"Nu ducem oameni cu forţa" | 100 de membri ai ALDE Bihor vor participa la mitingul din Capitală

ALDE Bihor trimite o sută de oameni la mitingul de sâmbătă din București, membri ai mai multor organizații locale ale partidului. Întrebată de mărturiile unor primari și angajați în instituțiile publice care susțin că sunt obligaţi să meargă la miting, conducerea ALDE Bihor spune că în judeţ nu ar exista astfel de cazuri.

"Vor fi colegii noştri aleşi locali, vor fi membrii biroului politic judeţean, biroul municipal, colegii noştri de la tineret şi reprezentantele organizaţiei de femei", a enumerat Ciprian Blejan, președintele ALDE Bihor.

Întrebați despre mărturiile unor primari și angajați în instituțiile publice din diferite zone ale țării care au declarat că sunt obligați de partid să participe la miting, liderii filialei din Bihor susțin că în zonă nu ar exista astfel de cazuri.

"Totul este activ de partid. Nu există oameni duşi cu forţa. Noi nu ducem oameni cu forţa", susţine președintele ALDE Bihor.

"Poate că dacă am avea posibilitatea, ar trebui să verificăm mai profund să vedem în ce măsură e real. Nici nu contest că ar putea să existe astfel de situaţii, dar nici nu avem motive, cel puţin aici la Bihor, să considerăm că se întâmplă aşa ceva", a declarat Ionela Bruchental, vicepreşedinte ALDE Bihor.

Fostă membră a PNL și revenită de curând în politică în funcția de vicepreședinte al ALDE Bihor, Ionela Bruchental a lansat un atac indirect la adresa celorlalţi lideri de partide, printre care şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

"- ALDE este singurul partid care în momentul de faţă putem spune că are un lider.

- Asta înseamnă că partidul cu care sunteţi la guvernare, PSD, nu are un lider?

- Eu nu am să fac comentarii în ceea ce priveşte PSD şi nici preşedintele PSD. Din punctul meu de vedere, repet şi acum ce am spus adineaori, aceasta este opinia mea."

Ionela Bruchental are o carieră politică de aproape 20 de ani, timp în care a fost membră PD, transformat mai apoi în PDL, după care a trecut la Partidul Naţional Liberal. În urmă cu o lună a decis să reintre în politică, la ALDE.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Constantin Gheorghiță