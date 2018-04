Doctoriţa care a dat Franța pe Maramureș. Ce a făcut-o să se întoarcă în ţară

A lăsat Franța ca să fie medic de familie în Maramureș. Este povestea unei tinere din Oradea care, după câteva luni petrecute printre străini, a decis că tot acasă, în țara ei, e mai bine. De trei luni s-a mutat în Oncești, unde localnicii au primit-o cu brațele deschise. Ramona spune că dorul de țară a fost mai presus decât banii câștigați în Hexagon.

"Eu mi-am dorit să fiu medic pentru români, nu pentru străini", recunoaşte Ramona Avram, medic de familie.

Lipsa posibilităților financiare care să-i permită să-şi deschidă propriul cabinet în țară a determinat-o pe Ramona să emigreze. După ce a lucrat ca medic de medicina muncii, iar apoi într-un centru de permanență din Oradea, tânăra, în vârstă de 34 de ani, a primit în 2017 oferta de a pleca în Franța.

"Eu cu franceza nu eram foarte familiarizată, dar în două luni am luat ore în fiecare zi și am ajuns să vorbesc franceza și în noiembrie am ajuns în Franța", povesteşte Ramona Avram.

A lucrat, timp de 3 luni, ca medic observator în regiunea Bretania, însă dorul de țară nu i-a dat pace. O prietenă i-a spus că în comuna Oncești, din Maramureş, se caută medic de familie. Ramona a simțit că trebuie să se întoarcă în România, iar patru zile mai târziu făcea acest pas.

"- N-am știut pe nimeni de-aici. Am luat o decizie așa, pe moment.

- Și ce fel de decizie a fost?

- Foarte bună. Am luat o decizie foarte bună."

Localnicii din Oncești au primit-o pe Ramona cu brațele deschise, cu atât mai mult cu cât comuna nu mai avea medic de jumătate de an.

"Am făcut toate demersurile posibile omenești ca să putem face rost de un medic. Dumnezeu a lucrat și am găsit un medic care, de fapt, era plecat în Franța și am reușit să îl conving să se repatrieze în România", povesteşte Matei Godja, primarul comunei Oncești.

"Suntem atâția bătâni pe-aici, slabi, toți de 80 de ani trecuți, suntem foarte mulțumiți că ne-a adus domnul primar doctor în sat", se bucură o localnică.

Mâna dreapta a Ramonei este Maria, o tânără întoarsă și ea de curând din Italia și care calcă pe urmele mătușii ei, fostă asistentă, timp de 20 de ani, tot la dispensarul din Oncești.

"Este foarte bine. Doamna doctor, suntem apropiate de vârstă, suntem ca două surori, ne înțelegem foarte, foarte bine", spune Maria Marincat, asistentă.

"- A fost grea perioada de 6 luni fără medic?

- Da, da. Așa, una-două fugim la doamna doctor", spune un localnic.

"E o femeie deșteaptă, frumoasă, cuminte", o caracterizează o localnică.

"Eu nu cred că nu îi va plăcea și ei, că onceștenii sunt respectuoși."

În aproximativ două luni, comuna Oncești va avea un nou dispensar mai spațios care va fi dotat cu ecograf și aparat EKG. Actuala clădire în care funcționează cabinetul medical va deveni, spune primarul, casa medicului.

Reporter: Izabela Jurasko

Operator: Kristian Kosa