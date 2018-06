Povestea românului care a pus pe picioare 25 de afaceri de succes în 25 de ani

În lumea afacerilor există o specie aparte de oameni, cea a antreprenorilor în serie. Au idei, le pun în practică, le dezvoltă şi după ce afacerile sunt mari şi înflorite le vând. Şi o iau de la capăt. Sunt oameni cărora le plac provocările, care simt că trebuie să o ia de la capăt de mai multe ori. Un astfel de om este Marius Ghenea: a pus pe picioare şi a dezvoltat 25 de afaceri.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Cunoaştem astăzi povestea unui antreprenor în serie, care a avut curajul să creadă în peste 25 de afaceri şi să devină business angel pentru multe proiecte îndrăzneţe.

25 de ani de antreprenoriat. Şi foarte interesant şi ce s-a întâmplat în spatele lor. Eşti din Craiova şi primii paşi au fost făcuţi acolo.

Marius Ghenea, antreprenor: M-am născut şi am crescut în Craiova. Am avut şansa unei familii foarte frumoase, de intelectuali, profesori. Şi la fel ca şi părinţii mei, şi eu am fost atras de la început de studiu. Am fost premiant. Am fost la olimpiadele de matematică. M-au atras întotdeauna provocările pe zona ştiinţifică. Am avut şi şansa că fratele meu fiind cu un an ş ceva mai mare decât mine, eu ştiam cumva în şcoală lecţiile şi informaţiile din anul următor. Pentru că ţineam pasul cu el. După absolvire mi-am dorit să vin în Bucureşti, să fac o facultate tehnică. Şi aşa am ajuns la electronică şi telecomunicaţii.

Răzvan Ziemba, prieten şi fost partener de afaceri: Am fost colegi la facultate în aceeaşi grupă la Electronică şi comunicaţii. Marius a fost la momentul acela şeful nostru de an. Lui Marius îi plăcea să iasă în evidenţă de atunci. Îi plăcea să vorbească în faţa oamenilor.

Sergiu Voicu: Ai făcut Politehnica şi cam tot de pe acolo a început şi povestea asta de business. Ce ar fi să ai tu banii tăi? Trecuse perioada comunismului, eram în anii 90.

Marius Ghenea: În mod clar în anii 90 nu existau modele, nu existau mentori. Am început să fac o activitate de ghid în turism pentru grupuri internaţionale, grupuri de străini care veneau în România. A fost prima mea sursă de bani. Şi am început asta chiar în primele luni ale lui 1990. Ştiam deja câteva limbi străine, am mai învăţat câteva. Vorbeam vreo 6 limbi străine. Două dintre ele le-am făcul la şcoală ca ceilalţi colegi şi pe celelalte le-am învăţat singur.

Dragoș Anastasiu, prieten: Are o inteligenţă peste medie. Este un tip incredibil de inteligent, foarte studios, a citit foarte mult.

Sergiu Voicu: Iar apropo de studii, ai fost şi profesor la un moment dat, ai predat limba engleză. Unde?

Marius Ghenea: Am predat comercial english la un liceu economic şi a fost o experienţă extraordinară, mi-a plăcut foarte mult. Şi ani mai târziu am revenit la catedră. Predau antreprenoriat, inovaţie şi noi afaceri la cursuri de executive EMA

Dragoș Popescu, partener de afaceri: Ne-am cunoscut acum 6 ani şi ceva. Eu construiam la vremea aceea un proiect pilot foarte interesant, care s-a dovedit apoi un mare succes. Proiectul Business Drive, un mini-MBA pe care îl desfășor împereună cu Marius. Şi atunci căutam un partener pentru acest proiect.

Sergiu Voicu: Ce înseamnă Business Drive, ce faceţi voi acolo?

Dragoș Popescu: E un program de dezvoltare a competenţeor manageriale. Participanţii noştri moştenesc pur şi simplu o afacere pe care o conduc pe un ciclu multianual, timp de 5 ani, sub îndrumarea mea şi a lui Marius.

Sergiu Voicu: Faceţi şi mentorat împreună. Cum este mentorul Marius Ghenea?

Dragoș Anastasiu: Foarte aplicat, exact, analitic. Cine îl are mentor pe Marius Ghenea şi se ţine de asta nu are cum să nu aibă succes. Este o enciclopedie. Este şi un bun pedagog, sţie să predea.

Marius Ghenea: După 2 zile, cei care participă pot să plece cu un bagaj de cunoştinţe necesar fie să pornească propria afacere, fie pentru a dezvolta şi a face mai eficientă afacerea existentă. Cum mama mea îmi spunea foarte bine, este extraordinar să vezi cum împărtăşind din experienţa şi cunoştiinţele tale, ajuţi alţi oameni.

Sergiu Voicu: Iar pentru asta ai scris şi primul manual de antreprenoriat din România.

Marius Ghenea: Nu este doar un curs de antreprenoriat, este un ghid de la A la Z pentru antreprenorii români.

Sergiu Voicu: 1992 este anul în care ai făcut primul pas spre antreprenoriat. Împreună cu câţiva colegi de facultate, aţi pus pe picioare prima afacere, Flamingo.

Marius Ghenea: Este o poveste care a început ca şi prolog cu un alt job pe care l-am avut ca inginer de aparate de măsură şi control la Enel Bucureşti. Familia era foare fericită, un salariu foarte bun, un job sigur, o companie puternică, de stat. Şi a doua sau a treia zi după ce am intrat acolo mi-am dat seama că nu găsesc oportunităţi. În 1993, întâlnindu-mă cu doi colegi de facultate, toţi trei fiind din provincie, nici unul dintre noi nu era din Bucureşti, am zis hai să începem cu acest business.

Sergiu Voicu: Să începem cu ce bani ? De unde aţi făcut rost de bani pentru startul afacerii voastre?

Marius Ghenea: În cazul nostru părinţii, familia, ne-au ajutat cel mai mult. De multe ori resursele erau mai mult în natură. Părinţii mei mi-au dat maşina lor ca să vin cu ea la Bucureşti şi să pot transport piese de calculator. Si am mai împrumutat de la o rudă de-a mea, ţin minte, erau vreo 3 mii de dolari. Nu era o sumă majoră.

Sergiu Voicu: Era în vremea aceea preţul a 3 calculatoare. Îmi aduc aminte primul meu calculator de la începutul anilor 90, era cam o mie de dolari. Ai mei chiar s-au împrumutat la bancă să mi-l ia.

Marius Ghenea: Preţurile erau mult mai mari şi mult mai greu de procurat.

Sergiu Voicu: O afacere cu calculatore pornită între prieteni ce a crescut foarte repede. Aţi ajuns la nivel internaţional cu această afacere. Unde aţi ajuns şi cum de aţi crescut atât de bine ?

Marius Ghenea: După ce am ajuns într-un interval scurt de timp lideri în România, ne-am pus problema cum o să fie dezvoltarea ulterioră a companiei.Vorbim de 1998. Prima dată am mers ca un test de piaţă în Republica Moldova. Am deschis în Bulgaria, Macedonia, Serbia, Croaţia. Apoi am mers în Ungaria. Am ajuns în 2001 să deschidem un business şi în Olanda. Câţiva ani mai târziu, după ce am fost lideri în România, am ajuns să fim lideri în toată regiunea de Sud Est.

Răzvan Ziemba: Eu eram clientul Flamingo, iar Flamingo era clientul meu. Fiecare aducea produsele lui şi le mai vindeam unii altora.

Sergiu Voicu: Din calitatea de client, client aţi ajuns să fiţi parteneri în afaceri. În 98 aţi intrat în Flamingo.

Răzvan Ziemba: În 98 mi-am dat seama că eu nu sunt bun de antreprenor şi am zis hai să încerc partea cealaltă. Au zis hai la noi şi mi-au făcut o ofertă foarte bună şi m-am alăturat echipei Flamingo în 98 şi am stat până în 2002.

Sergiu Voicu: Cum era Marius Ghenea şef?

Răzvan Ziemba:Era destul de relaxat. Întotdeauna avea vorbele potrivite de care aveai nevoie.

Sergiu Voicu: Şi ai ajuns la un moment în care ai simţit că vrei să treci la altceva. Ai făcut primul exit din postura de antreprenor şi ai vândut afacerea. De ce ?

Marius Ghenea: Este suficient să spun că a fost un exit foarte, foarte bun pentru mine astfel încât să îmi rezolv toate nevoile financiare: casă, maşină şi aşa mai departe, ci şi să merg mai departe şi să mă implic în noi afaceri. Unu, doi ani mai târziu, am fost remarcat de topurile Forbes şi Capital.

Sergiu Voicu: Te apropiai de 30 de ani în momentul în care deveneai unul dintre milionarii României. Nu te-ai oprit acolo şi ai investit mai departe, şi ai investit mult în multe companii. Câte proiecte ai avut?

Marius Ghenea: Sunt vreo 25 de companii în total. Poate sună interesant 25 de companii în 25 de ani, dar nu a fost chiar una pe zi.

Printre cele mai mari succese de business ale lui Marius Ghenea au fost companiile Fit Distribution, PC Fun, PC Garage şi Flanco.

Marius Ghenea: Am crescut compania de la 20 de milioane de euro, la 120 de milioane de euro. O creştere de 6 ori în 3 ani. Firma a fost extrem de profitabilă. Era şi perioada aceea cu credite doar cu buletinul. Era explozia creditului de consum.

Sergiu Voicu: Care sunt atu-urile lui de antreprenor pentru care a pus pe picioare atâtea companii şi le-a şi vândut foarte bine?

Dragoș Anastasiu: Marius a înţeles foarte repede ce trebuie făcut în România, luând modele din străinătate. Dacă ar fi să dau definiţia antreprenorului român, această definiţie se duce către Marius Ghenea.

Sergiu Voicu: Când ne-am întâlnit pentru interviu ţi-am spus că vom vorbi despre antreprenorul Marius Ghenea, iar tu mi-ai spus că nu îl vezi antreprenor.

Răzvan Ziemba: Mai degrabă mi se pare investitor. Şi omul care ştie să te ajute să depăşeşti blocajele şi să pui firma pe o direcţie, fară să fie neapărat implicat. Antreprenor este acela care îşi suflecă mânecile şi munceşte el.

Sergiu Voicu: Unde îţi plasezi banii? Mergi către Bursă, către depozite bancare, conturi de economii?

Marius Ghenea: Întotdeauna am fost un investitor direct, care pun banii în companii private. Prin genul ăsta de investiţii pot să am o relevanţă mai mare în ceea ce priveşte rolul meu. Pe de-o parte îmi măresc randamentul propriilor bani,

Marius Ghenea: Este mai bine să nu te uiţi în urmă cu regrete, resentimente şi remuşcări. Au fost multe nopţi nedormite. Au fost inclusiv probleme la depozit, incendii, furturi.

Sergiu Voicu: Ai frici ?

Marius Ghenea: Dacă ne referim la paianjeni, la şerpi, da. Dacă ne referim la frici pe partea de business, nu am. Business-ul are şi el regulile lui.

Sergiu Voicu: Mulţi oameni au frici, şi mulţi au avut frici atunci când au ajuns în Arena Leilor, acolo unde din 2007 în 2013 ai fost băiatul rău şi dur, atunci când veneau oamenii să îşi prezinte proiectele şi să facă rost de bani. Cum a fost experienţa?

Marius Ghenea: Acolo nu era joacă, erau bani reali. Erau banii noştri, pe care noi îi puneam complet la risc alături de antreprenorii respectivi şi în acelaşi timp aşteptam de a ei o abordare la fel de serioasă şi se întâmpla de multe ori să vedem o dezaliniere, ei nu erau foarte serioşi.

Dragos Anastasiu: Ne-am cunoscut la Arena Leilor, am învăţat foarte mult de la el pe toată zona de antreprenoriat. Eu îmi aduc aminte în Arena Leilor, eu eram cu burta, el era cu planul. Nu investeam niciodată dacă nu îmi făcea semn că planul este ok. La partea cu oamenii îi miroseam eu mai bine. El era tehnic, aplicat.

Marius Ghenea: Veneau mulţi antreprenori care solicitau finanţare pentru dezvoltare, însă în realitate ei aveau nevoie de finanţare pentru rezolvarea unor probleme financiare pentru o restructurare sau pentru o criză financiară prin care treceau cu propria companie.

Sergiu Voicu: Care a fost cel mai curajos proiect în care ai investit ?

Marius Ghenea: Nu investesc în idei trăznite.Toate investiâţiile bune pe care le-am făcut au fost în lucruri extrem de banale.

Sergiu Voicu: Voi aţi încercat să resuscitaţi proiectul Arena Leilor, într-un oarecare alt format. Merge?

Dragoș Popescu: Se adresează start-up-urilor. Afacerilor la început de drum care caută fie finanţare, fie mentorat, fie diferite resurse pentru a-şi pune în aplicare ideea.

Marius Ghenea: Una dintre problemele româneşti este că nu scoatem în faţă zonele de excelenţă şi ne cramponăm de lucrurile care nu merg, în lucrurile rele, negative.

Sergiu Voicu: Ai lucrat cu statul?

Marius Ghenea: Nu am avut nicioadtă activităţi cu statul. Am avut o singură dată o colaborare socială. Când am fost în Consiliul de administraţie la Tarom. A fost primul proiect de management privat la o companie de stat. Sunt lucruri de birocraţie, de elemente vizibile de corupţie. Dar separat de aceste elemente, pentru mine a fost o şansă combinată cu elemente de business.

Dragoș Anastasiu: Este un tip extraordinar de serios, şi când se apucă de ceva o face cu foarte mare acurateţe. Este incredibil de inginer. Dar în acelaşi timp este petrecăreţ. Marius este altfel decât este imaginea publică. El este foarte de gaşcă. Dansează pe mese. Ştie să se distreze. Este un tip vesel, pontos.

Dragoș Popescu: Este sufletul petrecerilor.

Sergiu Voicu: Ai cochetat la un moment dat şi cu muzica, spuneau părinţii tăi că la un moment dat prin clasa a 3-a ţi-ai dorit să faci vioară?

Marius Ghenea: Chiar am făcut vioară toată şcoala generală şi pe perioada liceului.

Dragoș Popescu: Nu ştiu dacă mai cântă la vioară, dar la petreceri să şti că ne batem pe pupitrul de mixaj. Pentru că fiecare dintre noi vrea să pună muzică. Muzica îl pasionează tare. Îi place câte o partidă de karaoke, nu îi mai iei microfonul din mână.

Dragos Anastasiu: Îmi aduc aminte că la nunta lui a cântat.

Sergiu Voicu: Are şi o piesă preferată pe care o cânta mereu?

Dragoș Popescu: Da, Suspicios minds. A cântat-o şi la el la nuntă şi la mine la nuntă şi la mai toate petrecerile noastre.

Sergiu Voicu: Ce pasiuni ai? Ce îţi place să faci?

Marius Ghenea: Călătoriile sunt o mare pasiune pentru mine.

Dragoș Anastasiu: Cred că este unul dintre oamenii care a vizitat cele mai multe ţări din lume, pe care îl cunosc în România. Chiar am vrut să fac cu el şi alţi doi colegi o agenţie de turism de lux. Pentru că este un excepţional consultant de turism. Deşi eu sunt în turism, el a fost în infinit mai multe ţări decât mine şi ştie să se bucure de aceste experienţe.

Marius Ghenea: Călătoriile cu această componentă de scufundări. Sunt certificat de aproape 20 de ani şi în această perioadă am avut şansa să fac scufundări în toate mările şi oceanele lumii.

Sergiu Voicu: Cu ce ocupi acum şi care sunt planurile de viitor ?

Marius Ghenea: Am trecut în zona de investiţii financiare structurate. Voi merge mai departe să investesc în noi companii. Vreau să ridic un fond nou pentru România, tot în zona asta de tehnologie. Şi să continui să investesc în inteligenţa românească. În companiile care pot să devină companii de succes, nu doar în România, dar şi pe plan internaţional. Avem şansă pe zona asta de IT, de tehnologie. România are o mare şansă, nu atât pe piaţa locală, ci pentru că putem să creem produse originale software aici în România. Software si hardware și să le vindem. Inclusiv investiţiile pe care le fac sunt gândite ca export de valoare românească.

Sergiu Voicu: Voi sunteţi acum colegi împreună şi în Coaliţia pentru Dezvoltarea României, aveţi în permanenţă discuţie cu autorităţile.

Dragoș Anastasiu: Noi doi suntem cei care au contribuit în mod efectiv la legea business angels în România. Am fost eliminatorii ştampilei din România.

Sergiu Voicu: Cheia succesului pentru el care a fost?

Răzvan Ziemba: Consecvenţa.

Sergiu Voicu: Cum vezi viitorul României? Cum arată următorii ani pentru România.?

Marius Ghenea: Sunt tot felul de provocări pe care le vedem în condiţiile unor probleme de stagnare la nivel guvernamental şi de decizie politică. În ultima vreme schimbările prea dese de guvern, de legislaţie, eu am creat numeroase provocări pentru antreprenoriatul românesc. Dar în linii mari la 100 de ani de la Marea Unire, viitorul României sună destul de bine în opinia mea. De ce? Pentru că există atâtea resurse de creştere în România, pe lângă resursele naturale pe care România le are, faţă de multe alte ţări din Europa. Avem totuşi multe resurse de inteligenţă şi aici mă refer la zona de IT care se poate dezvolta semnificativ în continuare la PIB-ul naţional prin export de inteligenţă, export de valoare şi de tehnologie.