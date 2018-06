Producție internaţională, filmată la Oradea

O peliculă a unui regizor australian este turnată în aceste zile în Oradea. "Don`t Read This on a Plane" spune povestea unei scriitoare din Canada care s-a mutat în Paris și, fără să aibă niciun ban, a pornit într-o excursie prin Europa. Din distribuție fac parte zeci de actori din mai multe țări, iar echipa de producție este din Oradea.

"Personajul meu a scris o carte despre aventuri cu femei şi are privilegiul de a face un turneu în cele mai frumoase biblioteci din Europa. În acelaşi timp, editorul ei a dat faliment, dar ea continuă turul fără bani şi se zbate destul de mult."

Acesta este, pe scurt, subiectul peliculei "Don't Read This on a Plane" - "Nu citi asta în avion!", al cãrei personaj principal este interpretat de actriţa canadianã Sophie Desmarais. Ea joacă alături de 50 de actori din mai multe ţări sub îndrumarea regizorului Stuart McBratney. Jumătate din scene au fost filmate la Oradea.

"Unele scene au fost făcute în Berlin, Veneţia şi Santorini - acolo am filmat exterioarele, iar interioarele, cum ar fi scene din pub-uri, le-am filmat în Oradea. La final filmăm şi oraşul, pentru că aici este stabilit finalul filmului", spune regizorul Stuart McBratney.

Echipa de producţie este şi ea din Oradea.

"Cu regizorul Stuart noi am mai avut un proiect de film care s-a filmat parţial în România, care a ajuns la Hollywood, colaborarea aceea a fost parţială, asta e o colaborare mai vastă. Facem cam tot ce înseamnă producţia filmului", explică Laszlo Kun, reprezentantul firmei de producţie.

La Oradea se află şi Scott Devitte, câştigător a două premii Emmy, care s-a oferit să ajute echipa filmului.

"Mi-au zis că se întorc în Oradea, "centru" - cele două cuvinte pe care le ştiu în româneşte - şi ce-ar fi dacă aş petrece aici zece zile cu ei aici. Am acceptat, aşa că sunt aici", susţine Scott Devitte.

Actorii au fost încântați de Oradea.

"Sunt aici de o lună şi au fost cam patru festivaluri şi m-am întrebat: Ce e cu oraşul ăsta? Mereu se întâmplă câte ceva, ai unde să îţi petreci timpul. Toată lumea este atât de drăguţă", a remarcat Sophie Desmarais, actriţa principală.

"Este pentru a doua oară când vin în România. Prima dată am venit în 2014, când am lucrat cu Stuart şi Laszlo la filmul Pop-Up. Mi-a plăcut atunci, îmi place şi acum", recunoaşte Evan Olman, actor.

Pelicula "Don`t Read This on a Plane" va fi lansată în primăvara lui 2019.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus

