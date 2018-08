Aquapark-ul Nymphaea din Oradea, în topul destinațiilor din România

Vizitat de mii de persoane în sezonul estival, aquapark-ul din Oradea se dovedește o investiție de succes a autorităților locale. O confirmare vine și de la revista Business Magazin, care a plasat complexul în topul destinațiilor din România. 2017 a adus un profit de peste un milion de euro, iar edilii se așteaptă ca anul acesta numărul turiștilor să crească, iar o dată cu ei și veniturile complexului.

"Complexul oferă turiștilor 15 bazine interioare și exterioare, zece tobogane, băi turcești și alte spații de relaxare. Cel mai important punct de atracție din aquapark este zona toboganelor", a relatat Bianca Firezar, jurnalist Digi24 Oradea.

"Am venit de la Lugoj cu familia mea și cu prietenii și ne distrăm foarte bine", spune un copil.

"-E ok, super frumos!

-De unde ați venit?

-Din Maramureș.

-Special pentru aquapark?

-Da, da, am venit într-o mini-vacanță", confirmă un turist.

"Singurul lucru care e negativ ce pot să spun despre ștrandul ăsta e că nu are destul de multă umbră. În rest e ok, apa e curată, distracția e ok", a remarcat un turist.

Construit cu 20 de milioane de euro, din care 10 milioane din fonduri europene, complexul a avut în 2017 o cifră de afaceri de 14 milioane de lei, iar profitul a fost de 4,8 milioane de lei. Aquaparkul poate primi în același timp până la 2100 de persoane.

"Adevărul e că la ora actuală suntem pe val și la propriu și la figurat, adică lume multă vine, cifra de afaceri este foarte bună. Anul trecut a fost un an foarte bun pentru noi, la o cifră de afaceri de 3,2 milioane de euro, am avut un profit de un milion de euro. Numărul vizitatorilor este în creștere", se mândreşte Liviu Andrica, directorul ADP Oradea.

Anul acesta, conducerea aquaparkului va face investiții de o sută de mii de euro pentru construirea altor puncte de alimentație publică și cumpărarea unor echipamente de divertisment pentru tobogane.

"Nu poți să spui că e nou și cinci-zece ani nu mai trebuie să faci nimic. Banii aceștia sunt și în lucrări de întreținere, investiții și modernizare", a precizat directorul ADP Oradea.

Tarifele de intrare au rămas la același preț față de anul trecut. Un adult plătește pentru o zi de distracție 50 de lei, în timp ce pentru copii tariful este de 25 de lei.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegeduş

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,