Statul la stat. O singură slujbă, două venituri. Cum își cresc veniturile șefii din ministere

Institutele de Cercetare au devenit borcanul cu miere al funcționărimii de la stat. Zeci de directori, șefi de servicii sau simpli funcționari din Ministerele Muncii și al Finanțelor își rotunjesc veniturile cu mii de lei în fiecare lună, doar pentru că fac parte din Consiliile de Administrație ale Institutelor. Bani aruncați pe fereastră, cred sindicaliștii din cercetare care spun că își pot desfășura activitatea foarte bine și fără acești funcționari. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

În România există 43 de Institute de Cercetare și Dezvoltare, fiecare având propriul consiliu de administrație. În fiecare dintre aceste consilii există câte un funcționar de la Ministerul Muncii și de la Ministerul Finanțelor, chiar dacă nu au vreo pregătire în domeniul respectiv.

George Epurescu, prim-vicepreședinte Sindicatul Hermes: În aceste consilii trebuie să fie oameni de anvergură științifică, de management în cercetare, nu pot fi lăsați așa, sau nu pot fi lăsate Institutele pe mâna unor persoane care nu vin decât să încaseze o indemnizație pentru că își rotunjesc și ei veniturile.

Mulți dintre ei sunt chiar directori sau înalți funcționari publici în ministerele în care lucrează. Mai mult, fac parte nu din unul, ci din două consilii de administrație, simultan. Reușesc astfel să își adauge sume consistente la salariu, în fiecare lună. Potrivit declarației sale de avere, însuși secretarul general al Ministerului Muncii și-a rotunjit veniturile din astfel de activități. Anul trecut a încasat 11.412 lei de la Institutul de Studii și Cercetări pentru Comunicații și 6 mii de lei de la Institutul de Cercetare Chimico-Farmaceutică. Două domenii complet diferite. L-am contactat însă nu a dorit să ofere un punct de vedere, oficial.

-Până la urmă Consiliul de Administrație avizează cam tot ce face acel Institut și practic prin votul dumneavostră stabiliți niște strategii, niște programe, niște lucruri pe acolo.

Eduard Corjescu, secretar general Ministerul Muncii: Bineînțeles, dar există și un Colegiu Științific, există și niște oameni de specialitate și alte elemente de genul acesta, deci în conducerea unui Institut sunt o grămadă de acte de adoptat și de decizii ale Consiliului de Administrație, nu sunt toate numai de specialitate, strict.

După ce l-am anunțat că discuția telefonică a fost înregistrată, Eduard Corjescu ne-a transmis o precizare.

Eduard Corjescu: „Nu mi-am dat acordul. Informațiile de la momentul respectiv nu mai sunt valabile întrucât, la acest moment, nu mai fac parte din niciun consiliul de administratie al vreunui Institut.

În cazul în care nu respectați procedura legala privind GDPR și comunicarea publică prin purtătorul de cuvânt mă văd nevoit sa acționez în instanță. Am înțeles ca domnul secretar de stat Drumea se va ocupa de acest subiect.”

Andra Călin este director al Direcției Avizare Acte Normative și Relația cu Parlamentul din cadrul ministerului Muncii. Anul trecut a încasat 28.224 de lei de la Institutul de Cercetare Turbomotoare și 17.652 de lei de la Institutul pentru Științe Biologice.

Andra Călin, director în ministerul Muncii: Am și eu o întrebare, de unde aveți numărul meu de telefon sau cine anume v-a dat...

-Sunt jurnalist, sunteți angajată a unui minister, sunteți chiar director în minister, am reușit să fac rost de numărul dumneavostră.

-Am înțeles, dar nu pot să vă dau declarații așa.

Lăcrămioara Corcheș este director general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, instituție aflată în subordinea ministerului muncii. Anul trecut a primit 20.220 de lei de la Institutul Victor Babeș.

-Mâine la ora 10...

-Aici, da?

-Da, și o să mergem la doamna director general.

-Ok. Perfect.

-Eu nu mi-am luat telefon și nu am date de contact, dar ne găsiți aici.

-Ne găsim, dacă rămâne pentru 10 e ok. Bine, mersi frumos, la revedere.

Întâlnirea nu a mai avut loc din cauza unui eveniment nefericit în familia doamnei director.

Mai grav este că, la Ministerul Muncii nu există o procedură internă cu criterii clare și obiective prin care să fie nominalizate persoanele care ajung în Consiliile de Administrație ale Institututelor. Desemnat să ofere un punct de vedere a fost secretarul de stat Mihnea Drumea. Am stabilit cu acesta data și ora interviului. Când am ajuns, nu a mai vrut pe motiv că nu știa că va fi filmat și nu era îmbrăcat corespunzător, adică nu avea cămașa potrivită. Ne face însă o promisiune solemnă.

Mihnea Drumea, secretar de stat Ministerul Muncii: Deci, ca să fie clar, și domnul mi-e martor: luni, marți, miercuri oricând doriți dumneavostră, oricând puteți, luni, marți miercuri, eu stau la dispoziția dumneavostră. Spuneți ora unu, la unu, ora două, la două, ora unșpe, la unșpe, în principiu vin în jur de opt jumate, nouă fără un sfert la minister și plec în jur de șase, șase jumate.

Vine ziua de luni. Îl sunăm pe domnul Drumea. Ne răspunde cu o voce stinsă.

Mihnea Drumea, secretar de stat Ministerul Muncii: Nu știu că am așa o stare... am făcut o mică prostie ieri și nu mă simt deloc în apele mele. Nu știu de ce dar, știți cum e?! Când ești Haplea, ești Haplea!

Ulterior a venit cu o precizare.

Mihnea Drumea, secretar de stat Ministerul Muncii: Nu consider relevant pentru tema dvs, cea comunicată, când ați venit la birou, ce am discutat noi, la birou sau ce am discutat la telefon!

La Ministerul Finanțelor am identificat aproximativ 10 directori, șefi de serviciu ori simpli funcționari care fac parte din câte două Consilii de Administrație, simultan. Potrivit unui răspus scris, aici trec mai întâi printr-o comisie de validare. Ni s-a transmis însă că niciunul dintre ei nu dorește să ofere un punct de vedere.



George Epurescu, prim-vicepreședinte Sindicatul Hermes: Din păcate, la noi se merge pe sistemul sinecurilor politice. Avem și noi oamenii noștri care au nevoie de o suplimentare de venit și atunci mergem la un Institut de Cercetare pentru că aici indemnizațiile sunt undeva la trei mii și ceva de lei pe lună.

Oficial, reprezentanții Ministerului Finanțelor ar trebui să supervizeze modul în care sunt întocmite și cheltuite bugetele Institutelor, iar cei ai Ministerelor Muncii să se ocupe de problemele de personal. În fiecare Institut există însă și departament financiar-contabil și departament de resurse umane care fac deja aceste lucruri.

George Epurescu, prim-vicepreședinte Sindicatul Hermes: În realitate sunt inutili, deci nu ai nevoie de ei în consiliul de administrație, deci așa este o particularitate, din nou, românească.

Nici măcar secretarului de stat care se ocupă de cercetare nu îi este foarte clar care este rolul acestor funcționari. În aceste condiții, Dragoș Ciuparu anunță că urmează discuții cu toți directorii de Institute pentru a vedea dacă nu cumva funcționarii de la Finanțe și Muncă sunt plătiți degeaba.

Dragoș Ciuparu, secretar de stat ministerul Cercetării: În eventualitatea în care vom primi răspuns că sunt inutili, sigur, se poate reconsidera hotărârea de guvern și revenit cu o structură care să fie mai în sprijinul sau mai consolidat în sprijinul activității de cercetare și mai puțin pe zona financiară, contabilă și respectiv de resurse umane.

