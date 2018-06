Evaluarea Națională | 69,96% - rata de promovare în Bihor. Au fost 11 medii de 10

Una caldă, alta rece la examenul de Evaluare Naţională din acest an, în Bihor. Dacă în județ avem 11 elevi cu media 10, dublu față de anul trecut, în schimb rata de promovare a probelor este sub cea din 2017. Aproape 70% dintre absolvenții de gimnaziu au obținut medii peste cinci, față de 72,2% în urmă cu un an. Rezultatele se pot schimba însă după contestații.

Din cei 4129 de elevi bihoreni prezenţi la Evaluarea Națională, au luat note de trecere 2889. Astfel, rata de promovare a ajuns la 69,96%. Ca de fiecare dată, notele la proba de limba română au fost mai mari decât cele la matematică.

"La română notele au fost mai mari decât la matematică, un lucru care, de altfel, se întâmplă an de an. 3136 de note sunt peste 5 la Limba Română. Și aici îmbucurător este faptul că am avut 69 de note de zece", a spus Alin Novac-Iuhas, inspectorul general al IȘJ Bihor.

Anul acesta 11 elevi au reușit să obțină nota maximă la ambele probe. Anul trecut au existat doar cinci medii de 10.

"Ne bucurăm de aceste 11 medii de zece, o să vedem unde ne va situa la nivel național în ceea ce privește un clasament", spune Alin Novac-Iuhas.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii până în această seară, la ora 19. Rezultatele finale vor fi afişate pe 23 iunie. Două zile mai târziu va începe Bacalaureatul, cu prima probă, cea la limba română. Peste 4100 de elevi bihoreni s-au înscris în acest an la "examenul maturității".

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Constantin Gheorghiță