Milionarii Europei sosesc la vânătoarea lui Ion Țiriac, de la Balc

Milionarii lumii au început să se adune, pentru al 14-lea an consecutiv, la Balc. Începe faimoasa partidă de vânătoare organizată de omul de afaceri Ion Țiriac, iar pe lista de invitaţi se găsesc din nou nume grele. Ediţia din acest an stă însă sub semnul unor măsuri de precauţie fără precedent. Din cauza pestei porcine, fiecare maşină care trece de poarta țarcului este dezinfectată cu atenţie.

Invitaţii miliardarului român au început deja să sosească în Bihor. Ca în fiecare an, unii aterizează la Oradea, iar alţii la Debreţin, în Ungaria, de unde vor veni cu maşinile. Stefano Ricci, celebrul creator de modă italian, a fost unul dintre primii oaspeţi ajunşi în România.

“Nu suntem aici pentru a împușca și a vâna, suntem aici pentru a fi împreună, ceea ce e cel mai important. Iubim România”, a afirmat Stefano Ricci.

Pentru a păstra tradiția vie, creatorul de modă i-a adus în România, pentru prima dată, și pe fii săi: “E o tradiție. Acum singura problemă e că îmbătrânim. De data asta, i-am adus pe cei doi fii ai mei.”

Din cauza pestei porcine, la ediţia din acest an se vor lua măsuri sporite de siguranţă. Maşinile de lux care vor aduce miliardarii Europei pe domeniul de la Balc vor fi stropite la intrare cu soluţie dezinfectantă.

Oaspeţii lui Ion Ţiriac au programate două partide de vânătoare vineri, iar sâmbătă - va avea loc o singură goană. Anul trecut, pe domeniul cinegetic de peste o mie de hectare, concesionat de miliardar, au fost ucişi peste 150 de mistreţi.

Reporter: Andrada Rește

Operator: Florin Lucuța

