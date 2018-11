BASCHET. Bogdan Ţîbîrnă şi Bobe Nicolescu pregătesc revenirea pe parchet, la CSM Oradea

Colegi de echipă, dar şi de suferinţă, Bogdan Ţîbîrnă şi Bobe Nicolescu trag tare la antrenamentele de recuperare pentru o revenire cât mai rapidă alături de colegii de echipă. Cei doi au lăsat în urmă accidentările care i-au scos din circuit o bună perioadă.

„Am mai avut o operaţie care a necesitat şase luni de pauză şi am experienţă, din păcate, şi pot să spun că m-a ajutat din acest punct de vedere, pentru că ştiam deja cum decurge procesul de recuperare. Am trecut pentru că am avut prieteni alături, familia, toată lumea m-a ajutat", a spus Bogdan Ţîbîrnă, jucător CSM CSU Oradea.

„Perioada de recuperare merge bine, merge conform planului", a confirmat Bobe Nicolescu, jucător CSM CSU Oradea.

Cei doi au început numărătoarea inversă până la reîntoarcerea pe teren.

„- Probabil în ianuarie voi intra în program cu echipa.

- Ţi-e dor de baschet?

- Foarte mult. Este mult mai greu din afara terenului decât din teren", susține Bogdan Ţîbîrnă.

În schimb, pentru Nicolescu revenirea ar putea avea loc mai devreme, undeva la mijlocul lunii decembrie.

„De multe ori îmi vine să intru pe teren, dar (...) ştiu că nu este cazul. Nu vreau încă să forţez ca să nu avem probleme din nou", a precizat Bobe Nicolescu.

Bogdan Ţîbîrnă a fost supus în vară la o operaţie la ligamentul încrucișat anterior al genunchiului drept, în vreme ce Bobe Nicolescu a suferit o fractură la un deget al piciorului stâng.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Florin Lucuţa

Etichete:

,

,

,

,

,