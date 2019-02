Cum a fost Gala premiilor OSCAR® 2019? Irina Margareta Nistor: „Aveai impresia că toată lumea se grăbește”

Criticul de film Irina Margareta Nistor a comentat luni la Digi24 gala premiilor Oscar® 2019, care i-a dat impresia unei ceremonii desfășurate „foarte pe repede înainte”.

„Aveai impresia că toată lumea se grăbește, pe lângă faptul că realmente intra melodia în timp ce protagoniștii încă mulțumeau la microfon - la absolut toată lumea, nu rămânea nimeni în cartier nemulțumit - și părea așa, totul foarte pe fugă. În schimb, când erau reclamele, era în regulă, durata lor rămânea constantă”, spune Irina Margareta Nistor.

Premiul pentru cel mai bun film (Green Book) a fost o surpriză totală, spune Irina Margareta Nistor, în condițiile în care toată lumea se aștepta să fie Roma sau Bohemian Rhapsody, pe ultima sută de metri apăruse și The Favourite - și până la urmă favoritul a fost Green Book, în condițiile în care Peter Farrelly nu era trecut pe listă la cel mai bun regizor, ceea ce e oarecum bizar, deși s-a mai întâmplat. Avantajul peliculei a fost probabil o idee de echilibru, pentru că e povestea unui artist de culoare, care de altfel a și existat în realitate - sigur că familia s-a plâns și a zis că nu era chiar așa, discuțiile astea le-am auzit și la Freddie Mercury, mai ales din rândul fanilor - străbate America într-un turneu și-și ia un șofer alb, arată Irina Margareta Nistor. Criticul de film spune că în orice caz „Green Book” pare să fie o peliculă care să merite un Oscar, unul dintre filmele care nu se uită ușor. Filmul intră săptămâna aceasta în cinematografele din România.

„Roma” e un film înduioșător, un film foarte intens, politic vorbind, sunt manifestații - cum și noi avem acum, 50 de ani mai târziu - cred că e foarte important să descoperim că istoria se repetă și să descoperim în ce fel am putea să mai schimbăm câte ceva, e de părere Irina Margareta Nistor. În plus, e povestea unei familii, a unei femei care-și crește singură copiii, povestea copiilor în sine, povestea unei bone, e foarte variat. A beneficiat și de un lobby foarte bun, bugetul de promovare a fost dublu față de cel de producție.

Cel mai bun actor - Rami Malek - „aici am fost întrutotul fericită și el se vedea că era extrem de fericit, pentru că a făcut cu foarte mare pasiune rolul acesta. E și povestea emigrantului - și în cazul lui, și al lui Freddie, e și o poveste LGBT. E surprinzător că Bohemian Rhapsody nu a luat Oscarul și pentru cel mai bun film”, spune criticul de film.

Cea mai bună actriță - Olivia Colman - nu i-a plăcut deloc Irinei Margareta Nistor. Nici actrița, nici filmul. „N-am înțeles de ce n-a ajuns Nicole Kidman cu „Destroyer” acolo, dacă tot voiau un fel de monstru care să ia premiu”, spune Irina Margareta Nistor. „Prima mea reacție a fost să mă uit câte femei au drept de vot în Academia Americană - doar 28 la sută, deci majoritar bărbați au votat, probabil i-a deranjat ideea că totuși Glenn Close juca un rol de nevastă care stă în spatele bărbatului și care e foarte demnă. Nu pot fi încântată de cineva care arată ca într-un film de groază și care îți creează o repulsie teribilă. Lanthimos e un maestru în așa ceva. Nu e în film niciun personaj masculin din care să facă o asemenea bătaie de joc. Plus că țineam foarte tare cu Glenn Close”, a argumentat Irina Margareta Nistor.

Lady Gaga e foarte bună cântăreață și în seara asta a demonstrat, dar totuși ea nu e Barbra Streisand, pe care au adus-o special probabil, tocmai să facă niște comparații. E o mare diferență între ele și cred că ea singură își dă seama. Și discursul a fost în ideea că trebuie să ai foarte multă disciplină și perseverență, nu spunea domnule, am fost perfectă. Cred că e bine să rămână o foarte bună cântăreață, dar are foarte mult talent dramatic în ceea ce face, am văzut-o cu toții și la București.

Marii perdanți ai galei

În primul rând Glenn Close la actrițe, în al doilea rând, la filme, „Bohemian Rhapsody” sau „Roma”, mă rog, se putea și mult mai rău, putea să iasă „Favorita” - spune Irina Margareta Nistor.

Mi-a părut foarte rău de „Isle of Dogs”, un desen animat extraordinar, deși am înțeles că toți copiii s-au bucurat de „Black Panther”. Criticul crede că din nou a fost excesiv de multă „politically correctness”. Cred că deja au trecut de granița aia cu „correctnees”, a comentat Irina Margareta Nistor.

„Vice” mi s-a părut că a fost neîndreptățit, la rândul lui. Să-i dai doar pentru machiaj și mai ales coafură mi se pare o bătaie de joc. La Mary, Queen of Scots înțeleg că erau niște coafuri sofisticate, aici transformarea era mai degrabă la chip, nu la coafură, era o transformare interioară, arată criticul de film.

Ce n-ar trebui să rateze publicul este Bohemian Rhapsody, în seara aceasta e și premiera la „Green Book” șo sper să vină și filmul lui Spike Lee, pentru că e foarte bun, cel cu Ku Klux Klan-ul, are un umor nebun, nu te plictisești nicio clipă și e deopotrivă dramatic. „Roma” nu cred că o să-l mai dea nimeni în săli mari, pentru că în săli mari constați mult mai multe detalii și te regăsești pe acolo, parcă retrăiești un pic chiar și Mineriada, dacă ești foarte atent, a conchis Irina Margareta Nistor.

Urmăriți discuția integrală în materialele video.

