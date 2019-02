OSCAR 2019. Nominalizările pentru cel mai bun film (1)

Digi24 și Film Now vor transmite, în data de 25 februarie 2019, de la ora 02:00, regalul cinematografiei mondiale, Gala Premiilor Academiei Americane de Film. Este al cincilea an în care Film Now si Digi24 aduc telespectatorilor din România emoțiile decernării celor mai râvnite trofee ale industriei cinematografice. Oana Zamfir vă prezintă o parte dintre peliculele nominalizate la categoria CEL MAI BUN FILM.

THE FAVOURITE. Regizat de grecul Yorgos Lanthimos, filmul pleacă de la un eveniment real din istoria Angliei. Acțoiunea are loc la începutul secolului al XVIII-lea și surprinde conflictul dintre două verișoare care se luptă să devină favoritele reginei Anne, un monarh instabili din punct de vedere psihic și cu o sănătate fragilă. „The Favourite” nu este un film de epocă prăfuit, dimpotrivă. Dialogurile sunt vii, situațiile tragi-comice, iar povestea este extrem de actuală, pentru că vorbește despre eterna condiție umană. „The Favourite” a câștigat cele mai multe statuete la premiile BAFTA, iar la Oscar are 10 nominalizări. De asemenea, cele trei actrițe, Olivia Colman, Emma Stone și Rachel Weisz, sunt nominalizate la categoriile de interpretare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

A STAR IS BORN este un film cu și despre staruri: Lady Gaga și Bradley Cooper sunt capete de afiș în această poveste de dragoste din lumea muzicii. El este un celebru cântăreț, ea o necunoscută talentată. El are probleme cu alcoolul și o descoperă absolut întâmplător pe ea în barul în care lucrează. Cei doi se îndrăgostesc, ea devine celebră grație lui, dar pe măsură ce cariera ei muzicală înflorește, relația lor se degradează. „A Star Is Born” este primul film regizat de Bradley Coopera, care mereu și-a dorit să devină regizor. Filmul are opt nominalizări la Oscar.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

BLACKKKLANSMAN, regizat de Spike Lee, este bazat pe fapte reale și vorbește despre discriminarea afroamericanilor. Acțiunea se petrece în anii '70, în Statele Unite. Ron Stallworth, un poliţist de culoare din Colorado, reuşeşte să se infiltreze în Ku Klux Klan și devine chiar căpetenia filialei locale. Protagonistul ține legătura doar prin telefon cu cei din Ku Klux Klan, în timp ce la întâlnirile propriu-zise îl trimite pe partenerul lui alb, evreu, interpretat de Adam Driver. BlacKkKlansman are șase nominalizări la Oscar.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ROMA este un caz special la ediția Oscarurilor de anul acesta: pelicula lui Alfonso Cuaron este nominalizată la categoria cel mai bun film într-o limbă străină, dar este selectată și la cea mai importantă secțiune a premiilor. Acțiunea are loc în Ciudad de Mexico în anii '70 și spune povestea emoționantă a lui Cleo, îngrijitoarea unei familii mexicane de clasă mijlocie. „Roma” este puternic inspirat de biografia lui Alfonso Cuaron, un regizor care nu este un străin pentru Academia Americană de Film. În 2014, SF-ul lui Cuaron „Gravity” a câștigat șapte premii Oscar. „Roma” este distribuit de Netflix și a fost marele câștigător al galei Critics Choice Awards, dar și al BAFTA. La Oscar „Roma” a primit 10 nominalizări.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Etichete:

,

,

,