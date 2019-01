HANDBAL FEMININ. CSU Oradea a suferit o înfrângere în fața liderului

Fără aportul a două jucătoare de bază, Sabrina Lazea şi Adina Sabău, reîntoarse la Zalău, CSU Oradea a fost la un pas de o nouă surpriză în grupa D a Diviziei A de handbal feminin. Venit în Bihor pentru etapa a 13-a, liderul CSM Târgu Mureş s-a impus, nu fără emoţii, cu 29-25.

„Suntem fericite că am putut să facem faţă unei echipe care, totuşi, este mult mai omogenă faţă de noi. Joacă de mult timp împreună. Noi am avut şi fetele de la Cluj, care au avut ieri (sâmbătă - n.n.) un meci destul de greu, cu Slatina, dar am făcut faţă", a declarat Cipriana Petric, căpitanul CSU Oradea.

Călite după primele două confruntări din an, cu ocupantele locurilor al doilea și al treilea, orădencele au reușit să câștige prima repriză cu 12-10. Motivate de seria celor 12 victorii consecutive de până acum, mureșencele și-au revenit în a doua jumătate și s-au impus la 4 goluri diferență. Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost Cipriana Petric, cu nouă reușite, secondată de junioara Maria Ţanc, cu 8 goluri.

„Am fost destul de motivate, am vrut să dăm totul din noi. Sperăm să putem duce mai departe cu victorii de acum înainte. A fost un meci greu, într-adevăr", a recunoscut Cipriana Petric.

Pentru Oradea urmează deplasarea pe terenul formaţiei Minaur 2 Baia Mare.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Gabor Szilagyi

