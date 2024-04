Al cui e doctorul Cîrstoiu? “Ciupercăraia” din alianța lui Nicu și Marcel

A fost dubios dubios de la început. Sceneta de lansare a candidaturii, gafele, stânjeneala, veselia artificială, ura învinșilor. Tentativele stângace de a grefa candidatul pe cele două partide, cu care n-are nimic în comun. Apoi au venit dezvăluirile: incompatibilitatea, sumele prohibitive pentru consultații la clinica privată, schemele de ocolit legea.

Iar în alianță a început deruta. Cum s-a ajuns aici? De ce nu a știut nimeni? Ce se întâmplă mai departe, să fie retras sau nu candidatul? Cum să fie convins să se retragă singur? Și dacă se retrage, cine să candideze în locul lui? Din debandada politică de la vârful coaliției lipsește însă întrebarea-cheie: cine și-l asumă pe doctorul Cîrstoiu?

Informațiile din zona politică sunt că doctorul Cîrstoiu ar fi fost susținut sau chiar sugerat dinspre Cotroceni. Când scandalul public legat de incompatibilitate a devenit imposibil de gestionat, Marcel Ciolacu a încercat să-l paseze liberalilor pe doctor. La ultima ședință a coaliției, când a propus cu jumătate de gură găsirea altui candidat la primărie sau chiar susținerea lui Cristian Popescu-Piedone, Ciolacu a sugerat că, dacă liberalii nu sunt de acord, să fie consemnat că medicul Cîrstoiu va fi susținut de PNL. Odată cu valul de informații despre consultațiile paralele la clinica privată, pesediștii, bătăioși doar pe surse, anunțau că i cere doctorului să se retragă. În realitate, acest lucru nu s-a întâmplat. Tot ceea ce a făcut Ciolacu, de fapt, a fost să-i ceară să lămurească toate controversele într-o conferință de presă.

Când s-au dumirit că efectul Cîrstoiu se poate propaga la nivel național, liberalii au intrat în ofensivă. Sigur, una în stilul lui Nicolae Ciucă, în care ești, concomitent, și în luptă și tovarăș cu adversarul. Liderul PNL a dezvăluit că propunerea candidaturii a venit de la premier, cu doar două zile înainte de a fi prezentat partidelor și anunțat oficial. Acum, Ciucă și liberalii sunt în situația imposibilă de a continua să sprijine un candidat controversat sau de a-și găsi altul. Oricare dintre variante va avea un cost uriaș pentru PNL, un partid fără lider, direcție și viziune.

Nici pentru Ciolacu nu vin vremuri ușoare. Gabriela Firea și Paul Stănescu îi contabilizează greșelile, Sorin Grindeanu îi pândește locul la partid. Toate mutările lui Marcel Ciolacu sunt cu bătaie spre prezidențiale, iar susținerea lui Piedone l-ar face să reintre în grațiile lui Dan Voiculescu, de al cărui sprijin mediatic are nevoie.

În mai puțin de o lună de la desemnarea lui Cătălin Cîrstoiu, candidatul a ajuns să fie în război cu alianța care l-a propus. Presat prin intermediul presei să se retragă, Cîrstoiu spune că nu are de gând să facă așa ceva. Repudiat de liderii alianței, care-l umilesc public de fiecare dată când îl denumesc “candidatul momentan”, doctorul se agață de candidatură, deși este practic scos din cursă după gafele de campanie și explicațiile neconvingătoare pe care le-a dat, arogant, în scandalul incompatibilității. În loc să lămurească tot, într-o discuție onestă cu presa, Cîrstoiu se așează sub scutul profesiei de medic, deși nu profesionalismul său în calitate de chirurg e pus sub semnul întrebării.

Dacă în cazul lui Cătălin Cîrstoiu orgoliul și lipsa de experiență politică pot fi aduse ca justificări, nimic nu-i scuză pe Ciolacu și Ciucă. Ei sunt cei care au transformat o decizie politică serioasă într-o “ciupercăraie” de interese, orgolii și lupte între găști de partid și nu numai.