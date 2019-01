Ritmuri sud-americane la Carnavalul Anului Nou din Băile Felix

A fost distracție pe cinste marți seara, în Băile Felix. Angajații unui spa din stațiune s-au costumat în tot felul de personaje, care mai de care mai interesante, și i-au invitat pe turiști să participe la Carnavalul Anului Nou. Atmosfera a fost întreținută de animatori și dansatoare din Brazilia.

Clienții unui aqua-spa din stațiunea bihoreană au fost surprinși când au fost întâmpinați de ospătari și barmani îmbrăcați în diferite costume: de la uniforme de polițiști și pompieri până la multicolorele haine ale arlechinilor.

"Dorim să ne delimităm puțin de sobrietatea zilei de ieri, așa că azi am zis să ne dăm frâu liber imaginației. Am îmbrăcat tot personalul în diferite personaje. Am adus și echipe de animatori și dansatoare din Brazilia", a spus Cristian Tăutu, reprezentant al unei societăți de turism.

"Mi-am ales un costum de duce, ceva mai aristocrat. Mă bucur că am șansa în această seară să fiu într-o ținută mai lejeră, mai comodă", spune un ospătar.

Și turiștii au fost îndemnați să lase hainele elegante de la petrecerea de Revelion și să îmbrace costume amuzante.

"E super tare, e foarte frumos. E prima dată când particip la așa ceva și sper să revenim."

"Te simți de parcă ai fi într-o altă lume", a recunoscut un turist.

Clienții au avut la dispoziție mâncăruri tradiționale, dar și preparate sofisticate. Toate au fost pe gustul petrecăreților.

"Avem o terină de brânzeturi, o ruladă din spanac cu jambon, avem mușchiuleț de porc cu fructe confiate, curcan la cuptor, pulpe de rață, piept de pui cu piersică, friptură de miel", a enumerat Dan Găvruța, bucătar.

După câteva seri în care preparatele culinare au fost vedete, turiștii se pot relaxa în bazinele cu apă termală sau la saună.

