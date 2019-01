Derapaje controlate pe zăpadă 

Derapajele controlate sunt visul oricărui şofer iubitor de senzaţii tari. 18 tineri au avut parte aseară de aventura vieţii... şi asta, fără poliţişti pe urmele lor. În parcarea unui complex de schi din Păltiniş, a fost organizat un concurs legal de drifturi, la care atât şoferii, cât şi spectatorii au simţit din plin adrenalina.

Cu motoarele turate la maximum, maşnile au făcut spectacol pe zăpadă. Vehiculele au fost împărţite în trei categorii: cu tracţiune spate, tracţiune fata şi maşini 4x4. Un tânăr a fost în centrul atenţiei, alegând să concureze cu o dubă. Nu a câştigat, dar la capitolul spectacol a stat foarte bine.

"Din păcate nu am putut să urc panta din parcarea de jos, dar e în regulă, am vorbit să mai pot da două ture pe sus, măcar de spectacol să continui să mă distrez și să distrăm oamenii că până la urmă de aceea am venit", concurent.

"Foarte mișto, nu e prima oară când fac asta. Traseul este foarte interesant, coborât, urcat, cu tehnic", concurent.

Concursul s-a organizat pentru prima dată la Păltiniș, în parcarea unui complex de schi, și a durat aproape trei ore.

"S-a format un circuit de o lungime de aproximativ un km. Concurenții au avut o manșă în care au executat două ture de traseu după care s-au obținut timpi pentru cele trei categorii de concurs", Radu Lungu - manager evenimente resort schi.

Curbele strânse şi derapajele "la liber" i-au încălzit atât pe şoferi, cât şi pe spectatori.

"E super. Am participat și eu, dar prin trafic mai mult, nu pe aici, nu mi-am permis. Mi se pare super tare", spectator.

"Concursul pare destul de greu, chiar dacă de pe margine pare ușor pentru unii. Este o parte acolo mai jos destul de dificilă, nu cred că s-ar încumeta oricine", spectator.

"Sincer nu am condus niciodată așa de repede la noi în parcare. Tot timpul ne enervam când apăreau unii care voiau să facă drifturi și să facă tot felul de schumahsărisme și cred că asta a și fost ideea de bază: am zis hai să facem ceva și pentru amatori", Andy Fazekas - reprezentant resort schi Arena Platoș.

Câştigătorii au fost premiaţi cu articole sportive şi accesorii pentru maşinile lor.

