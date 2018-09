1.000 de alergători au participat la Oradea City Running Day

Străzile din zona centrală a municipiului Oradea au fost transformate, duminică, în piste de alergare. O mie de sportivi din opt țări au participat la deja tradiţionala competiție Oradea City Running Day. Întrecerea se află la cea de-a opta ediție.

Printre cei 1.000 de sportivi care au luat startul duminică, la ora 10, s-a aflat şi Marian Gheorgheci. Acesta a venit pentru a cincea oară la Oradea City Running Day.

"Cred că prima dată am alergat în 2013 și organizarea a fost la fel, adică foarte bună. Zona e foarte bună, mai ales că e și pe malul apei, unde e foarte răcoare și îți face bine", spune Marian Gheorgheci, care anul acesta a convins-o pe logodnica lui să i se alăture.

"Sper să fie bine pentru mine, ca începător. E foarte sănătos și e foarte bine și e și distrativ într-un fel", spune Andreea Nai.

Tot din Timișoara a venit și Dorinel Mărgăuan. Sportivul are în palmares sute de semi-maratoane și maratoane în România și în străinătate. "Azi e săptămâna, chiar la ora asta, alergam la Budapesta, ieri cam la ora asta am alergat la Timișoara, azi am venit la Oradea, iar sămbăta viitoare alerg la Alba-Iulia."

Cea de-a VIII-a ediție a concursului de atletism Oradea City Running Day a adunat sportivi din România și alte șapte țări.

"Am scos un timp modest pentru o pregătire destul de bună - 1h 12min 20 sec. De 11 ani fac atletism de performanță, sunt și campion și de patru ori vicecampion al României la maraton, deci cursele de semi și de maraton nu sunt o problemă pentru mine", a declarat Ștefan Lupu, câștigătorul semi-maratonului.

"Am reușit să adunăm, ca anul trecut și anii trecuți, undeva la 800 de participanți. Pe lângă asta, vom vedea la prânz câți copii, dar cum se estimează, și acolo vor fi vreo 200 de copii. Probele sunt 21 de kilometri individual feminin, masculin, zece kilometri, cinci kilometri și ștafeta firmelor și, bineînțeles, crosul copiilor", a detaliat Joszef Deme, organizatorul competiţiei Oradea City Running.

Toți participanții au fost recompensați cu medalii. Câștigătorilor li s-au oferit premii totale în valoare de 9.000 de lei.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus

