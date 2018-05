Festivităţi în Baia Mare. Oraşul a devenit Capitala Tineretului din România

Moment festiv aseară în Baia Mare, marcat de concerte și o predare oficială de ștafetă. De Ziua Națională a Tineretului, municipiul Baia Mare a devenit noua Capitală a Tineretului din România. Titlul, valabil până în mai 2019, a fost preluat de la reprezentanții orașului Bacău. La eveniment a luat parte și ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran.

Peste 5 mii de tineri din Baia Mare și-au dorit să fie martori aseară la momentul în care orașul lor a devenit, timp de un an, noua Capitală a Tineretului din România.

"Este a treia ediție. Prima dată titlul a fost purtat de Timișoara în cadrul unei ediții pilot, adică fără concurs, după care Bacău și acum Baia Mare", a explicat Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România.

"Avem onoarea să fim Capitala Tineretului într-un an aniversar, 100 de ani de România, dar și să lansăm câteva proiecte pe care le gândim în perspectivă, respectiv pentru 2022, Baia Mare – capitală europeană a tineretului", a declarat Cătălin Cherecheș, primarul orașului Baia Mare.

La evenimentul de preluare a mandatului a fost prezent și ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran.

"E ziua în care centrul de greutate al tinerilor s-a mutat aici, în inima Maramureșului, loc unde eu de fiecare dată am venit cu mare drag, fiind sătmăreană cunosc Baia Mare destul de bine și m-am bucurat la modul cel mai sincer", a spus ministrul.

În cele 365 de zile în care Baia Mare va fi Capitala Tineretului din România, în oraș vor fi organizate peste 200 de proiecte pentru tineri cu ajutorul a 500 de voluntari.

"Înseamnă un an plin de activități, un an în care tinerii din Baia Mare și din România vor avea diverse oportunități atât pentru a se dezvolta personal, pe plan profesional sau pur și simplu să se distreze. Un an în care știm că vom aduce o schimbare în comunitate, dar și pentru tinerii din România", consideră Daniel Orza, președintele F.O.N.T. Maramureș.

"Îmbucurător. Asta înseamnă că o să fie mai mult decât fain, weekend de weekend", spune o tânără. Alta o completează: "Suntem foarte bucuroși și încântați că Baia Mare este Capitala Tineretului."

Pentru a marca așa cum se cuvine preluarea mandatului, pe scena amplasată în Centru Vechi au urcat artiști ca Ami, Faydee, Lidia Buble, Delia, Inna și BUG Mafia.

În competiția pentru titlul de Capitala Tineretului din România s-au înscris, pentru ediția 2018-2019, 7 orașe, iar dintre cele 3 finaliste Baia Mare a fost declarată câștigătoare cu conceptul UTurn. Înscrierile pentru mandatul următor, 2019-2020, sunt în plină deșfășurare și se vor încheia pe 30 iunie.

Reporter: Izabela Jurasko

Operator: Kristian Kosa