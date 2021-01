Statul la stat. Cum ajungi director la stat fără să dai concurs și fără să ai vreo pregătire în domeniul în care vei lucra

În România, ca să ajungi director general adjunct la stat nu trebuie nici să dai concurs, nici să ai vreo pregătire în domeniul în care vei lucra. Este de ajuns să îl cunoşti pe directorul unei instituţii publice, iar acesta să te închirieze de la o firmă privată pentru a te face şef la stat. S-a întâmplat la Administraţia Străzilor din Bucureşti. Deşi concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice sunt suspendate, fostul director a găsit o portiţă legislativă pentru a aduce oameni în instituţie. I-a închiriat cu ziua de la o firmă de leasing de personal. Când echipa Digi24 a ajuns la sediul ASB, directorul închiriat s-a baricadat în birou. Urmăriţi un nou episod la campaniei Statul la Stat.

Reporter: Au încuiat biroul... Incredibil, au încuiat biroul... Stăm de aproximativ cinci minute la uşa doamnei Netea care s-a baricadat în birou. Mai încercăm o dată. Doamna Netea, se poate, doamnă?

Doamna pe care o căutăm, Irina Netea, a fost pentru aproape jumătate de an director general adjunct la Administraţia Străzilor Bucureşti, pe scurt ASB. Nu a dat vreun concurs şi nici nu a avut vreo legătură cu administraţia publică. Înainte, a lucrat la o firmă de închiriat maşini, după care ea însăşi a fost închiriată de fostul director al ASB pentru funcţia de director la stat.

Emil Anghelescu, director interimar ASB: Nu se justifică cheltuiala în contextul actual... şi mai ales în funcţie de conducere...

Strategia pare simplă. La începutul anului trecut, după apariţia pandemiei, Guvernul a suspendat toate concursurile pentru ocuparea posturilor în administraţia publică. Directorul ASB din acea vreme, Ionuţ Popa, a găsit o portiţă legislativă prin care să fenteze decizia Guvernului şi să poată aduce oameni în instituţie: leasingul de personal. Asta înseamnă că, dacă o instituţie publică sau privată are nevoie urgentă de forţă de muncă, pentru o anumită actvitate, poate închiria personal, de regulă muncitori, pe perioadă determinată. Pentru fostul director activitatea urgentă a reprezentat-o postul de director general adjunct.

Actualul director: Din punctul meu de vedere nu se justifică

Ionuț Popa, fostul director ASB: Noi am adus ce posturi aveam libere şi ce posturi aveam nevoie.

Reporter: Aveaţi nevoie de director general adjunct în momentul ăla, neapărat?

Ionuț Popa: Dacă nu aveam nevoie, nu îl aduceam, vă daţi seama, şi l-am adus pentru o perioadă limitată de trei luni, i-am mai prelungit acum pentru încă o lună, a fost pentru patru luni, sau ceva de genul ăsta. Vă daţi seama, că chemăm personalul în momentul în care avem nevoie de el, nu îl chemăm ca să fie în instituţie.

Emil Anghelescu, director interimar actual al ASB: Nu ştiu, efectiv, ce a avut în vedere când a încheiat acest contract la nivel de director general adjunct. Din punctul meu de vedere, încă o dată vă spun, nu se justifică, pentru că activitatea oricum o fac direcţiile. Un supervizor pentru activitatea direcţiilor nu cred că e normal.

Salariul lunar pe care îl încasează un director general la ASB este de 16.917 lei brut, la care se adaugă un spor pentru condiţii vătămătoare de muncă de 1.441 lei. Pe lângă Irina Netea au mai fost aduse alte trei persoane printre care şi o secretară pentru aceasta. Totul s-a întâmplat prin intermediul unei firme înfiinţată la mijlocul anului 2019 şi care, potrivit Registrului Comerţului, are sediul într-un apartament de bloc din Sectorul 6 al Capitalei.

Reporter: Pur şi simplu închide, direct. Să încercăm şi a treia oară. A închis din nou.

Contractul a fost semnat în iulie 2020 şi reziliat în decembrie, după ce fostul primar Gabriela Firea a pierdut alegerile, iar Ionuţ Popa a plecat de la şefia ASB. În fiecare lună, firma respectivă a primit de la Administraţia Străzilor, pentru cei patru angajaţi, 49.634 de lei. Mai exact, ASB a cheltuit pentru fiecare persoană închiriată nu mai puţin de 12.400 de lei, lunar.

Nicușor Dan: Este ceva total nefiresc şi a fost o intenţie de a eluda legea

Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei: Leasing de personal nu este ceva nefiresc, dacă vorbeşti de muncitori şi în special de muncitori sezonieri pentru anumite tipuri de activităţi. Asta însă, să aduci un director prin leasing de personal, adică prin închiriere, este ceva total nefiresc şi a fost o intenţie de a eluda legea care spunea că nu ai voie să faci angajări în perioada respectivă.

Am mers la sediul ASB pentru a sta de vorbă cu persoanele închiriate. În antecamera biroului ocupat de Irina Netea, ne întâmpină secretara, adusă şi ea tot prin leasing. Ne spune că doamna director este plecată din instituţie.

Secretara directorului Netea: Nu este în birou, este plecată.

Reporter: Unde?

Secretară: Nu ştiu, a ieşit, nu este în birou.

Reporter: Puteţi să o sunaţi să îi spuneţi că o căutăm?

Secretară: Poftim?

Reporter: Puteţi să o sunaţi să îi spuneţi că o căutăm, vă rugăm.

Directoarea, de negăsit în instituție. „Este plecată”, dar angajații atrag discret atenția că mașina e în parcare

Secretară: Am înţeles, mulţumesc frumos (a vorbit la telefon). Doamna director nu este în instituţie

Reporter: Unde este plecată?

Secretară: Mi s-a transmis că nu este în instituţie, este plecată.

Reporter: Doamnă, nici nu aţi vorbit, a sunat o dată telefonul, doar.

Secretară: Ba da, am vorbit. Doamna director nu este în instituţie, mi s-a transmis.

Reporter: Ok. Puteţi să o întrebaţi când revine?

Secretară: Da.

Reporter: Întrebaţi-o când revine, suntem aici, vrem să vorbim cu dânsa... Spune-ţi-i că o căutăm, măcar să vorbim cu dânsa.

Secretară: Doamna director, vă caută domnii de la Digi şi întrebă când reveniţi, doresc să discute cu dumneavostră. Astăzi nu reveniţi...

Reporter: Când, putem stabili o întâlnire, puteţi să mi-o daţi puţin la telefon? Le cer un număr de telefon, vă mulţumesc frumos.

Ieşim. Câţiva angajaţi ne atrag discret atenţia că directoarea, are maşina în parcare, iar ea este în birou. De altfel, de jos, se vede lumina aprinsă. Urcăm din nou.

Reporter (bate la uşă): Au încuiat biroul... Incredibil, au încuiat biroul... Ia un loc. Să aşteptăm. Poate nu or sta toată ziua încuiate în birou. Stăm de aproximativ cinci minute la uşa doamnei Netea care s-a baricadat în birou... Auziţi, dumneavostră puteţi verifica dacă o fi doamna înauntru? Haide să mai facem o încercare... Mai încercăm o dată. Doamna Netea, se poate, doamnă? Doamna Netea! Nicio şansă...

Aceeaşi tactică a fost adoptată și de Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement

O altă instituţie care a adoptat aceeaşi tactică este Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement. ALPAB a închiriat anul trecut, de la aceeaşi firmă ca ASB, câteva zeci de persoane. Majoritatea nu sunt însă muncitori, ci au activitate de birou. Costurile cu aceşti oameni se ridică la... atenţie: aproape 1,7 milioane de lei. Am dorit să aflăm de la directorul ALPAB Bogdan Tănase dacă instituţia pe care o conduce nu putea să îşi desfăşoare activitatea şi fără aceste persoane, astfel încât să folosească banii respectivi pentru alte lucruri. Nu ne-a răspuns nici la telefon, nici la mesaje. În schimb, a stat de vorbă cu noi liderul de sindicat.

Gigel Andrabulea, lider Sindicat ALPAB: Noi avem nevoie de aceşti oameni şi nu numai de ei, avem nevoie de mult mai mulţi salariaţi pentru a putea să suplimentăm activitatea nostră pentru că, practic, mulţi dintre salariaţi fac câte două activităţi.

Tactica închirierii este folosită şi de alte instituţii publice din Bucureşti pentru a angaja oameni fără concurs. Totul cu costuri exorbitante de milioane de lei.