La vârsta de 18 ani, visam să mă plimb peste tot în Europa și să vizitez toate locurile frumoase despre care aflasem din cărți și din filme. Singurele limitări erau banii. Să călătorești în Europa acum mai bine de două decenii era foarte scump, mai ales pentru veniturile din România. Lucrurile s-au schimbat mult în bine din această privință. Zborurile „low-cost” și cazările ieftine tip „hostel” permit acum tinerilor să călătorească mult mai ușor pe continent.



În plus, la împlinirea vârstei de 18 ani, fiecare tânăr din Uniunea Europeană, deci și din România, poate călători gratuit cu trenul pe întreg continentul timp de o lună. Uniunea Europeană oferă această posibilitate încă din 2018 prin Programul „DiscoverEU”. Sunt bucuros că, în calitate de negociator-șef pentru Bugetul Uniunii din 2018, am atunci reușit să includ în premieră în bugetul european finanțarea acestui program.



Între timp, „DiscoverEU” a fost permanentizat, iar tinerii au la dispoziție două runde de înscrieri în fiecare an pentru a beneficia de această facilitate, una în primăvară și una în toamnă. Cele mai recente două runde de înscrieri au avut loc în octombrie 2022 și martie 2023. Ești eligibil să aplici dacă ai împlinit 18 ani sau urmează să împlinești în momentul în care vei călători și ești rezident în Uniunea Europeană sau într-o țară terță asociată la Programul Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia). Tinerii selectați primesc un abonament cu care pot călători gratuit cu trenul în Uniunea Europeană timp de minimum 1 zi și maximum 30 de zile. Abonamentul de tren vine și cu un card „DiscoverEU” care îți oferă reduceri la vizite culturale, activități de învățare, sport, transport local, cazare, masă etc.



O altă veste bună este că nu trebuie să călătorești imediat după ce ai fost selectat. Participanții au la dispoziție aproximativ un an pentru a alege perioada ideală pentru vacanță. Spre exemplu, tinerii selectați în runda de înscrieri din martie 2023 pot călători între 15 iunie 2023 și 30 septembrie 2024. Astfel, dacă ai aplicat la runda de înscrieri din primăvară, dar urmează să dai examenul de bacalaureat sau ai alte planuri și nu poți călători imediat, nu este nicio problemă.



Atunci când am cerut colegilor din Parlamentul European acum 6 ani să voteze în premieră finanțarea „DiscoverEU”, am arătat că acest program va oferi tinerilor o oportunitate extraordinară de a descoperi diversitatea, patrimoniul cultural și istoria Europei. Este, însă, și o experiență ce le va servi participanților pe viitor și în carieră. Și spun acest lucru deoarece aproape două treimi din angajatorii europeni preferă candidații care au experiență internațională. Călătorind timp de o lună, la începutul vieții de adult, prin țările Uniunii Europene, fără părinți, singur sau cu prietenii, vei dobândi această experiență internațională. Te va ajuta să înveți să te descurci singur, să fii independent, să comunici mai ușor cu oameni din alte țări și din alte culturi, vei avea ocazia să-ți exersezi limbile străine învățate la școală.



Ca atare, dacă aveți 18 ani, urmează să împliniți 18 ani sau dacă ați trecut de mult timp de această vârstă, dar aveți copii sau nepoți în pragul majoratului, fiți atenți când se anunță noua rundă de înscrieri pentru această toamnă. Toate informațiile le găsiți pe site-ul: https://youth.europa.eu/discovereu_ro



„DiscoverEU” devine, destul de repede, un program cu tradiție. Aproximativ 250.000 de tineri din toată Europa, dintre care 13.000 de tineri din România, au beneficiat deja de călătorii gratuite prin intermediul „DiscoverEU”.



Este un număr mare, dar îmi doresc ca acesta să crească cât mai mult. Mi-ar plăcea ca, în viitor, să fie un lucru de la sine înțeles ca fiecare tânăr de 18 ani din UE să aplice pentru această extraordinară oportunitate, la fel cum te înscrii, spre exemplu, la examenul de bacalaureat când ai terminat liceul sau cum mulți dintre noi au dat examenul auto imediat după împlinirea vârstei de majorat.



De aceea, mă bucur să promovez cât mai mult acest program. În plus, fiindcă anul acesta negociez din nou Bugetul Uniunii Europene în numele Parlamentului European, obiectivul meu este să cresc finanțarea programului „DiscoverEU”, pentru a oferi această oportunitate de a călători gratuit cât mai multor tineri din România și din Europa.