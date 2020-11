Am trăit un an în America, la Washington și New York, știu și înțeleg foarte bine cum văd americanii România. Nu e deloc adevărat că ei ne-ar desconsidera sau că în ochii lor am fi o țară nesemnificativă. Și se înșală cei care cred că eventuala plecare a administrației Trump va schimba tonul față de actuala politică în Europa de Est. Departamentul de Stat al SUA nu face experimente la o asemenea scară, ci acest plan este menit să ofere o perspectivă de cel puțin două cicluri electorale în relațiile noastre cu cea mai puternică democrație de pe glob.

În materie de mesaje publice Adrian Zuckerman este de departe cel mai direct dintre toți ambasadorii pe care Statele Unite ale Americii i-a avut în România. În februarie a vorbit despre haosul din urma guvernului PSD (aici), în iunie a spus că PSD a favorizat traficul de persoane, iar în august l-a contrazis ferm pe liderul PSD și a subliniat că „eforturile Guvernului Orban pentru întărirea statului de drept, pentru oprirea traficului de persoane şi oprirea crimei organizate sunt remarcabile". În iulie l-a încurajat pe Marcel Ciolacu să continue după ce acesta din urmă a dizolvat o organizație PSD pentru că era „infiltrată de infractori", iar în octombrie a vorbit iarăși foarte direct: „Corupţia din guvernul anterior, care s-a concretizat în relaxarea legilor justiţiei doar pentru a-i ajuta pe fostul lider PSD Liviu Dragnea şi pe alţii să evite pedeapsa cu închisoarea, nu va fi acceptată!".

Afirmațiile tranșante ale diplomatului american au luat prin surprindere deopotrivă oameni politici și lideri de opinie din România. Însă trebuie subliniat că nu este vorba despre nonconformism în intervențiile ambasadorului Zuckerman, ci miza sa este de a juca un rol esențial, investind totul în această misiune diplomatică. Adrian Zuckerman este astăzi un fenomen care pe viitor poate fi studiat în academii ca pe un model de diplomat care arde etape pentru un scop important.

În trecut mulți ambasadori ai SUA recurgeau la mesaje publice subtile, codificate, calificate mereu drept „diplomatice", cu reacții în momente de tensiune maximă când se produceau derapaje majore, iar de multe ori reproșurile se făceau doar în spatele ușilor închise. Ei bine, Adrian Zuckerman a transformat un întreg tipar de a comunica, de a face politică și diplomație, iar aceasta se întâmplă după o perioadă în care liderii PSD cereau expulzarea diplomaților străini care criticau deciziile catastrofale ale acestui partid.

Ambasadorul SUA nu se sfiește să critice PSD pentru că, în limbajul SUA și al său personal, ce a făcut guvernarea PSD este sinonim cu un act de terorism politic, de detonare a statului și a democrației, și în acest fel PSD a pus în pericol inclusiv garanțiile de securitate ale SUA în regiune. Adrian Zuckerman dă o probă de loialitate românilor spunând săptămânal care au fost erorile și cine sunt vinovații derapajelor din trecut, precum și cine sunt astăzi adevărații parteneri.

Adrian Zuckerman este primul ambasador din istoria relațiilor bilaterale care s-a născut chiar în România. A trăit aici până la vârsta de 10 ani și acest om tratează România ca pe propria țară, este loial, autentic, demn, un exemplu de abnegație și curaj. Este un model care ar trebui preluat de majoritatea diplomaților români aflați la post.

Toți ambasadorii americani la București au avut un rol de construcție a parteneriatului reciproc între SUA și România, dar Zuckerman este de departe un autentic spirit instituțional și combativ deopotrivă, nu este diplomat de carieră, iar asta îl ajută să se detașeze de corsetul de birocrat atunci când este nevoie să folosească tușe mai groase. Știe că uneori trebuie să treacă peste bariere. Pe măsură ce recurge la mesaje puternice politic, el face un tur de forță în zona geostrategică, militară, economică pregătind terenul pentru „next level" al parteneriatului strategic SUA - România.

Pe multă lume intrigă faptul că reprezentantul SUA în România aduce săptămânal în discuție politica americană în Europa de Est prin atitudine, prin ritm, tonalitate, prin felul direct de a se exprima, de a cataloga situații și evenimente din trecut. Diplomatul a devenit și un lider în regiune, după ce România și-a recalibrat relația cu UE de un an, după alungarea PSD de la putere. Suntem astăzi o insulă de stabilitate în regiune, condiție sine qua non pentru a deveni polul regional de securitate al SUA. Cu fiecare ocazie, Zuckerman pronunță răspicat, de la înălțimea statutului său de reprezentant al guvernului american, „stat de drept", ceea ce întărește și mai mult consecvența mesajului SUA, după ce, în prealabil, numeroși analiști și observatori se îndoiseră de strategia sa, având în vedere relația acestuia apropiată cu președintele Trump.

Alte mari teme au fost dezvoltate cu succes de Zuckerman, printr-un desăvârșit desant diplomatic, care a inclus numeroase editoriale asumate de el în mass-media națională: sporirea prezenței militarilor americani în România și încurajarea autorităților pentru a nu permite Chinei să penetreze sistemele strategice de investiții în comunicații și energie. Astfel, în august, diplomatul confirma că Pentagonul a decis să facă din zona Mării Negre noua prioritate a strategiei de apărare în Europa, iar la începutul acestui an România a semnat un memorandum alături de SUA în privința 5G (care exclude practic companiile internaționale aflate sub investigații americane – e.g. Huawei) și a anulat un acord guvernamental cu China care a fi permis General Nuclear Power Corporation (companie chineză) să construiască două noi reactoare la Cernavodă. Virulența lui Zuckerman dă dovada intransigenței politicii SUA față de China: „Huawei este un braț corupt al regimului comunist chinez și al sistemului său de securitate. Chinezii comuniști și companiile lor vasale necinstite pot câștiga doar dacă le lăsăm. Dar să spunem nu!"

Dar este important să înțelegem exact resorturile acestor poziții, deopotrivă cu personalitatea lui Adrian Zuckerman. Nu este non-conformist, el are rolul de a reseta definitiv politica SUA în această zonă, iar România reprezintă cel mai puternic partener al SUA în Europa de Est și la Marea Neagră. În plus, legitimitatea lui Zuckerman este dublată de imaginea pe care SUA o are în interiorul României, de mare putere, de garant al securității. Astfel, la 25 de ani de la semnarea parteneriatului strategic cu SUA și la 15 de ani de la semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană, tema falsă clamată în România care ar trebui să opteze între SUA și UE a fost înlocuită de o realitate: mai multă SUA și UE!

Trebuie remarcat și rolul PNL în acest peisaj. Deși odată cu 2008, după anunțul nefericit privind retragerea trupelor românești din Irak, mulți s-au predat scepticismului în privința PNL, mai ales din cei care ofereau expertize ambasadei SUA la București, cooperarea politică astăzi este la un nivel. Ani mulți de confirmări au arătat după 2014 că PNL este, ca organizație politică, cel mai dedicat partener, cel mai stabil, cel mai puternic, iar inclusiv forța sa europeană, ca al treilea grup național ca dimensiune în cadrul PPE în Parlamentul European, întărește credibilitatea acestei relații euro-atlantice.

Președintele Klaus Iohannis are în mod clar un rol de garant al acestui parteneriat strategic SUA-România, pilonul politicii externe românești încă de dinainte de aderarea la NATO și UE. Vizitele sale la Washington au fost două succese diplomatice de anvergură, fără precedent, și de aceea trebuie să ne așteptăm la reciprocitate, să oferim importanța cuvenită acestui parteneriat. Trebuie să mutăm în această relație cu mai mult curaj, cu un spirit fresh, cu mai multă determinare. În acest sens, acum câteva zile, intervievat de Digi24, Damon Wilson, președintele Atlantic Council, spunea că relația SUA-România e extraordinară, dar sunt premise să se întărească și mai mult: „Vreau să văd preşedinţii şi premierii români la Washington în mod regulat şi oficiali americani de rang înalt la Bucureşti în mod regulat". De altfel, Adrian Zuckerman a subliniat în mod repetat meritele președintelui Iohannis și ale Guvernului Orban, spunând că ei construiesc o Românie „de excepție", iar acest lucru este apreciabil, relația specială fiind în mod evident remarcată în toate cancelariile diplomatice ale statelor dezvoltate. Este pentru prima dată în istorie când Departamentul de Stat al SUA are o relație excelentă deopotrivă cu președintele și cu Guvernul României.

Se cuvine, în final, să reamintim o descriere și o prognoză a lui Alfred Moses (Ambasador al SUA în România în perioada 1994-1997) care prevedea aceste evoluții de astăzi: „În decembrie 1994, când am ajuns în România în calitate de ambasador al SUA, Statele Unite erau cetatea strălucitoare din vârful dealului, țara pe care o admirau și de care continuau să se agațe. Acest aspect mi-a oferit oportunitatea de a ajuta România să devină o țară liberă și democratică strâns legată aliată de Statele Unite. La sfârșitul mandatului meu de ambasador, am inițiat un parteneriat strategic între SUA și România care aduce beneficii ambelor țări și care a rezistat în timp de douăzeci de ani și continuă să crească".