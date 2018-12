Statul să îşi plătească datoriile, la fel ca un cetăţean onest!

Inițiatorii proiectului sunt patru deputați de la UDMR: Ambrus Izabella-Agnes, Erdei Dolóczki István, Márton Árpád-Francisc, Seres Dénes.

Nu, nu vor să fugă în spate cu Ardealul, nici măcar cu Ţinutul Secuiesc. Ci vor ceva care ne-ar ajuta şi interesa pe toţi: dacă statul are o datorie către un cetăţean să o plătească într-un termen fix. O persoană care datorează ceva statului, i se pune poprire pe cont, plăteşte penalizări şi dobânzi. ANAF-ul te urmăreşte peste tot. Doar statul plăteşte când are el chef. Proiectul ar putea pune capăt acestei stări de fapt cu care ne-am obişnuit. De-a lungul timpul statul a am ân at la plată sumele câştigate în instantă de cetăţeni pentru retrocedări, taxa auto, drepturile salariale, dar şi sume mici pe care statul le datorează prin ANAF cetăţenilor.