La cireșe, varianta interzisă. Cel puțin pentru copiii de pe o stradă din Brad, județul Hunedoara, care ar fi vrut să urce în pom și să culeagă fructele. Proprietarul copacului, sătul să rămână fără cireșe și cu crengile mereu rupte, a apelat la varianta unor ghimpi metalici și a sârmei ghimpate puse pe gard și pe trunchiul cireșului. Bărbatul de 69 de ani susține că a fost singura metoda prin care a reușit să îi descurajeze pe cei care, în fiecare vară, îi furau fructele.

Constantin Benea locuiește în Deva. O dată sau de 2 ori pe săptămână merge la casa părintească din Brad, acolo unde cireșul din curte reprezintă cea mai mare tentație pentru copiii de pe stradă.

”Pentru că nu-și poate păzi în fiecare zi grădina și pentru a-i ține pe copiii din vecini departe de cireșe, bărbatul a decis să pună sârmă ghimpată atât pe gard, cât și în jurul pomului”, relatează Andrada Velciov - jurnalist Digi24 Timișoara.

Bărbatul de 69 de ani spune că, după câțiva ani în care i-au dispărut cireșele, a ajuns la această soluție. Mai mult, omul susține că a reclamat și la poliție furturile, fără a depune însă vreo plângere penală.

”Eu chiar am lăsat anul ăsta niște crengi ca să iei cireșe de pe gard, înțelegeți? Numai că ei s-au urcat pe gard, au venit se pare și cu un adult am reparat acea coroană care e un colier care niște țepi de 20 de cm din metal și i-am întărit și am făcut un panou la poartă. Mi-atacă și casa, că vă dați seama, din pom te poți urca, iei țigla și te bagi în pod”, a declarat Constantin Benea, proprietar cireș.

Oamenii care locuiesc pe strada Horea din Brad recunosc că cireșul era tentant pentru copii, dar spun că sârma ghimpată nu este totuși cea mai bună soluție.

Cazul din Hunedoara nu este singurul din țară. O situație asemănătoare a fost semnalată și la Bistrița, acolo unde cireșul de lângă un bloc a fost înfășurat cu sârmă ghimpată. Bărbatul care a vrut să-i împiedice pe copii să mănânce cireșe a fost amendată însă cu 300 de lei.

