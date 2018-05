Peţitoarea care însoară germani cu românce. O afacere de peste 5 miliarde de euro anual

O afacere de peste 5 miliarde de euro anual, construită pe seama celor singuri, care își caută jumătatea. Site-urile și aplicațiile de dating sunt pline de oameni care plătesc pentru a-și găsi iubirea. Peste 60 de milioane de utilizatori din întreaga lume speră ca partenerul ideal să se afle la un click distanță. Același click îi poate arunca însă, pe mâna proxeneților, tâlharilor sau dubioşilor. Despre secretele site-urilor de dating, dar și cum fac față agențiile matrimoniale clasice în era internetului, aflați chiar acum, într-un reportaj Din | interior.

Vă invităm în lumea matrimonialelor, un bussines de peste 5 miliarde de euro, anual. O lume în care toți fug de singurătate și aleargă după ceva: dragoste, căsătorie, companie sau măcar... o aventură.

-Aveţi o preferinţă: blonde, brunete?....

-Acolo cât de cât, o femeie prezentabilă. Nu cu ochelari fund de sifon şi coşuri pe faţă şi 100 de kile.

Serviciile matrimoniale, ultima speranţă a celor singuri

Suntem tot mai singuri. Potrivit unei cercetări de piaţă efectuată de Euromonitor Internațional, numărul persoanelor care locuiesc singure, la nivel global, cunoaște în prezent o adevărată explozie. Dacă, în anul 1996, aproximativ 153 de milioane de oameni locuiau singuri, în 2016, numărul lor a ajuns la 277 de milioane - o fulminantă creștere cu 55 de procente. Și asta pentru că viața este tot mai stresantă, iar marea iubire nu apare întotdeauna ușor, dacă nu ai timp și nici nu știi unde să cauți. Sau dacă, pur și simplu, aștepți ca dragostea să cadă din cer.

Antoinette Hambitzer, patron agenţie matrimonială: Primesc mailuri, aaa sau sms-uri de la femei de 50-60 de ani, care îmi scriu toate la fel, în sensul: vai, mi-am jertfit toată viață pentru un soț care nu m-a respectat, și-a bătut joc de mine, am lucrat, mi-am ținut copiii, acum au terminat facultatea, acum e rândul meu ca să fiu fericită. Și le răspund foarte sec: acum este mult prea târziu. Pentru că aceste femei sunt femeile de astăzi de 30-35 de ani, de care mă rog să vină și le ofer șanse și refuză. Își bat joc de aceste șanse.

Antoaneta Hambitzer a fugit din România în anul 1986, în Germania de Vest. S-a întors după căderea comunismului cu o idee sexy de afacere, într-o țară rușinoasă în care, până în 1989, multe căsătorii erau aranjate, nu exista pornografie, iar sexul era un subiect tabu. Și-a deschis o agenție matrimonială și a început să mărite fete românce cu nemți singuri și înstăriți. A dat lovitura!

Antoinette Hambitzer, patron agenţie matrimonială: Reacția fetelor era fantastică, după comunism mai ales. La primul anunț, țin minte, la un ziar din Arad, s-au anunțat aproximativ 150 de fete. Acuma dacă dau un anunț în ziar nu se anunță nimeni. Sau dacă dau 10 anunțuri se anunță 2 femei, la peste 50, la 80 de kilograme, dezamăgite, acrite de viață, care bineînțeles că au pretenții, nu știu nicio limba străină....

Antoaneta a ajuns în topul agențiilor matrimoniale din Germania, a avut o emisiune dedicată întâlnirilor și continuă și astăzi să aranjeze căsătorii româno-germane.

Antoinette Hambitzer, patron agenţie matrimonială: Bărbații din Germania, după atâția ani de zile, încă și acuma, mai ales pentru cei care nu au fost niciodată în România, au niște pretenții, de multe ori, deplasate. Pentru că prejudecățile și ceea ce se prezintă în mass media, acolo, este total derutant față de ce este aici. Deci ei au impresia, mulți, că România este o țară subdezvoltată, foarte săracă, cu fete frumoase, care toate abia așteaptă să plece și iau pe oricine. Și realitatea este foarte departe de ceea ce se gândesc ei. Deci țara poate nu este, într-adevăr, cea mai bogată, din anumite motive, dar cu toate că fetele sunt frumoase, nu este chiar așa, că toate vor să plece.

Antoaneta spune că până acum peste 2.000 de germani s-au căsătorit cu românce, datorită ei.

Antoinette Hambitzer: Prin faptul că plătesc, ei investesc ceva. Sunt sătui să caute pe tot felul de pagini, care costă mai nimic, sau să caute prin cluburi. Cei din Europa de Vest lucrează foarte mult și nu au timp să caute pe pagini de socializare. Și sunt foarte dezamăgiți. Acolo sunt mult mai puține femei decât bărbați, femeile sunt mult mai emancipate și, în primul rând, nu sunt așa de frumoase ca româncele. Serviciul meu costă, pentru toți clienții, indiferent de unde, indiferent de ce categorie socială, 1.600 de euro. Ceea ce este pentru salariul de acolo, o sumă foarte mică. Și mai ales că serviciile mele sunt până se căsătoresc. Deci nu sunt legate de timp. Deci de pildă un an sau trei ani, sau trei oferte sau 5. Deci așa merg înainte cu ei, până își găsesc partenera de vis.

Salariul mediu din Germania este de 2.600 de euro, astfel că investiția nu golește buzunarul domnilor. Mai mult, româncele, nu au nicio obligație în afară de seriozitate. Nici măcar nu trebuie să știe limba germană.

Antoinette Hambitzer: Fetele nu plătesc, nu au nicio obligație, atunci când le invit pentru un anumit client, pentru anumiți clienți, de pildă în București, li se plătește drumul, taxiul de la gara sau de la aeroport până la hotel, li se plătește camera la hotel de 4 stele, serile în care le organizez, sunt în două restaurante foarte bune, da? Deci nu au absolut niciun risc, niciun cost..

Alina și Andreas s-au cunoscut prin intermediul agenției Antoanetei, în urmă cu cinci ani. El IT-ist, ea, agent de turism. S-au văzut la o petrecere organizată de agenție și s-au plăcut.

Alina Indorf: În momentul în care l-am văzut am simțit că îl știam de o viață. Puteam să îi ghicesc chiar și zodia, știu că sună superficial, dar s-a întâmplat și asta. M-au fermecat ochii lui albaștri și siguranța pe care am simțit-o. Părea sigur pe el.

Andreas Indorf: Eram interesat de mai multe agenţii, căutam pe cineva cam de doi ani, chiar am călătorit în mai multe ţări. Am mai fost însurat, căutam a doua șansă și am vrut să fac lucrurile diferit.

Alina ajunsese la capătul răbdării cu bărbații neserioși din România, Andreas nu avea timp la dispoziție să caute pe cineva, după o căsnicie eșuată. Asta i-a adus pe amândoi la agenția matrimonială. A fost dragoste la prima vedere și nu a durat mult până la cererea în căsătorie.

Alina Indorf: Mie, personal, nu mi-a fost greu deloc să întâlnesc pe cineva. Aveam destui pretendenți, dar într-un final mi-am dat seama că siguranța familială în România nu este tocmai cea pe care eu mi-o doresc. Și după mai multe încercări, am fost logodită de 4 ori, deci nu sunt o persoană fără experiență, am hotărât să mă orientez și către acest gen de dating, de întâlniri. Am zis, hai să vedem ce iese.

Andreas Indorf: În viaţa normală, e foarte greu să găseşti pe cineva, mai ales după o anumită vârstă.

Într-o agenție matrimonială fiecare client urmează tiparul clasic: este chemat la un interviu, numele îi este introdus într-o baza de date și i se verifică povestea. Sunt eliminați astfel cei cu intenții necurate și mai ales cei care se dau drept ceea ce nu sunt.

Mirela Şinca, patron agenţie matrimonială: Cer documente. Oricum, inclusiv, asta e valabil pentru toată lumea: divorțați, sentința de divorț, deces - certificatul de deces....

Fotografiile sunt de multe ori înșelătoare.

Mirela Şinca, patron agenţie matrimonială: Ok, dacă intru pe internet, pe oricare site, și eu scriu că am 20 de ani, am 1.80, intru pe internet, pot să caut orice poză de 1.80, mi-o pun și X-ulescu zice: wow. Și eu îi scriu de-l înnebunesc.

Servicii de peţit, varianta 2.0

În ultimii ani, agențiile matrimoniale clasice au început să piardă teren după apariția rețelelor de socializare. În anul 2013 a fost lansată aplicația Tinder, folosită deja de 60 de milioane de oameni, lunar. În România există 40 de site-uri și tot atâtea aplicații care promit marea dragoste la un click distanță. Un serviciu rapid, eficient, bănos pentru afaceriști. Dar periculos pentru cei naivi.

Proxeneţi la matrimoniale

Multe site-uri de matrimoniale sunt folosite ca paravan pentru proxenetism și trafic de persoane. Reporterii Din interior au ales, de la rubrica de matrimoniale a unui ziar, anunțul unui domn care se recomandă drept francez, de origine română. Domnul caută o fată pentru o eventuală căsătorie. Surpriză însă! Am descoperit că același număr de telefon este alocat și altor anunțuri, pe alte site-uri. Același cetățean caută și dansatoare pentru case private din Elveția, dar și maseuze pe care se oferă să le ia în gazdă, gratuit. Aceeași voce, trei anunțuri cu cerințe diferite, unul mai dubios ca altul.

-Te-au mai sunat fete?

-Nu prea. Dacă eu sunt aici, eu caut ceva serios. Nu caut din astea, știi tu. Hai să întâlnim, pac, cât costă...și d-astea. Am pățit-o, o dată. Ne-am întâlnit și m-a întrebat: cât îmi oferi pentru o relație. Nu mai zic nimic....

-Îmi puteți da mai multe detalii? Ce presupune mai exact, când este plecarea?

-Plecarea este după dvs, când sunteți dispusă....

-Îmi trimiteți niște poze, eu vorbesc cu șeful ăla mare și, dacă e de acord, trimite el o mașină sau nu știu cum să facem, ca să va aducă.

-Ok, și salariul cât ar fi?

-Salariul ajunge până la 5.000 de franci.

-Deci practic tot ce trebuie să fac este să conving clienții să facă cât mai multă consumație. Nu e periculos?

-Vă dați seama că na, e lume civilizată acolo... Nu sunt pe... Sunt civilizați.

-Puteți să îmi spuneți mai multe despre job? Am văzut că oferiți chirie. O să mai locuiesc cu cineva? Am văzut că vreți 2 fete.

-Da, cu o fată.

-Și o să locuiesc cu ea? Cam cât se câștigă din asta?

-Depinde și de serviciul pe care îl faci. Îți câștigi clienții în funcție de serviciul pe care îl faci.

Site-urile de dating reprezintă cel mai bun loc în care fetele naive pot fi păcălite. În lipsa unor legi clare privind activitatea online, pe internet oricine poate face orice, fără să riște prea mult să fie prins.

Trădată în dragoste

Natalia are 27 de ani și în urmă cu doi ani și-a făcut cont pe Tinder, cea mai populară aplicație de dating, în speranța că va întâlni pe cineva cu care să aibă o relație serioasă. Și s-a îndrăgostit cu adevărat.

Natalia: Eram într-o perioada în care lucram foarte mult și nu aveam timp să mai ies în oraș să cunosc oameni. Și aveam mai mulți prieteni care foloseau această aplicație și își mai dădeau diverse întâlniri, unele cu succes și altele nu. Și am zis, chiar a fost prima oară când am folosit, am zis hai să încerc să văd dacă o să cunosc oameni interesanți.

Am început să vorbesc cu mai multe persoane, dintre care un tip pe care îl chema Eduard. Pe parcurs, am discutat vreo lună foarte mult, câteva ore pe zi, era destul de inteligent și interesant și îmi doream să îl cunosc. Iar la un moment dat ne-am și întâlnit, chiar am avut mai multe întâlniri.

Minciună, trădare, identitate schimbată. Natalia avea să descopere că omul de care s-a îndrăgostit nebunește nu este ceea a vrut să pară.

Natalia: El nu avea nici verighetă. Mi se părea foarte ciudat faptul că nu voia niciodată să mergem la el acasă. Îmi spunea că are casa plină de calculatoare, pentru că lucra în IT, și că nu aș avea loc să mă descurc pe acolo, să stăm, na, și l-am crezut. Iar tot așa, a mai trecut o perioada de timp și m-a contactat cineva pe Facebook-ul meu personal, care a început să mă amenințe că umblu cu bărbați căsătoriți....

Normal că m-am simțit înșelată, mai ales că îl întrebasem și niciodată nu am vrut să întru într-un trio, într-o astfel de situație. Mi-a fost foarte greu pentru că am aflat în momentul în care eram deja îndrăgostită....

După această experiență, Natalia și-a schimbat părerea despre întâlnirile de pe internet.

Natalia: Da, eu cred, dar cred că mai mult fete care folosesc aplicația online nu se gândesc doar să aibă o aventură, ci sunt destul de deschise să aibă și ceva mai mult. În schimb, din câte am observat, pentru bărbați aceste aplicații sunt doar pentru a avea aventuri sau pentru bărbați căsătoriți, pentru a înșela.

Hacking în on-line dating

În urmă cu doar câteva săptămâni, cel mai mare site de socializare, Facebook, a fost pus în fața unui scandal fără precedent. Datele personale a sute de mii de utilizatori au fost furate de Cambridge Analytica și folosite în scop politic. Acum, Zuckerberg, patronul Facebook, vrea să dezvolte și un site de dating. Scandalul ne pune față în față cu întrebarea: cât de sigure sunt datele personale ale internauților, inclusiv ale celor care intră pe siteurile de matrimoniale? Chiar dacă profilurile dubioase pot fi blocate, mai rămân hackerii, care profită de orice slăbiciune pentru a câștiga bani pe seama altora.

Ricardo Ungureanu, specialist cybersecurity: Principala problema la site-urile de dating și aplicațiile de dating este aceea că ele cer un trafic foarte mare de date personale de la utilizatori, asta însemnând că ele vor să acceseze locația telefonului, să o trimită mai departe, vor informații referitoare la școală sau educație, locuri de muncă, locuri pe care le-ai vizitat, a unor hobby-uri. Toate lucrurile astea sunt trimise către un server, astfel încât aplicațiile să funcționeze cum ar trebui adică să găsească persoane cu interese comune. Problema în acest flow e că de multe ori aplicațiile trimit datele acestea folosind o conexiune simplă, o conexiune care nu este criptată și orice atacator poate vedea datele...

Pentru mulți administratori de siteuri şi aplicații de matrimoniale, este mai important profitul decât siguranța utilizatorilor de bună credință.

Ricardo Ungureanu, specialist cybersecurity: O altă problema aici este că aplicațiile vând către alte companii, poate companii de marketing, de publicitate și din start, șansa de atac e mult mai mare, pentru că sunt deja 3 locuri din care poate fi extrasă informația.

Cu cont pe Tinder şi banii furaţi

Specialiștii în securitate cibernetică, atrag atenția că informațiile pe care le postăm pe siteurile matrimoniale ne pot lăsa cu contul bancar gol sau îi poate împinge pe tâlhari să ne spargă casa.

Cum în online, pericolul de a fi înșelat este mult mai mare decât în viață reală, ar trebui ca site-urile de dating să găsească modalități de a-și proteja clienții. Dacă ei nu fac asta, utilizatorii se pot apăra și singuri.

În primul rând ar trebui să se asigure că conexiunea este criptată. Și asta pe înțelesul tuturor este acel lăcățel mic și verde din browser, care ne apare. Sau, dacă suntem nesiguri de acest lucru, să folosim o conexiune privată...

Amore italiano

Sunt imagini de la o petrecere organizată în Grecia și dedicată celor singuri. În aer plutește dragostea. Cei săriți de prima sau de a două tinerețe încearcă să își refacă viață. Totul a fost gîndit și pus la punct de peţitoarea Mirela.

Mirela Şinca, patron agenţie matrimonială: Cred în dragoste, cred în iubire, cred în a două șansă a fiecărei persoane. A spune: toți avem dreptul de a avea pe cineva alături, este o frază în care eu cred, indiferent de persoană.

Peţitoarea devenită Cavaler de Malta

Susține că a câștigat un premiu considerat a fi Oscarul matrimonialelor din Italia. Apoi, că a devenit doctor honoris causa și cavaler de Malta. Ce a făcut că să obțină asemenea distincții?

Mirela Şinca, patron agenţie matrimonială: Primul premiu pe care l-am primit a fost Ectore, care este recunoscut un fel de Oscar în profesiune. Nu mă întrebați datorită cui și de ce am luat aceste premii, pentru că nu știu nici eu.

De 30 de ani, Mirela Șinca cuplează bărbați italieni cu românce.

Mirela Şinca, patron agenţie matrimonială: Începutul anilor '90, erau 2 categorii: italianul care vedea femeia din România, femeia de casă, femeia care, dacă se ajunge la o căsătorie, se merge mai departe și italianul care vedea femeia, nu numai din România, în general femeia străină: ok, nu are nimic, sunt 2 posibilități, o iau, ne căsătorim, e suficient să aibă un acoperiș deasupra casei...

De-a lungul anilor, susține că a cuplat mii și mii de persoane. Apoi, și-a înființat o agenție și în România.

Mirela Şinca, patron agenţie matrimonială: Da, în Italia am niște sedii în franciză și vreau să dezvolt și în România franciză....

Iar când vine vorba de sentimente adevărate și de destin, nici prețul parcă nu mai contează...

Mirela Şinca, patron agenţie matrimonială: Și să știți că este o informație care nu am dat-o și nu o s-o dau niciodată. Cine e interesat, vine...

Iubire la un click distanţă

Pentru a ne proteja când folosim servicii matrimoniale, online sau clasice, toți cei cu experiență în dating-ul modern, clienți sau pețitori, recomandă să nu ne luăm după aparențe, să fim atenți la pozele perfecte pe care le postează unii și să nu acceptăm compromisuri doar pentru că cineva vinde iluzii de iubire.

Antoinette Hambitzer, patron agenţie matrimonială: Pozele sunt doar o secundă din viață unui om, și realitatea: atitudinea, felul cum zâmbește, cum se uită, cum mănâncă, asta contează și de asta îți dai seama foarte repede.

Flori Dragomir, manager site de relaţii şi căsătorii: În cazul în care apar astfel de situații, în care sunt scammeri, în care sunt oameni care solicită bani, în momentul ăla noi venim și le spunem oamenilor și îi încurajăm să se facă raportarea.

Natalia, 27 de ani: Dacă ar fi să fac o recomandare pentru cei care coordonează aplicații de online, de întâlniri, ar fi să fie la început când îți faci profil, o rubrică în care să spui dacă ești căsătorit sau nu și să semnezi cumva că ești, că îți asumi că spui adevărul. Măcar asta, că acum nici nu te întreabă...

Pețitoarele care se aflau în plină glorie în anii '90, știu că paginile de socializare le fură mereu potențialii clienți. Dar cât timp pe pământ vor exista oameni singuri și nefericiți, știu că nu vor da faliment. Singuri și dispuși să plătească pentru siguranță.

Antoinette Hambitzer, patron agenţie matrimonială: Prin faptul că bărbații plătesc, asta este cea mai mare și unică și cea mai sigură dovadă că vor ceva serios. Pentru că toți toți neseriosii, nu vin la firma să plătească, când sunt o grămadă de pagini, peste tot, unde pot ei să se demonstreze și prin experiența pe care o au, să fie cât mai buni, cât mai convingători cu anumite fete naive.

Mirela Şinca, patron agenţie matrimonială: O femeie de moravuri ușoare, să spun așa, mai catifelat, nu o să vină niciodată în agenție să plătească, pentru a-și găsi pe cineva. Pentru asta, stă la colțul străzii, își pune un anunț pe ziar...

Dating-ul online este în continuă expansiune. Mulți români încă îl văd că pe o practică rușinoasă și nu recunosc că își caută iubirea online. În drumul spre a-ți găsi ursitul pe net, întâlnești de toate: prostituție, proxenetism, trădare. Dacă treci de obstacole, ajungi și acolo unde ți-ai propus. Însă mai presus de un like, match sau chat, iubirea începe întotdeauna cu o cafea, un zîmbet, o îmbrățișare, un sărut...