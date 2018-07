Titularizare 2018 | Peste 1300 de dascãli au susținut examenul în Bihor

Cei care vor să ajungă la catedră au simţit, pe pielea lor, ce înseamnă emoţia examenelor. Dascălii au susținut miercuri concursul de Titularizare, pentru ocuparea unui loc în învăţământ. Concurența a fost mare: numai în Bihor peste 1300 de candidaţi s-au înscris pentru cele 66 de posturi titularizabile. Minimum nota 7 la proba scrisă de azi este condiția pentru a obţine un loc pe perioadă nedeterminată.

La Colegiul Economic "Partenie Cosma" din Oradea, unul dintre cele patru centre de examinare din Bihor, au susținut examenul peste 300 de candidaţi; fiecare la disciplina pe care urmează să o predea: arte, istorie, geografie, ştiinţe socio-umane, limba română, limba maternă, limbi moderne sau religie.

Emoționați, mulți au mărturisit că abia au terminat Bacalaureatul sau examenul de licenţă, aşa că nu au avut mult timp să înveţe pentru testarea de miercuri.

"Am un pic emoţii, dar sper că o să fie bine. Am venit primul an, acum.

- Eşti proaspăt absolventă de liceu?

- Da", spune o candidată.

"Ne-am pregătit, nu foarte mult, pentru că am avut şi licenţa şi a fost foarte greu să ne pregătim şi pentru titularizare. Încercăm să facem faţă şi să ne descurcăm cum putem", susţine aştă candidată.

În ciuda acestor probleme, cei mai mulți sunt convinşi că vor obţine un loc la catedră.

"Cu siguranţă va fi bine şi vom trece cu bine şi peste această încercare şi probă pe care trebuie să o dăm măcar o dată în viaţă

- Profesor de...?

- Limba engleză.

- De ce ţi-ar plăcea să lucrezi în sistem?

- Îmi plac copiii şi mi-a plăcut extrem de mult în perioada practicii."

"E concurenţă foarte mare şi nu sunt posturi, din păcate, nu sunt posturi titularizabile; dar totuşi, sper să ajung înapoi la postul pe care am fost până acum."

În Bihor, sunt vacante 66 de posturi pe perioadă nedeterminată şi 1.690 de posturi pe perioadă determinată. Profesorii care vor să obţină un post titularizabil trebuie să ia minimum nota 7 la proba scrisă.

"În cazul concursului de ocupare a posturilor în învăţământul preuniversitare, în judeţul Bihor s-au înscris 1.357 de concurenţi, din aceştia 1.309 au fost validaţi, desfăşurarea concursului a avut loc în patru centre", a detaliat Claudiu Damian, purtãtorul de cuvânt al IŞJ Bihor.

Cadrele didactice îşi vor afla rezultatele la Titularizare pe 17 iulie.

Reporter: Anca Deac

Operator: Norbert Hegedus

