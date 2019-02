OSCAR® 2019. Lista câștigătorilor. „Green Book” - cel mai bun film, Rami Malek și Olivia Coleman - cei mai buni actori

Premiile Oscar 2019, cel mai așteptat eveniment din lumea cinematografiei, au fost decernate în această noapte într-o gală desfășurată sub semnul echilibrului. Digi24 şi Film Now a prezentat în direct gala premiilor Academiei Americane de Film, ajunsă la a 91-a ediție. Filmul „Bohemian Rhapsody” a adus cele mai multe statuete -patru, urmat de „Green Book”, „Roma”, „Black Panther” cu câte trei. Olivia Coleman și Rami Malek au fost desemnați cei mai buni actori în rol principal, în timp ce Regina King și Mahershala Ali au fost recompensați cu Oscar pentru cel mai bun rol secundar.

Amy Adams Foto: Guliver/Getty Images

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR

Cel mai bun film: "Green Book"



Cel mai bun regizor: Alfonso Cuaron ("Roma")



Cel mai bun actor în rol principal: Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")



Cea mai bună actriţă în rol principal: Olivia Colman ("The Favourite")



Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali ("Green Book")



Cea mai bună actriţă în rol secundar: Regina King ("If Beale Street Could Talk")



Cel mai bun film străin: "Roma"



Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Spider-Man: Into The Spider-Verse"



Cea mai bună scenografie: "Black Panther"



Cel mai bun scenariu adaptat: "BlacKkKlansman"



Cel mai bun scenariu original: "Green Book"



Cea mai bună imagine: "Roma"



Cel mai bun montaj: "Bohemian Rhapsody"



Cea mai bună coloană sonoră: "Black Panther"



Cel mai bun cântec original: "Shallow" (din filmul "A Star Is Born")



Cel mai bun montaj de sunet: "Bohemian Rhapsody"



Cel mai bun mixaj de sunet: "Bohemian Rhapsody"



Cele mai bune efecte vizuale: "First Man"



Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "Vice"



Cele mai bune costume: "Black Panther"



Cel mai bun scurtmetraj animat: "Bao"



Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "Skin"



Cel mai bun lungmetraj documentar: "Free Solo"



Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Period. End of Sentence".

ACTUALIZARE 6:13 Julia Roberts anunță cui îi revine Oscarul pentru cel mai bun film: Green Book!

Julia Roberts Foto: Guliver/Getty Images

Bazat pe fapte reale, Green Book spune povestea a două destine care aparent nu aveau nimic în comun, dar care odată intersectate au dus la o prietenie pe viață. New-yorkezul de origine italiană Tony Lip, interpretat de Viggo Mortensen, acceptă să fie șoferul și asistentul personal al pianistului afro-american Don Shirley, jucat de Mahershala Ali, care pornește într-un turneu în sudul Americii. Se întâmplă în anii 60, când ura față de persoanele de culoare se manifesta violent. Green Book era cartea care cuprindea hotelurile și restaurantele în care persoanele de culoare aveau voie să intre. Filmul a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film de comedie și avea 5 nominalizări la Oscar.

A obținut trei statuete: pentru cel mai bun film, cel mai bun actor în rol secundar și cel mai bun scenariu original.

ACTUALIZARE 6:08 Alfonso Cuaron, Oscar pentru cel mai bun regizor pentru filmul „Roma”. Este al patrulea Oscar pentru regizorul de origine mexicană. Are două premii Oscar pentru regie, acum cu „Roma” și în 2014 cu „Gravity”. Regizorul mexican a mai câştigat două Oscaruri pentru imagine şi montaj.

ACTUALIZARE 6:02 O primă mare surpriză la premiile Oscar 2019: Olivia Coleman, protagonista filmului „The Favourite”, ia Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal. Pentru rolul reginei Ann, pe care îl joacă magistral, actrița britanică s-a îngrășat 15 kilograme. Cu toate acestea, favorită pentru Oscarul la această categorie era considerată Glenn Close, pentru rolul din „The Wife”. Actrița Glenn Close ratează astfel din nou Oscarul, deși este la a șaptea nominalizare.

ACTUALIZARE 5:45 Rami Malek ia Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pentru prestația din „Bohemian Rhapsody”, film care obține astfel patru statuete Oscar.

Foto: Guliver/Getty Images

ACTUALIZARE 5:40 O Barbra Steisand peste care parcă nu trec anii urcă pe scenă pentru a susține „candidatura” filmului lui Spike Lee, BlacKkKlansman, nominalizat la cel mai bun film.

Foto: Guliver/Getty Images

ACTUALIZARE 5:30 Este momentul In Memoriam la gala premiilor Oscar. Sunt proiectate imagini cu personalitățile din lumea cinematografiei care au încetat din viață în anul care a trecut.

ACTUALIZARE 5:26 Fără surprize. Cel mai bun cântec original: „Shallow”, Lady Gaga („A Star Is Born”). Artista mulțumește plângând familiei, dar și lui Bradley Cooper, „singura persoană de pe planetă care putea să cânte” acest cântec cu ea. „Nu e vorba numai de a câștiga. Dacă ai un vis, luptă pentru el”, a spus Lady Gaga.

ACTUALIZARE 5:24 „Black Panther” (Ludwig Goransson) ia Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră. Pelicula egalează Bohemian Rhapsody ca număr de trofee obținute în această seară: trei.

ACTUALIZARE 5:16 „BlacKkKlansman” (Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee) - Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat. Și o descătușare marca Spike Lee. ©Foto: Guliver/GettyImages:

ACTUALIZARE 5:11 „Green Book” ia Oscar pentru cel mai bun scenariu original. Scenariul le aparaține lui Nick Vallelonga, Brian Currie și Peter Farrelly. Pelicula se alătură astfel celor trei filme care au deja câte două statuete Oscar în această seară. Conduce însă Bohemian Rhapsody, care are trei statuete.

ACTUALIZARE 5:05 Oscar pentru cel mai bun scurt metraj live-action: „Skin” (Guy Nattiv).

ACTUALIZARE 5:00 Moment mult așteptat: Bradley Cooper și Lady Gaga cântă „Shallow” pe scena Galei Academiei Americane de Film. Cântecul se încheie cu un moment de tandrețe între cei doi. Bradley Cooper se așează la pian lângă Lady Gaga, care își pune capul pe umărul lui.

Lady Gaga și Bradley Cooper cântă succesul lor „Shallow” din coloana sonoră a filmului „A Star Is Born” Foto: Guliver/Getty Images

ACTUALIZARE 4:57 Oscarul pentru cele mai bune efecte vizuale se acordă filmului „First Man”.

ACTUALIZARE 4:48 Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Period. End of Sentence” (Rayka Zehtabchi).

ACTUALIZARE 4:45 Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: „Bao” - Domee Shi.

ACTUALIZARE 4:30 Cel mai bun lungmetraj de animație: „Spider-Man: Into the Spider-Verse” - Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman.

Animaţia, regizată de Bob Persichetti, Peter Ramsey şi Rodney Rothman, a obţinut şi un Glob de Aur şi un premiu BAFTA.

La această categorie au mai fost nominalizate producţiile "Incredibles 2", "Isle of Dogs", "Mirai" şi "Ralph Breaks the Internet".

ACTUALIZARE 4:22 Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali, pentru rolul din „Green Book”. Este a doua statuetă din tot atâtea nominalizări pe care o obține actorul de culoare. Îi mulțumește partnerului din film, Viggo Mortensen.

Mahershala Ali Foto: Guliver/Getty Images

Filmul „Green Book”, în regia lui Peter Farrelly, după un scenariu de Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie şi Peter Farrelly, a obţinut şi două Globuri de Aur pentru scenariu şi cel mai bun film musical/comedie şi i-a adus lui Mahershala Ali un Glob de Aur pentru rol secundar.



La această categorie au mai fost nominalizaţi Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Sam Elliott ("A Star is Born"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") şi Sam Rockwell ("Vice").



Este al doilea Oscar câştigat de Mahershala Ali, tot pentru rol secundar masculin, după cel din 2017 cu filmul „Moonlight”.

ACTUALIZARE 4:19 A treia statuetă Oscar din această seară pentru „Bohemian Rhapsody”: i se acordă lui John Ottman pentru cel mai bun montaj.

ACTUALIZARE 4:05 Alfonso Cuaron obține al doilea Oscar în această seară. Filmul lui, „Roma”, a fost considerat cel mai bun film într-o limbă străină. Filmul, regizat de Alfonso Cuaron care semnează şi scenariul, prezintă un an din viaţa unei familii din clasa de mijloc a anilor '70 din Ciudad de Mexico.

Până acum, Black Panther, Bohemian Rhapsody și Roma au obținut fiecare câte două statuete Oscar.

Alfonso Cuaron Foto: Guliver/Getty Images

ACTUALIZARE 3:59 Cel mai bun mixaj de sunet: „Bohemian Rhapsody”!

ACTUALIZARE 3:55. Cel mai bun montaj de sunet: „Bohemian Rhapsody”

ACTUALIZARE 3:44 Și un Oscar pentru mult lăudatul „Roma”: Alfonso Cuaron, cea mai bună imagine.

ACTUALIZARE. 3:40 Încă un Oscar pentru Black Panther: cel mai bun design de producție:

Foto: Guliver/Getty Images)

ACTUALIZARE 3:30 Oscarul pentru costume se acordă fimului „Black Panther”: Ruth E. Carter este câștigătoarea. Îi mulțumește mamei ei de 97 de ani căreia îi spune că este supereroina ei.

Ruth E. Carter Foto: Guliver/Getty Images

ACTUALIZARE 3:25 Oscar pentru „Vice”: cel mai bun machiaj și coafură.

ACTUALIZARE 3:15 Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar: „Free Solo” (Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi)

ACTUALIZARE ORA 3:10. Prima statuetă Oscar 2019, pentru cea mai bună actriță în rol secundar: Regina King („If Beale Street Could Talk”). Este prima ei nominalizare la Oscar și îi mulțumește plângând, în primul rând mamei.

Fimul „If Beale Street Could Talk”, în regia lui Barry Jenkins, vorbeşte despre situaţia unei femei însărcinate al cărei logodnic este acuzat de crimă.

Foto: Guliver/Getty Images

ACTUALIZARE ORA 3:00 Sosirea vedetelor și defilarea pe covorul roșu s-a încheiat. Începe gala celei de-a 91 ediții a premiilor Academiei Americane de Film, încep emoțiile! Show-ul este deschis de trupa Queen, cu Adam Lambert solist, care cântă „We Will Rock You”, apoi „We Are The Champions”

Toate știrile despre premiile Oscar le puteți găsi în secțiunea specială a site-ului Digi24, Goana pentru aur.

Este prima gală Oscar, după 30 de ani, care nu are o gazdă anume, ci mai multe. Curiozitatea este mare de a afla dacă organizatorii vor putea reda premiilor Academiei americane de film atracţia unui eveniment de televiziune ce nu trebuie ratat, după o scădere-record a audienţei în 2018.

Cristian Tudor Popescu a fost invitatul emisiunii În faţa ta unde a spus ce pelicule nominalizate anul acesta la Oscar merită văzute şi care sunt preferatele sale. La fel a făcut și Irina Margareta Nistor, care ne-a spus, cu câteva ore înainte de începerea ceremoniilor, de ce merită să ne pierdem o noapte pentru a vedea acest spectacol.

Vedete pe covorul roșu

ACTUALIZARE 0:30 Celebrităţile au început să sosească pe covorul roşu de la Dolby Theatre din Los Angeles și și-au făcut apariția și primele ținute extravagante:

Billy Porter (stânga) și Adam Smith (dreapta) Foto: Guliver/Getty Images

Glenn Close, favorită pentru titlul de cea mai bună actriță în rol principal, și-a făcut și ea apariția, într-o ținută impunătoare creată special pentru ea de Carolina Herrera. Rochia cântărește 19 kilograme, a dezvăluit actrița.

Foto: Guliver/Getty Images

O apariție pe covorul roșu care nu poate trece neobservată: Jason Momoa, protagonistul „Aquaman”, și partenera sa, Lisa Bonet. ©Foto: Guliver/GettyImages:

Rami Malek, însoțit de Lisa Boynton, își face apariția. Un Rami Malek foarte emoționat la interviul de pe covorul roșu. Actorul mărturisește că seara aceasta este mai mult decât a putut visa vreodată:

Foto: Guliver/Getty Images

Lady Gaga, proaspăt despărțită de logodnic, a sosit și ea, părând fericită și încrezătoare:

Foto: Guliver/Getty Images

În schimb, Bradley Cooper, partnerul ei din „A Star Is Born” a venit însoțit de logodnica Irina Shayk (dreapta) și de Gloria Campano (stânga), mama sa. ©Foto: Guliver/GettyImages:

Și o surpriză pe covorul roșu: jucătoarea de tenis Serena Williams, cu o rochie încântătoare, care îi scoate în evidență talia. Serena a slăbit serios în ultimele luni, după ce anul trecut a devenit mamă. ©Foto: Guliver/GettyImages:

Serena Williams a venit pe scena Galei Premiilor Academiei Americane de Film pentru a susține melodia „Shallow”, nominalizată la cel mai bun cântec.

OSCAR® 2019 ar putea fi o gală a recordurilor și premierelor. De exemplu, o victorie pentru filmul „Roma”, al regizorului Alfonso Cuaron, ar marca primul Oscar pentru cel mai bun film câştigat pentru Netflix şi ar fi un semn că serviciile de streaming nu doar că pot concura cu studiourile tradiţionale de la Hollywood, dar le şi pot depăşi.



„Roma”, filmat în întregime în limba spaniolă şi cu 10 nominalizări, este, de asemenea, considerat principalul favorit şi la categoria cel mai bun film străin. Niciun film străin nu a câştigat vreodată Oscarul pentru cel mai bun film şi niciun film nu a câştigat vreodată la ambele categorii. De asemenea, protagonista filmului, Yalitza Aparicio, care este nominalizată pentru cea mai bună actriță în rol principal, este la primul său rol. Ea este învățătoare, nu este o actriță profesionistă. „Sper să reprezint demnitatea”, a fost mesajul pe care l-a transmis ea în limba spaniolă, în momentul intervievării pe covorul roșu. Yalitza Aparicio nu vorbește limba engleză.



Ceremonia va decerna în total 24 de statuete.

Câştigătorii sunt aleşi de cei 8.000 de membri ai Academiei de Film şi Ştiinţe din SUA, iar plicurile cu numele câştigătorilor sunt sigilate de câteva zile.

Cine cântă la Gala premiilor Oscar 2019

Lady Gaga şi Bradley Cooper vor interpreta piesa „Shallow” din filmul „A Star is Born”, nominalizată la Oscar la categoria "cea mai bună melodie originală". De asemenea, actriţa şi cântăreaţa Bette Midler va încânta publicul cu hitul „The Place Where Lost Things Go” din filmul „Mary Poppins Returns”, principalul concurent al lui „Shallow” la respectiva categorie.

Trupa rock britanică Queen va cânta live la Gala Oscarilor, în urma succesului peliculei "Bohemian Rhapsody", nominalizată la categoria "cel mai bun film". "Bohemian Rhapsody" a primit cinci nominalizări la Oscar, inclusiv la categoria "cel mai bun actor" pentru Rami Malek, care interpretează rolul muzicianului Freddy Mercury, bolnav de SIDA, decedat la Londra, la vârsta de 45 de ani. Filmul a avut încasări de peste 854 milioane de dolari la box-office-ul global, devenind cel mai de succes film biografic lansat vreodată. Trupa Queen este, în prezent, alcătuită din membrii originali Brian May şi Roger Taylor, în timp ce cântăreţul Adam Lambert, fostul star de la "American Idol", a preluat postura de solist.

Adam Lambert Foto: Guliver/Getty Images

Cât de politice sunt premiile OSCAR® 2019?

Un calcul făcut anul acesta de New York Times ne arată că şase dintre cele opt filme nominalizate pentru marele premiu au tangenţe cu politica. Şi aproape ca în fiecare an, avem o producţie care n-a ajuns pe lista scurtă din raţiuni politice.

După ce au studiat 554 de producţii nominalizate de-a lungul vremii la categoria cel mai bun film, concluzia jurnaliştilor de la The New York Times este că anul acesta este pe locul doi în istoria Oscarurilor în ceea ce priveşte numărul de filme cu subiect politic favorite pentru cel mai important premiu al galei. Şase dintre cele opt. Pe primul loc în acest top, este anul 1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Şi nu doar că temele politice predomină în acest an. În două dintre lungmetrajele nominalizate pentru cel mai bun film apar scurte secvenţe chiar cu preşedintele Donald Trump. O singură dată s-a mai întâmplat ca un lider american în funcţie să apară în două producţii diferite în acelaşi an: 1976, iar preşedinte era Gerald Ford.

Și încă o informaţie din aritmetica Oscarurilor. În primii 30 de ani din istoria galei, 34% dintre filmele nominalizate tratau teme politice, în ultimii 30 de ani, această proporție a sărit la 41%.

Revenim în prezent şi dacă privim la favoriţii de anul acesta, vedem că unul dintre aceste filme cu substrat politic este cotat cu cele mai multe şanse să ia Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj. E vorba despre „Roma”.

Trofeul pentru cea mai bună actriţă ar putea merge la Glenn Close, iar Rami Malek ar putea fi recompensat pentru cel mai bun rol masculin. Acesta este pronosticul făcut de The New York Times.

O producţie care a stârnit însă multă vâlvă, dar care lipseşte de pe lista OSCAR® 2019 este „Moartea lui Stalin”, o comedie neagră despre luptele politice de după moartea tiranului. Filmul a fost scos din cinematografele ruseşti după ce oficiali ai guvernului de la Moscova au participat la o vizionare privată şi au plecat cu concluzia că ceea ce văzuseră este „dezgustător, josnic şi insultător”.

Citește și: Artiștii omiși, în mod surprinzător, de la Oscar 2019

Măsuri sporite de securitate

Peste 10.000 de poliţişti şi trei seturi de plicuri cu numele câştigătorilor, sigilate şi păzite, se numără între măsurile se siguranţă luate de organizatori pentru gala OSCAR® 2019.

Din echipa de producţie televizată a Oscarurilor fac parte 250 de angajaţi, la care se adaugă 60 de plasatori pentru cei 3.300 de participanţi.

PricewaterhouseCoopers se va ocupa de sigilarea plicurilor, în două seturi, în care sunt numele câştigătorilor statuetelor, iar fiecare se va afla într-o altă servietă. Una se va afla în dreapta scenei, la un reprezentant al companiei, iar celaltă, în stânga, păzită de un angajat al PwC.

Un al treilea set se va afla la un producător al show-ului, aceasta fiind o altă măsură recentă de securitate, pentru a evita o gafă similară celei din 2017, când câştigătorul pentru „cel mai bun film” a fost anunţat „La La Land”, în mod eronat, în locul „Moonlight”. Nu există o listă a câştigătorilor, de teamă ca aceasta să nu ajungă în presă, aşadar trei reprezentanţi ai PwC trebuie să memoreze ce film câştigă la fiecare dintre cele 24 de categorii. Până duminică, când vor fi aduse la Dolby Theatre, servietele se vor afla într-un loc secret.

Cea de-a 91-a gală a premiilor Oscar, acordate de Academia Americană de Film, va avea loc duminică, la Los Angeles. Lungmetrajele „Roma” al lui Alfonso Cuaron şi „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos au primit cele mai multe nominalizări, câte zece.

LISTA NOMINALIZĂRILOR

Filmele „Green Book” şi „Roma”, actorii Rami Malek şi Christian Bale şi actriţele Olivia Colman şi Glenn Close, care au câştigat deja mai multe trofee în sezonul premiilor cinematografice 2018-2019, sunt protagoniştii celor mai importante „dueluri” la Gala premiilor Oscar 2019.

Potrivit tradiţiei, câştigătorii de anul trecut din categoriile de interpretare vor reveni pe scena galei Oscar pentru a înmâna statuetele atribuite învingătorilor din acest an. Astfel, Gary Oldman va înmâna premiul pentru cea mai bună actriţă, Frances McDormand va înmâna Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal, iar Allison Janney şi Sam Rockwell vor atribui trofeele pentru roluri secundare.

Cele mai multe nominalizări. ''Roma", un lungmetraj alb-negru, o dramă în limba spaniolă despre maturizare, şi "The Favourite", o dramă istorică despre viaţa la curtea reginei Anne, au dominat nominalizările pentru cea de-a 91-a ediţie a premiilor Oscar. În topul producţiilor cu cele mai multe nominalizări urmează "A Star Is Born", o dramă romantică, cu Bradley Cooper şi Lady Gaga, care a primit opt nominalizări.



Competiţia pentru cel mai bun film include şi "Black Panther", un blockbuster inspirat din benzile desenate, fiind primul film cu supereroi nominalizat vreodată la categoria-regină a premiilor Oscar. Urmează "Vice", un film biografic consacrat fostului vicepreşedinte american Dick Cheney, "BlacKkKlansman", un thriller despre infiltrarea unui poliţist de culoare în Ku Klux Klan, "Green Book", o dramă cu accente comice realizată sub forma unui road-trip în perioada mişcărilor pentru drepturi civile, şi "Bohemian Rhapsody", un film biografic dedicat lui Freddie Mercury, regretatul solist al trupei britanice Queen.



Glenn Close a primit cea de-a şaptea ei nominalizare la Oscar cu rolul din "The Wife", o dramă despre contribuţiile aduse de o femeie la succesul carierei soţului ei, un scriitor laureat cu premiul Nobel, care rămân trecute cu vederea. Principalele sale concurente vor fi, cel mai probabil, Lady Gaga din "A Star Is Born", şi Olivia Colman, actriţa care o interpretează magistral pe regina Anne în "The Favourite". Celelalte nominalizate sunt Yalitza Aparicio din "Roma" şi Melissa McCarthy din "Can You Ever Forgive Me?".

Melissa McCarthy Foto: Guliver/Getty Images

Cel mai bun regizor va fi ales dintre Alfonso Cuaron ("Roma"), Adam McKay ("Vice"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite"), Pawel Pawlikowski ("Cold War) şi Spike Lee ("BlacKkKlansman"). Deşi este un nume important la Hollywood ("Malcolm X" şi "Do the Right Thing"), Spike Lee se află la prima nominalizare, din carieră, la un Oscar pentru regie. Spike Lee a fost nominalizat la Oscar şi în calitate de producător al filmului "BlacKkKlansman" şi de co-scenarist al acestuia.

Spike Lee Foto: Guliver/Getty Images

Nominalizat pentru talentul său interpretativ, Bradley Cooper nu s-a încadrat la categoria pentru regie.

Academia Americană de Film a anunțat la 22 ianuarie nominalizările pentru Premiile Oscar 2o19.

Cel mai bun film: „Black Panther”, „BlacKkKlansman”, „Bohemian Rhapsody”, „The Favourite”, „Green Book”, „Roma”, „A Star is Born” şi „Vice”.

Cel mai bun regizor: Spike Lee - „BlacKkKlansman”, Pawel Pawlikovski - „Cold War”, Yorgos Lanthimos - „The Favourite”, Alfonso Cuaron - „Roma” şi Adam McKay - „Vice”.

Cea mai bună actriţă: Yalitza Aparicio („Roma”), Glenn Close („The Wife”), Olivia Colman („The Favourite”), Lady Gaga („A Star Is Born”) şi Melissa McCarthy („Can You Ever Forgive Me?”).

Cel mai bun actor: Christian Bale („Vice”), Bradley Cooper („A Star is Born”), Willem Dafoe („At Eternity's Gate”), Rami Malek („Bohemian Rhapsody”) şi Viggo Mortensen („Green Book”).

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Amy Adams („Vice”), Marina de Tavira („Roma”), Regina King („If Beale Street Could Talk”), Emma Stone şi Rachel Weisz („The Favourite”).

Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali („Green Book”), Adam Driver („BlacKkKlansman”), Sam Elliott („A Star is Born”), Richard E. Grant („Can You Ever Forgive Me?”) şi Sam Rockwell („Vice”).

Cel mai bun scenariu original: „The Favourite” (Deborah Davis, Tony McNamara), „First Reformed” (Paul Schrader), „Green Book” (Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly), „Roma” (Alfonso Cuarón), „Vice” (Adam McKay).

Cel mai bun scenariu adaptat: „The Ballad of Buster Scruggs” (Joel Coen, Ethan Coen), „BlacKkKlansman” (Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee), „Can You Ever Forgive Me?” (Nicole Holofcener şi Jeff Whitty), „If Beale Street Could Talk” (Barry Jenkins), „A Star Is Born” (Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters).

Cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza: „Capernaum” (Liban), „Cold War” (Polonia), „Never Look Away” (Germania), „Roma” (Mexic) şi „Shoplifters” (Japonia).

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Incredibles 2” - Brad Bird, „Isle of Dogs” - Wes Anderson, „Mirai” - Mamoru Hosoda, „Ralph Breaks the Internet” - Rich Moore, Phil Johnston, „Spider-Man: Into the Spider-Verse” - Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman.

Cel mai bun lungmetraj documentar: „Free Solo” (Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi), „Hale County This Morning, This Evening” (RaMell Ross), „Minding the Gap” (Bing Liu), „Of Fathers and Sons” (Talal Derki), „RBG” (Betsy West, Julie Cohen).

Cea mai bună imagine: „Cold War” (Lukasz Zal), „The Favourite” (Robbie Ryan), „Never Look Away” (Caleb Deschanel), „Roma” (Alfonso Cuarón), „A Star Is Born” (Matthew Libatique).

Cel mai bun montaj: „BlacKkKlansman” (Barry Alexander Brown), „Bohemian Rhapsody” (John Ottman), „Green Book” (Patrick J. Don Vito), „The Favourite” (Yorgos Mavropsaridis), „Vice” (Hank Corwin).

Cel mai bun mixaj de sunet: „Black Panther” (Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker), „Bohemian Rhapsody” (John Warhurst), „First Man” (Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan), „A Quiet Place” (Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl), „Roma” (Sergio Diaz, Skip Lievsay).

Cel mai bun montaj de sunet: „Black Panther”, „Bohemian Rhapsody”, „First Man”, „Roma” şi „A Star Is Born”.

Cele mai bune efecte vizuale: „Avengers: Infinity War”, „Christopher Robin”, „First Man”, „Ready Player One”, „Solo: A Star Wars Story”.

Machiaj şi coafură: „Border”, „Mary Queen of Scots” şi „Vice”.

Cele mai bune costume: „Ballad of Buster Scruggs” (Mary Zophres), „Black Panther” (Ruth E. Carter), „The Favourite” (Sandy Powell), „Mary Poppins Returns” (Sandy Powell), „Mary Queen of Scots” (Alexandra Byrne).

Cântec original: „All The Stars” - „Black Panther” - de Kendrick Lamar, SZA, „I’ll Fight” - „RBG” - de Diane Warren, Jennifer Hudson, „The Place Where Lost Things Go” - „Mary Poppins Returns” - de Marc Shaiman, Scott Wittman, „Shallow” - „A Star Is Born” - de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt şi Benjamin Rice, „When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” - „The Ballad of Buster Scruggs” - de Willie Watson, Tim Blake Nelson.

Cea mai bună coloană sonoră: „BlacKkKlansman” (Terence Blanchard), „Black Panther” (Ludwig Goransson), „If Beale Street Could Talk” (Nicholas Britell), „Isle of Dogs” (Alexandre Desplat), „Mary Poppins Returns” (Marc Shaiman, Scott Wittman).

Design de producţie: „Black Panther” (Hannah Beachler), „First Man” (Nathan Crowley, Kathy Lucas), „The Favourite” (Fiona Crombie, Alice Felton), „Mary Poppins Returns” (John Myhre, Gordon Sim), „Roma” (Eugenio Caballero, Bárbara Enrı́quez).

Cel mai bun scurtmetraj live-action: „Detainment” (Vincent Lambe), „Fauve” (Jeremy Comte), „Marguerite” (Marianne Farley), „Mother” (Rodrigo Sorogoyen), „Skin” (Guy Nattiv).

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: „Animal Behaviour” - Alison Snowden, David Fine, „Bao” - Domee Shi, „Late Afternoon” - Louise Bagnall, „One Small Step” - Andrew Chesworth, Bobby Pontillas, „Weekends” - Trevor Jimenez.

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Black Sheep” (Ed Perkins), „End Game” (Rob Epstein, Jeffrey Friedman), „Lifeboat” (Skye Fitzgerald), „A Night at the Garden” (Marshall Curry), „Period. End of Sentence” (Rayka Zehtabchi).

