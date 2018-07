Caii de la Betfia, "terapeuţi" pentru copiii cu nevoi speciale

Terapia cu cai poate face minuni pentru copiii cu nevoi speciale. O spun specialiștii care arată că echitaţia terapeutică îi învață pe cei mici să-și controleze atât corpul, cât și emoțiile. Iar schimbările mult așteptate nu întârzie să apară. I s-a întâmplat și unui băiat din Bihor, diagnosticat cu autism, care după doar câteva şedinţe este mai vesel și mai sociabil.

"- Hai să mai luăm un cub, să vedem ce mai avem acolo.

- Cifra şapte şi una, două, trei patru şi...şapte inimioare.

- Ce culoare este cubul?

- Roşu şi inimioarele galbene."

Pentru Vlad, fiecare lecţie de călărie este un prilej de bucurie. Sus, în şa, băiatul diagnosticat cu autism este provocat să facă adunări şi scăderi, să îşi coordoneze mişcările prin diverse jocuri şi să comunice cu instructorul, dar şi cu animalul. Pe lângă valul de emoţii pozitive pe care le provoacă, hipoterapia îl ajută pe copil să se exteriorizeze.

"Mi-a plăcut pe cal foarte mult. Bine mă simt, mă simt bine şi relaxat şi fericit şi frumos", recunoaşte Vlad.

De trei luni, băiatul vine cu părinții la centrul din Betfia ca sa poata beneficia de terapia cu cai. Iar primele rezultate se văd deja.

"Stima de sine e mai mare, se vede că reacţionează foarte uşor cu orice fel de animal şi cu orice copil. Acum are o postură mai bună, are orientare în spaţiu mai bună, poziţia, deci să stea drept, cu umerii drepţi", a constatat Paula Costelaş, mama lui Vlad.

"Eu definesc această activitate ca fiind o activitate pentru trup şi suflet. Se face şi un pic de mişcare fizică sau chiar mai mult, iar pe de altă parte, partea socială şi emoţională este foarte importantă", spune Gabriella Farkas, instructor echitație terapeutică.

Copiii diagnosticaţi cu autism reuşesc cu greu să socializeze, spun specialiştii, iar asta adună multe frustări. În prezenţa cailor însă lucrurile se schimbă.

"La el era tot timpul frica de a fi respins, întotdeauna era această frică şi animalele nu resping." mi aduc aminte în prima şedinţă a mers plângând. Plângând pentru că mă iubeşte şi pe mine cineva, aşa mi-a spus", îşi aminteşte mama lui Vlad.

Ca să participe la procesul de recuperare, un cal urmează un antrenament bine pus la punct. Doar aşa se poate stabili o relaţie puternică între animal şi cel care beneficiază de terapie. Asta s-a şi întâmplat între Vlad şi Blonda, iapa dresată de la Betfia.

"Este o iapă, are şase ani şi jumătate. Din toamnă am început să lucrez eu cu ea, dar şi înainte s-a lucrat pe parte de echitaţie, nu am început de la zero. Este foarte liniştită, este docilă", susţine Gabriella Farkas.

Centrul de la Betfia are trei cai dresați și alți patru care sunt în pregatire.

"Există solicitări şi din partea părinţilor de copii tipici. Copii tipici care poate au nevoie de un impuls pentru a avea mai multă încredere în sine, au mici probleme de exprimare, au diverse fobii", a precizat Alina Silaghi, administratorul bazei de agrement.

O ședinţă de echitație terapeutică durează 35 de minute și costă 34 de lei.

Reporter: Anca Deac

Operator: Gabor Szilagyi

