Elevă de liceu, voluntar în slujba vieții

Și-a ajutat tatăl, victimă a unui accident, și a înțeles că aceasta îi este chemarea: să lupte pentru a salva vieți. A fost la rândul ei pacientă și, pentru că nu i-a plăcut cum a fost tratată, a decis să facă ea însăși un pas pentru a schimba situația. Este povestea Andreei Mihuț, o adolescentă din Oradea care a devenit voluntar în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Crişana".

Are doar 17 ani și știe deja ce trebuie să facă pentru a salva vieți. De două luni, Andreea Mihuț, elevă în clasa a XI-a la un liceu din Oradea, este voluntar în cadrul SMURD.

„Am ales să fiu voluntar în cadrul ISU Crișana întrucât eu, la rândul meu, am fost pacient. Nu mi-a plăcut cum am fost tratată și am vrut să fac o schimbare, am vrut să fiu pusă în poziția lor și să văd cum aș reacționa”, povesteşte Andreea.

După mai bine de 200 de ore de pregătire la centrul de instruire al ISU Crișana, Andreea a devenit paramedic și participă la misiuni de salvare cu echipajele SMURD. Și-a dat seama că vrea să lucreze în medicina de urgență după ce și-a ajutat tatăl, victimă a unui accident.

„În acel moment nu m-am panicat și am rămas calmă, am încercat să îl ajut și cred că acesta a fost momentul în care mi-am dat seama că asta este ceea ce vreau să fac.”

„În primul rând este nevoie de o mare implicare, de sprit civic și, nu în ultimul rând, de un altruism social. Voluntarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana contribuie atât practic, cât și moral la protejarea comunității”, a declarat maiorul Camelia Roșca, purtătorul de cuvânt al ISU Crișana.

Tânăra reușește să fie și o elevă conștiincioasă.

„Este o elevă silitoare, este atentă la ore și receptivă la ceea ce se cere. (...) Faptul că sare să ajute acolo unde e nevoie de ea este un lucru excepțional”, consideră Gheorghe Dărăban, profesorul de fizică al Andreei.

„Am învățat cum să-mi manageriez timpul, cum să gestionez ceea ce fac și am ales să pun voluntariatul și școala pe primul loc, astfel pot să le împart în mod egal și să fiu acolo”, explică Andreea Mihuț.

„Chiar o admir foarte mult pentru ceea ce face și cum se împarte între ore și a făcut ceva cursuri pentru asta, a devenit paramedic și o felicit pentru asta”, spune Larisa Bot, colega Andreei.

„Cred că aceste activități îi stimulează și la învățat; ei se simt mai împliniți dacă, pe lângă faptul că învață, participă și la alte activități de care ei se simt atrași”, susţine Gheorghe Tirla, directorul liceului "Aurel Lazăr" Oradea.

Andreea Mihuț este unul din cei cinci voluntari din Bihor care au absolvit cursul de prim-ajutor organizat de ISU Crişana.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Florin Lucuța

Editor web: Adrian Laboş