Statul la stat. Mii de lei pe lângă salariu, pentru câteva ședințe pe an într-o instituție cu rol consultativ: „Practic nu fac nimic”

Ați auzit până acum de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică? Dacă nu, vă spunem noi. Este o instituție a statului român care există în fiecare județ și din care fac parte mai mulți demintari ori funcționari angajați tot la stat, dar la alte instituții. De exemplu consilieri județeni, subprefecți, ori șefii poliției și jandarmariei. Treaba lor este ca, din când în când, să discute despre siguranța și ordinea publică din județ, fără să poată lua însă decizii, rolul lor fiind pur consultativ. Doar pentru aceste discuții au ajuns să încaseze un al doilea salariu de la stat. Unora le intră în buzunar chiar și 4.000 de lei lunar, pe lângă salariu oficial. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, pe scurt ATOP. Un organism cu rol pur consultativ care există în fiecare județ și este format din 15 membri. Printre ei, șase consilieri județeni, un subprefect, trei reprezentanți ai comunității, șeful poliției județene, șeful jandarmeriei, șeful inspectoratului pentru situații de urgență. Treaba lor este ca, din când în când, să se așeze la aceeași masă și să discute despre siguranța publică din județ. Pentru fiecare ședință primesc o indemnizație în valoare de până la 20 la sută din indemnizația președintelui Consiliului Județean. Asta, pe lângă salariile pe care le încasează de la instituțiile unde sunt, oficial, angajați.

Cristina Rizea, deputat USR: În fapt nu pot să spun că fac ceva, practic, nu fac nimic. După parerea mea este o sinecură creată pentru a mai da niște bani oamenilor de partid.

Cel mai bine s-au aranjat membrii ATOP Ilfov. Subprefectul Andrei Scutelnicu este unul dintre ei.

Andrei Scutelnicu, subprefect de Ilfov: În ședințele de comisie și plen, cum ar fi două ședințe, în jur de patru mii de lei.

Reporter: Patru mii de lei.

Andrei Scutelnicu: Da.

Reporter: Pe lună.

Andrei Scutelnicu: Da. Adică dacă în luna respectivă sunt ședințe.

4.000 mii de lei pentru doar două ședințe pe lună. Ședințe în care doar a prezentat un raport legat de situația centrelor de vaccinare și carantinarea diverselor localitați. Pare mulțumit de… atenție… „reNumerația” pe care o primește. De altfel, un cuvânt care nu există în limba română.

Subprefect de Ilfov: Eu nu privesc asta ca o renumerație pentru munca care o depun eu

Andrei Scutelnicu, subprefect de Ilfov: Eu nu privesc asta ca o renumerație (sic!) pentru munca care o depun eu. Eu și cu renumerație și fără renumerație și dacă era 3.000 sau 2.000, același lucru făceam. Indemnizația nu este o renumerație lunară, asta am vrut să spun, este o renumerație în baza ședințelor care au avut loc, dar dacă nu au loc nu există renumerație.

Cornel Ofițeru este consilier județean și se află la al doilea mandat în ATOP. Negreșit, în fiecare lună, îi intră în cont 4.000 de lei. Am dorit să aflăm ce face, efectiv pentru acești bani.

Discuție prin telefon între reporter și Cornel Ofițeru:

Cornel Ofițeru, membru ATOP Ilfov: Haideți să ne vedem în jur de prânz, 12, 12 și ceva?

Reporter: E ok.

Cornel Ofițeru: Vă sun într-o jumătate de oră să vă spun unde sunt și ne vedem și discutăm.

Reporter: Perfect.

Nu ne-a mai sunat. Am primit un sms că nu are acceptul de a da interviu. Cine ar fi trebuit să îi dea aprobare, doar dumnealui știe.

Marian Petrache a fost președinte al Consiliului Județean Ilfov. Spune că cei 15 membrii ATOP încasează, degeaba, mii de lei lunar și că, această Autoritate, nu își are rostul.

Marian Petrache, fost președinte CJ Ilfov: Mie mi se pare că a fost găsită o găselniță la chestia asta. Nu avea nimic...

Reporter: Adică nu trebuia să existe.

Marian Petrache: Din punctul meu de vedere, da, nu ar trebui să existe, pentru că, încă o dată, cum sunt multe în România, se suprapun atribuțiile.

Reporter: Domnule Petreche, în momentul ăsta oamenii aia sunt plătiți degeaba. Dacă e suprapunere de atribuții, îi mai plătești și pentru ATOP.

Marian Petrache: Eu te-am întrebat dacă...

Reporter: Nu, nu. Răspundeți-mi la ce vă întreb.

Marian Petrache: Nu vreau să... Știi, nu mai sunt și fac pe cocoșul, acum, nu merită, nu e frumos. Nu ar fi frumos.

Un consilier județean a refuzat interviul: Nu sunt fotogenic. Eu sunt milițian, nu am vorbele la mine...

Mergem în județul Maramureș. Anul trecut, Consiliul Județean a cheltuit numai pentru indemnizațiile membrilor ATOP peste 870 de mii de lei. Fiecare a încasat lunar câte 2.800 de lei. Președintele Autorității este consilierul județean Ioan Cheudan. A refuzat să ne acorde un interviu.

Ioan Cheudan: Nu sunt fotogenic. Eu sunt milițian, nu am vorbele la mine, vedeți cum vorbesc... Nu.

Până la urmă, lasă de înțeles că nu ar fi meritat nici el, nici ceilalți membrii ATOP, banii pe care i-au încasat, dar nu vrea sa spună asta în fața camerei de filmat.

Ioan Cheudan: Dacă indemnizația a fost mare anul trecut, îmi cereți să îmi bat cuie în tălpi. Mă înțelegeți? Să spun: bă, nu am meritat-o...

Ulterior a revenit cu precizări.

Ioan Cheudan, președinte ATOP Maramureș, prin telefon: În momentul în care am spus că mi-aș bate cuie în tălpi făceam referire la faptul că după ce am votat, când s-a votat indemnizația de 20 la sută, acum aș zice în felul următor: atunci nu am știut ce votez și acum mi-am dat seama!?

Noul președinte al Consiliului Județean a redus de la 20 la 10 la sută indemnizația membrilor ATOP.

Ionel Bogdan, președinte CJ Maramureș: Mi s-a părut că pentru activitatea pe care o întreprinde ATOP este o sumă foarte ridicată. De aceea le-am redus la jumătate.

La fel de mare i s-a părut și președintelui Consiliului Județean Dâmbovița. Corneliu Ștefan care a redus indemnizația la maximum 500 de lei pentru o ședință. Aici, însă, nimeni nu știe ce activitate au avut membrii ATOP, anul trecut. Nici măcar șeful județului.

Corneliu Ștefan, președinte CJ Dâmbovița: Nu au prezentat un raport de activitate.

Reporter: Îi obligă legea, ar fi trebuit să o facă?

Corneliu Ștefan: Eu cred că este normal. În primul rând sunt plătiți din bani publici.

Locurile destinate reprezentanților comunității sunt folosite de către președinții de CJ pentru a-și răsplăti colegii de partid sau clienții politici

De multe ori, cele trei locuri din ATOP destinate reprezentanților comunității, sunt folosite de către președinții de Consilii Județene pentru a-și răsplăti colegii de partid sau clienții politici. La Dâmbovița a fost numit ca reprezentant al comunității Daniel Comănescu, membru PSD și fost președinte al Consiliului Județean.

Discuție telefonică:

Reporter: Faptul că sunteți coleg de partid cu actualul președinte al Consiliului Județean și fost președinte al CJ-ului, credeți că a fost un argument pentru numirea dumneavostră, acum, în ATOP?

Daniel Comănescu, membru PSD: Nu, nu cred. Nu, cred că a numit doar oameni cu experiență. Ăsta cred că ăsta a fost criteriul principal.

Reporter: Doar experiența pe care o aveți.

Daniel Comănescu: Da.

Reporter: Faptul că este coleg de partid cu dumneavostră, sau a fost coleg de partid cu dumneavostră...

Corneliu Ștefan, președinte CJ Dâmbovița: Este

Reporter: Este. A cântărit în decizia pe care ați luat-o?

Corneliu Ștefan: Am spus mai devreme. Decizia principală este aceea că a fost președinte al CJ Dâmbovița și cunoaște foarte bine problemele din județul Dâmbovița.

„Nu am înțeles care este rolul acestei autorități, având în vedere că și celelalte instituții fac exact același lucru

Iar situația nu este singulară. Astfel de exemple găsim în aproape toate județele. În aceste condiții, trei deputate au inițiat un proiect de lege prin care membrii ATOP să nu mai fie remunerați.

Cristina Rizea, deputat USR: Acei reprezentanți care, în teorie, reprezentau societatea civilă, erau numiți din pix de președintele Consiliului Județean, deci prcatic ei nu reprezentau societatea civilă.

Pollyana Hangan, deputat USR: Nu am înțeles care este efectiv rolul acestei autorități, având în vedere că și celelalte instituții fac exact același lucru.

Potrivit răspunsurilor primite de către deputate, de la majoritatea Consiliilor Județene, suma totală cheltuită anul trecut numai cu plata indemnizațiilor membrilor ATOP se ridică la peste 11,3 milioane de lei.

