HANDBAL. CSM Oradea joacă ultimul amical înaintea sezonului oficial

Cu mai puțin de 10 zile până la primul meci oficial din 2019, handbaliștii de la CSM Oradea vor susţine miercuri, de la ora 17, în Arena „Antonio Alexe" ultimul joc test, în compania formaţiei maghiare Nyíregyháza.

„Am avut o perioadă de pregătire în care am încercat să punem la punct pregătirea fizică, în mod special, cât şi pe cea tehnică. Am avut o perioadă în care şi juniorii au fost mai liberi, am reuşit să-i integrez la două antrenamente pe zi", a explicat George Tăutu, antrenorul CSM Oradea.

Fără cantonament de iarnă, în cele trei săptămâni de antrenamente specifice CSM Oradea a susţinut patru jocuri școală. Trei dintre meciuri au fost în compania unor formaţii din prima ligă.

„Aceste meciuri grele le-am ales special, pentru că am vrut să ne lovim de un adversar mai puternic, să fie nevoie să muncim foarte mult la fiecare joc, dar am realizat şi obiectivele fiecărui meci", a spus George Tăutu.

În ultima zi a lunii ianuarie, orădenii vor reîncepe jocurile din campionatul Diviziei A de handbal masculin. CSM va primi primi vizita liderului grupei D, Szejke Odorhei, într-o partidă ce va conta pentru etapa cu numărul 11.

