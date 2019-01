Primăria Timişoara, ocolită de specialişti

Nimeni nu doreşte să fie şef la Primăria Timişoara. O spune primarul Nicolae Robu, care explică faptul că legislaţia ambiguă, dar şi teama de tragere la răspundere face ca posturile de conducere ale direcţiilor să rămână neocupate.

"Am aflat că nu s-a înscris nimeni la concurs la direcţia de dezvoltare şi a expirat termenul. Răspunderea este foarte mare, unii îşi închipuie că aici se şomează, că aici e așa, o jucărie pe bani mulţi. Nu e nici vorbă de așa ceva. Se lucrează sub stres, legislaţia este ambiguă şi întotdeauna există o teamă de interpretare altfel decât organele de control a lucrurilor care, după părerea aparatului de specialitate, ar sta într-un anume fel, legal, evident. Lumea, vă spun, de bună credinţă fiind, are o anumită îngrijorare, o anumită teamă şi, sigur, rezultă un anumit stres şi iată că nu este înghesuială pe aceste posturi", a explicat edilul-şef al Timişoarei.

În aceste condiţii, primarul Robu spune că prelungeşte interimatele direcţiilor respective cu încă şase luni, pentru ca acestea să poată funcţiona. "În rest, atribuire de responsabilităţi", a spus edilul local. Cu alte cuvinte, funcţionarilor deja angajaţi li se vor da sarcini în plus. Sunt conduse interimar, în acest moment, direcţia de dezvoltare, cea de evidenţă a persoanei, direcţiile de patrimoniu, clădiri şi terenuri, direcţia de drumuri, de comunicare, cea socială, direcţia economică şi poliţia locală.

