă această maturitate a electoratului la vot se va păstra depinde foarte mult de evoluția PSD, spune CTP. „PSD este partidul care poate, culmea, să aducă oamenii la vot. La votul contra. PSD a generat prezența formidabilă de la europarlamentare, a generat prezența foarte bună de acum. Niște oameni care în 2016 au stat acasă, acum, cei mai mulți dintre ei au venit și au votat împotriva PSD. Deci, dacă PSD-ul se va menține - e paradoxal - în sfera de sus a puterii, atunci oamenii vor veni la vot”, a arătat CTP.

„Eu consider că acest rezultat, prezența la vot, este un rezultat bun, având în vedere că raportarea nu trebuie făcută la 2014, raportarea trebuie făcută la 2016, la alegerile acelea parlamentare în care absenteismul grav care s-a produs acolo - a fost 35 la sută atunci prezența, a dus la niște rezultate monstruoase, pe care oamenii le-au văzut. În niciun caz nu se justifică așa (prin faptul că la parlamentare nu poți vota decât în localitatea de reședință - n.r.) absenteismul acela, până la 35 la sută prezență, oamenii nu s-au dus la vot, au fost manipulați în sensul ăsta și au recepționat manipularea: Ce să te mai duci la vot, domnule? N-are niciun rost votul tău, nu contează, oricum ies tot ăia, n-are rost. Asta a fost filosofia. Or acum, eu mă raportez la 2016, consider că oamenii au învățat o lecție din ce s-a întâmplat în 2016 și acum au venit într-un număr bun, după părerea mea, la vot. Iar diaspora a fost extraordinară”, a afirmat Cristian Tudor Popescu, duminică seara, la Digi24, comentând rezultatele provizorii ale primului tur al alegerilor prezidențiale.

Gazetarul spune că se aștepta ca președintele Klaus Iohannis să fie preferat și de diaspora, deși părea că Dan Barna ar fi fost favorit. „Era limpede pentru orice analist politic lucid că Klaus Iohannis va câștiga alegerile din diaspora. Că Barna o va depăși net pe Viorica Dăncilă în diaspora era iarăși foarte clar, dar pe Klaus Iohannis nu avea cum să-l depășească”, spune CTP.

Gazetarul consideră că mobilizarea diasporei arată că ar trebui ca în Parlamentul României să fie acordate mai multe locuri pentru parlamentari care să-i reprezinte pe românii din străinătate. „Au demonstrat acum că au forță de vot foarte mare și după părerea mea, această participare a diasporei va crește în continuare, pentru că ei nu s-au dezmeticit bine acum. Foarte mulți au fost atât de șocați de ce li s-a făcut în 2014, în 2019 în mai, încât și-au pierdut încrederea în aceste alegeri, au spus nu mă mai duc acolo, să fiu ținut pe stradă, în ploaie ș.a.m.d. Și-acum, au văzut că se poate. Eu cred că data viitoare vor veni mai mulți la aceste alegeri, vor conta din ce în ce mai mult în alegeri”, este de părere CTP.

Editor: Luana Păvălucă