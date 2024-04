Retragerea doctorului Cîrstoiu. Strategii unui eșec anunțat

Anunțată intempestiv, candidatura doctorului Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei a creat probleme mari alianței PSD-PNL. Deși negociată între președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, după cum susțin surse politice, intrarea în competiție a lui Cîrstoiu a părut o soluție de avarie, venită din panica generată de lipsa unei strategii clare pentru câștigarea Primăriei Capitalei. Campania lui merge foarte prost, cu gafe de comunicare, dezvăluiri zilnice despre incompatibilitatea în care s-a aflat ca medic și managerul Spitalului Universitar, lipsă de angajament a primarilor de sectoare ai alianței, dezinteresul evident al celor două filiale PSD și PNL din București. Practic, Cătălin Cîrstoiu a ajuns în situația unui banc de pe vremuri: scos candidat ca să fie făcut de râs.

Informațiile despre intenția medicului de a se retrage din cursa pentru primărie au apărut la mai puțin de o săptămână după lansarea ratată de la Palatul Parlamentului. Ele au fost însă negate vehement atât de către Cîrstoiu, cât și de către Marcel Ciolacu. Pe măsură ce dezvăluirile despre activitatea sa la spital s-au multimplicat în presă și s-au viralizat pe rețelele sociale, au apărut și primele îndoieli în declarațiile publice ale liderilor politici. Întrebat dacă doctorul va mai fi susținut de către alianță, Ciolacu a introdus, în premieră, o nuanță: “E cumva condamnat, e trimis în judecată? Clotilde e trimisă în judecată. Un magistrat a hotărât acest lucru. La acest om nu s-a hotarat nimic, niciun magistrat nu s-a exprimat asupra cazului lui. (…) Momentan decizia este că mergem înainte cu dl Cîrstoiu”.

Câteva ore mai târziu, Gabriela Firea declara și ea: “Nu s-a pus problema (să fie schimbat candidatul, n.red.), vă spun sincer. Repet, nu s-a pus problema și, dacă mă întrebați pe mine, este foarte târziu să retragi candidatul din cursă cu atât de puțin timp înainte de declanșarea oficială a campaniei. Dacă îl retragi, cine candidează din partea PSD și PNL? Este un nonsens, nu are cine să mai intre în cursă cu o lună și două săptămâni înainte de alegeri. Din punctul meu de vedere, după explicațiile pe care le-a dat dl Cîrstoiu cu siguranță se va trece la alte teme, la alte subiecte, am fost și eu atacată în campanie, știu și eu cum este, ziua și atacul, cu siguranță se va depăși momentul și nu se va retrage sub nicio formă candidatul, suntem deja în campanie cu tot ce înseamnă pregătire. E imposibil de retras candidatul acum, în această fază”.

Declarațiile celor doi, făcute din motive diferite evidente, conduc spre aceeași concluzie: retragerea candidatului ar fi o variantă bună, doar că nu mai este timp (mai sunt două luni până la alegeri). Or, o asemenea sugestie venită de la cel mai înalt nivel politic are ca efect fragilizarea campaniei și, inclusiv, a candidatului. Este un semnal al lipsei de încredere în oferta politică a alianței, în cea mai vizibilă bătălie de la alegerile din 9 iunie. Alimentarea speculațiilor privind retragerea lui Cătălin Cîrstoiu îl împinge în afara jocului și polarizează electoratul între Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone.

Este posibil ca toate aceste semnale să fie pregătirea terenului pentru eșecul la București. Înfrângerea să fie apoi prezentată drept o fatalitate – “candidatul a fost mai slab de cât de ne așteptam, ne făceam de râs dacă-l schimbam”. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă știu însă că alegerile din Capitală dau trendul pentru scrutinele următoare – prezidențiale și parlamentare. Dacă pierd alegerile în București, atunci planul comun sau separat al celor doi e în mare pericol. Toată această strategie de a se alia și a comasa alegerile are ca scop final prezidențialele. Or, un insucces la București ar fi cea mai gravă lovitură la temelia acestei coaliții care vrea să controleze România în următorul deceniu.