Statul la stat. Cum a devenit Caracal stațiune turistică: Fără ape termale sau saline, autoritățile spun că se pot face terapii cu aer

Caracal a devenit peste noapte stațiune turistică de interes local deși, aici, turiștii sunt o raritate. Nu au ape termale, nămol ori saline, dar autoritățile spun că se pot face terapii cu aer. Aer oltenesc de cea mai bună calitate. La obiective turistice figurează un parc și câteva clădiri. Niciuna nu poate fi însă vizitată în acest moment. Pragmatic, primarul recunoaște că a inițiat acest demers doar pentru că va primi un punctaj mai bun la proiectele pe fonduri europene și nu că ar avea cine știe ce turiști. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la stat”.

-Când ești în tren, toată lumea știe, care rămâne în tren și tu cobori la Caracal zice ha, ha aici s-a răsturnat carul... Te afectează că am trăit o viață în oraș și parcă suntem bătaia de joc în țară.

De acum însă lucrurile se pot schimba. Bine ați venit în Caracal, cea mai nouă stațiunea turistică de interes local din România. În lista de criterii ce trebuie îndeplinite pentru a primi acest statut, se regăsește și obligativitatea prezenței factorilor naturali de cură adică, mai pe românește, de tratament. Primarul spune că există și ne dă exemplu, parcul din oraș.

-Care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură, ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, ce treabă are parcul cu asta?

Ion Doldurea - primar Caracal: Păi are treabă pentru că discutăm... aici este etc. Adică intră și aer și nu știu ce, s-au făcut determinări inclusiv de aer, deci avem toate studiile făcute pentru parc și acele studii au fost suficiente ca să obținem da aici, la capitolul ăsta.

-Credeți-mă că nu înțeleg.

-Mai repetem o dată.

-Mai repetăm de câte ori ca să înțeleg.

-Deci asta este, etc.

-Etc. Și la parc practic, la etc. Ăsta, de ziceți dumneavostră, ce este? Adică studii referitoare la ce că ape minerale nu aveți, nămol nu aveți.

-Stați așa, opriți-vă puțin. Stați să chem toată echipa.

Terapii cu aer oltenesc la Caracal

Vine echipa și reluăm discuția. O doamnă angajată ține să ne lămurească ce factori de cură intră la ”etc.”

-Aici la factori naturali de cură, sunt enumerați câțiva, nu toți, aveți DA, pe care îi aveți?

-Aer curat. Este vorba de aer.

-Aer?

-Da, da.

-Eu vă întreb de unde ați tras concluzia că aerul intră aici?

-Este vorba de bioclimat.

-Ok, și aerul intră la bioclimat.

-Sigur că da.

-Am înțeles.

Caracal, stațiunea turistică fără turiști

Până să ne tratăm cu aer în parcul din oraș, am îmbrăcat haina turistului și curioși să descoperim Caracalul am mers direct la Centrul de informare și promovare turistică aflat peste drum de primărie.

-Vrem și noi să obținem informații despre obiectivele turistice din Caracal. Este închis. Program de luni până joi 8-16:30. Este ora 9 și este închis.

-Nu e, aia e singura intrare. Auziți, iertați-mă, ăsta este vreodată deschis, centrul ăsta?

-Mai este, da.

-Când?

-Când vor ei.

-Când vor ei!

-Da.

-Centre de informare și promovare turistică cu personal permament care să deservească centrul

-E, v-am spus...

-Aveți, dar este închis.

-Astăzi, da.

-Domnule primar, eu am fost și anul trecut, în luna ianuarie acum un an, era închis și atunci.

Pe siteul centrului găsim obiectivele turistice oficiale din oraș: un parc și câteva clădiri. Ne facem un traseu astfel încât să bifăm cât mai multe dintre ele și pornim. Prima oprire este Casa memorială Iancu Jianu.

-Dumneavoastră sunteți peste drum aici de Casa Jianu, ați văzut să vină turiști, să...

-Nu, pentru că a fost închis mereu.

-Închis mereu.

-Da. Lumea a întrebat, dar a fost închis. Îl vizitam eu când eram la școala primară.

Și când ne pregăteam să renunțăm, ne-am trezit față în față cu domnul Popovici, Sabin Popovici. Se recomandă muzeograf cu atribuții de conducere. Ne spune că obiectivul turistic este închis de de vreo 14 ani pentru reabilitare.

-Cum îmi dau eu seama că aici este...

Sabin Popovici - muzeograf: Ascultați-mă.

-Vă rog.

-Aici a fost un panou ca la muzeu dincolo unde scria Casa Memorială Iancu Jianu.

-Și unde e panoul?

-Păi nu mai este pentru că s-a degradat.

-Până și panoul s-a degradat.

-S-a degradat, dar era făcut din ăsta nou acum și cu toate astea s-a degradat.

Partea cu adevărat comică, sau tragică, după cum consideră fiecare, abia acum urmează. De ce nu pot cumpăra autoritățile un banal panou pentru Casa Jianu?

Sabin Popovici - muzeograf: Era alt domn atunci la achiziții în primărie și nu știe actualul de unde să achiziționeze unul la fel ca ăla.

-Păi de unde le-a luat pe celelalte, nu?

-Păi nu știe el că nu era el, era altul atunci.

-Serios?

-Da.

-Păi și nimeni din primărie nu știe de unde au luat panourile cele vechi?

-Păi nu, că există sector de achiziții.

-Am înțeles. Domnule e complicată treaba la Caracal, aici. Nu numai la Caracal, în general în sectorul de stat este destul de complicat.

Mergem mai departe pe traseu. Următoarea oprire: muzeul Romanațiului. De vreo doi ani se află în reabilitare.

-Data finalizării proiectului 28.02.2023, adică peste o lună sau aproape o lună de zile și uitați în ce stare este.

-Au lucrat la el și după aceea s-au oprit, după aia iar au lucrat, acum vreo lună au lucrat, acum văd că iar s-au oprit.

Următorul obiectiv turistic: biblioteca municipală. Și aici găsim moloz și schele. Ne hotărâm să mai facem o încercare la teatrul național. Nu vrem totuși să plecăm din Caracal fără să vizităm ceva.

-Mai e o ușă o încercăm și pe asta. Închisă și asta, evident. Și acum, turist fiind, dacă vreau să vizitez teatru național din Caracal, ce fac? Ce fac, pe cine întreb?

-Vedeți că sunt femeile de servici colo la balcon erau, sunați la ușă sau pe partea cealaltă.”

Într-un târziu din interior se distinge un semn de viață. O doamnă trage zăvorul și face ochii mari când îi spunem că suntem turiși și vrem să vizităm.

-Stați să îl sun pe domnul director și dacă este de acord, eu... Alo, domnu director, sunt doi domni care doresc să viziteze teatrul, le dau voie? Am înțeles, nu mi-au spus... De unde sunteți?

-Suntem în trecere prin oraș și am văzut...

-Nu vor să spună de unde sunt.

-Păi cum adică să spun de unde sunt? Sunt turist.

-Este turist, haideți poftiți.

Turiștii, o enigmă pentru locuitorii din Caracal

Pe mulți dintre locuitorii orașului vestea că au devenit peste noapte stațiune turistică i-a luat prin surpindere și i-a bulversat.

-Nu, a fost o glumă probabil și...

-Nu, nu e nicio glumă, sunteți stațiune turistică de interes local.

-Când am aflat de la televizor am crezut că este glumă.

-Vi se pare glumă.

-E o glumă.

-Vreun turist ați văzut vreodată în Caracal?

-Niciodată.

-Păi dar sunteți stațiune turistică, acum.

-Am auzit și noi acum o săptămână că suntem stațiune turistică, dar... o fi.

-Ce obiective grozave avem noi ca să devenim stațiune turistică? Nu știu ce să spun.

-Frumusețea parcului.

-Mda, parcul.

-Bunătatea oamenilor.

-E și ăsta un obiectiv turistic?

-Nu, dar e folositor.

Dar nu numărul de turiști a fost cel care l-a determinat pe primar să obțină statutul de stațiune turistică. Motivele sunt mult mai practice: ar obține unui punctaj mai bun la proiectele pe fonduri europene.

Ion Doldurea - primar Caracal: Am făcut asta pentru că noi avem un număr foarte mare de case de patrimoniu, peste 135 de case de patrimoniu, plus alte obiective turistice care le avem și atunci când vor fi proiectele acestea de regenerare urbană pentru reabilitarea caselor de patrimoniu, ai punctaje suplimentare dacă ești stațiune de interes local sau cu atât mai mult național.

Criteriile pentru a deveni stațiune turistică sunt extrem de permisive și practic orice localitate mai răsărită le poate îndeplini chiar dacă nu calcă picior de turist pe acolo.

-Fentați puțin sistemul.

Ion Doldurea - primar Caracal: Așa ni s-a permis, hai să zicem așa.

-Că permite legea.

-Deci nu am fentat sistemul, l-am valorificat. Dacă dumneavostră puteți să faceți o chestie, să obțineți, înseamnă că am încălcat ceva, nu?

-Nu, nu încălcați nimic, dar legea vă dă voie să deveniți o stațiune turistică deși nu aveți turiști.

-Avem puțini turiști.

-Sunt turiști.

-Sunt turiști, asta îi spun și eu dar nu putem să... Ultimii au fost acum două săptămâni.

Vestea a părut că îl ia prin surprindere și pe premierul Nicolae Ciucă deși decizia ca orașul Caracal și alte peste 30 de localități să devină stațiuni turistice fusese luată chiar de Guvern cu doar o zi în urmă.

-Orașul Caracal a fost declarat stațiune turistică.

Nicolae Ciucă - premierul României: Caracal?

-Da.

-Nu știu și nu am discutat de acest subiect. Nu, chiar nu știam.

-Ieri s-a întâmplat.

-Ieri?

-Ați fost la Caracal?

-La Caracal?

-Da, de mai multe ori, chiar trec des prin Caracal.

-Are potențial turistic?

-Dacă or fi găsit vreun obiectiv anume...

În acest moment, în România sunt atestate 54 de stațiuni turistice de interes național și 147 de interes local.