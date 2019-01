Ioan Mang: Oradea se poate retrage din ADI Ecolect dacă plătește unele despăgubiri

"Oradea îşi va organiza singură licitaţia pentru operatorul de salubritate", a spus Ioan Mang, joi, la Vocile Bihorului. "Municipiul nu se poate retrage din ADI Ecolect decât dacă plăteşte unele despăgubiri", a mai spus vicepreşedintele CJ Bihor, care a dat asigurări că licitaţiile vor putea fi organizate în această primăvară.

Ioan Mang a răspuns intenţiei Primăriei Oradea de a se retrage din Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect, cea responsabilă cu funcţionarea sistemului de management al deşeurilor din Bihor. „Retragerea din ADI Ecolect ce face imposibilă finalizarea proiectului şi produce prejudicii vor trebui să returneze sumele investite, iar Oradea a beneficiat de o groapă ecologică, plus cotă parte din investiţia totală. Plătesc ei, dar şi celelalte UAT-uri din judeţul Bihor.”

Oradea va fi scoasă din asocierea cu comunele limitrofe, pentru că aici sunt generate 30% din deşeurile din judeţul Bihor, pentru a-şi putea organiza singură licitaţia.

“Dacă în martie sunt caietele de sarcini aprobate, în martie domnul primar poate să înceapă licitaţia. Deci putem sta liniştiţi din acest punct de vedere. Oricum contractul este până în decembrie, sunt comune cărora le-a expirat deja contractul şi s-au descurcat cumva. Au făcut un contract provizoriu până se finalizează licitaţia”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Județean Bihor.

Ioan Mang recunoaşte că proiect SMID este întârziat, dar crede că va fi funcţional încă din acest an. „Se fac politici de promovare a sistemului şi de educare a populaţiei, pentru că nu se va întâmpla de la o zi la alta, într-un an, mai ales pe patru fracţii. În timp, toate procedurile vor fi rezolvate. În contractul iniţial era pe trei fracţii, am vrut să facem pe patru ca să fim cu un pas înainte.”

Redactor: Bogdan Băcilă

