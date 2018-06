REPORTAJ VIDEO. Din culisele mitingului PSD

După ore întregi petrecute pe drumuri, în autobuze şi trenuri, simpatizanţii PSD şi-au pierdut în cele din urmă răbdarea. Au început să plece înainte de momente cheie, precum aprinderea luminilor de la telefoane, intonarea imnului naţional şi discursul celui care i-a convocat, şeful PSD, Liviu Dragnea. Evenimentul a fost de-a dreptul epuizant pentru peste 100 dintre simpatizanţii PSD, care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Înainte de ora 20:00, gardurile parcului de lângă piaţă sunt la pământ. Câteva zeci de simpatizanţi stau tolăniţi, la şuetă. Unii dorm. Mai e jumătate de oră până la ora mitingului, dar destui s-au plictisit deja. Şi... caută să plece.

„De la gară luăm metroul spre Ancuţa şi pe urmă venim înapoi la gară. N-o să stau aici. Păi ce am? Noi ne-am făcut prezenţa aici. Am venit cu grup, ne-a văzut toată lumea că am venit până aici. De aici... Nu stă nimeni să mai te caute. Că uite: e vânzoleală. Se amestecă Bucureştiul cu Constanţa... Vă luaţi bluzele pe voi, ca să nu vadă lumea că sunteţi în alb şi să mergem...”

Tinerii au grupurile lor. Mulţi au venit să bifeze prezenţa. Nu ştiu rostul mitingului. Se bucură de excursie şi... cam atât.

- Măi, băieţi! Am şi eu o rugăminte: pentru ce e mitingul ăsta, măi?

- Păi dar nu ştim nici noi!

- Păi şi voi de unde sunteţi? Din ce oraş sunteţi?

- Din Argeş!

- Argeş... De lângă noi. Dar ştiţi pentru ce-i mitingul ăsta?

- Habar n-avem!

- Niciunul nu ştiţi!?

- Niciunul. Am venit să ne uităm.

- Bine, măi! Succes! Să aveţi grijă de voi! Hai, succes!

Obosiţi, înfometaţi şi nehidrataţi, 116 participanţi au avut nevoie de ajutor medical. Unul a ajuns în ambulanţă... chiar pe acordurile „Odei bucuriei”.

- I-a venit rău?

- Au fost o grămadă aici.

Unii şi-au părăsit grupurile, ca să vadă, cât de cât, oraşul. Dar s-au rătăcit.

- Matale mai mergi la miting? Că văd că oamenii pleacă.

- Păi merg să mă întâlnesc cu ăştia. Că nu ştiu pe ce stradă sunt.

- Păi şi cum ajungi, dacă nu-i găseşti?

- Păi dacă sunt multe străzi... N-am fost atent... Ne spuse să ţinem ochii pe turnul ăla înalt!

**

- Mă duc, măi, să văd şi eu în faţă!

- Du-te! Poate te rătăceşti de tot!

- Păi ce: întreb unde e gara Basarab! Să ajung la maşină!

Grăbiţi să ajungă acasă, mulţi dintre cei veniţi din provincie au început să-şi caute autobuzele cu o oră înainte de încheierea mitingului. Majoritatea fuseseră mutate însă în diverse colţuri ale Capitalei, aşa că misiunea... nu le-a fost deloc uşoară.

- Mergem pe jos!

- Numai oameni bolnavi!

- Avem mult până acolo?

- Trei kilometri!

- Mai avem patru!

- Ăsta e marşul Movileniului!

Cei care şi-au permis financiar, şi-au aşteptat autocarele... la cârciumă. Cu mici şi... bere.

