Un sibian a primit înștiințare de poprire a conturilor pentru o datorie de... atenție: opt bani. Scrisoarea i-a venit de la Direcția Taxe și Impozite Sector 6 București, instituție cu care cetățeanul nu a avut niciodată vreo legătură. Speriat că i se blochează conturile, omul a plătit infima sumă deși nici acum nu îi este prea clar pentru ce. Doar bănuiește. Funcționarii de la Sectorul 6 ridică din umeri și spun că ar fi fost doar o eroare de soft. Nu s-au obosit însă, să îl informeze și pe contribuabil despre acest lucru. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

Povestea domnului Stoicescu este povestea multor români, victime ale funcționării strâmbe a instituțiilor statului

Povestea domnului Gheorghe Stoicescu este povestea multor români, victime ale funcționării strâmbe a instituțiilor statului. Este pensionar și din 1990 locuiește în Sibiu. Anul trecut, în decembrie, poștașul i-a adus o scrisoare de la Direcția Taxe și Impozite a sectorului 6 din Capitală. Mare i-a fost mirarea. Era prima dată când îi venea o notificare de la acestă instituție. Era informat că are o datorie de... atenție: 8 bani.

Gheorghe Stoicescu, contribuabil: Pentru opt bani mi se face poprire pe veniturile pe care le am la diverse instituții printre care unele nici nu le cunosc și dacă nu plătesc această sumă de opt bani.

Știind că nu are nicio treabă cu Direcția taxe și impozite a sectorului 6, s-a gândit că este doar o greșeală și a vrut să ignore scrisoarea. Peste noapte însă, l-au apucat temerile. Dacă funcționarii se vor ține de cuvânt și îi vor fi blocate conturile chiar și pentru 8 bani. Așa că, a doua zi, a plătit. A avut norocul că știe să folosească internetul și a achitat totul online.

„Este de râs, dacă nu ar fi de plâns”

Gheorghe Stoicescu, contribuabil: Este de râs, dacă nu ar fi de plâns.

Reporter: Dacă vă duceați la trezorerie cu 10 bani, ei trebuia sa vă dea restul doi bani. Credeți că aveau?

Gheorghe Stoicescu: Nu aveau, este exclus.

Și pentru că statul român i-a tulburat liniștea, a început să sune în stânga și dreapta pentru a se lămuri de ce vrea totuși primăria sectorului 6 să îi blocheze veniturile pentru câțiva bani. Și-a amintit că fosta soție, de care a divorțat în 1994, dar nu au făcut împărțeala bunurilor, a cumpărat în anii 90 un apartament în sectorul șase. Deci era posibil să fie vorba despre impozitul pe bucățica de teren de sub bloc. Dar de ce zeci de ani Direcția Taxe și Impozite Sector 6 nu i-a trimis nicio notificare și s-a trezit acum? Greu de explicat.

Gheorghe Stoicescu, contribuabil: Nu înțeleg de ce mi s-a trimis mie și nu i s-a trimis ei, dar asta este.

Reporter: Dumneavoastră ați mai plătit până acum, anual?

Gheorghe Stoicescu: Nu, este prima dată.

Reporter: Prima dată când plătiți?

Gheorghe Stoicescu: Da.

Reporter: Păi, cum?

Gheorghe Stoicescu: Păi, nu știu, nu mi-a venit până acum așa ceva.

Reporter: Și dumneavoastră de când nu mai locuiți acolo?

Gheorghe Stoicescu: Dar nu am locuit niciodată acolo.

Reporter: Nu ați locuit.

Gheorghe Stoicescu: Nu. Eu locuiesc din 90 în Sibiu și înainte am locuit în Craiova. Fosta mea soție a cumpărat acolo un apartament, în anii 90, nu știu când.

„Sigur că nu îi interesează, că nu sunt banii lor, sunt banii noștri de contribuabili”

La fel de interesant este că Primăria Sectorului 6, pentru a-și recupera datoria de 8 bani, i-a trimis domnului Stoicescu o scrisoare a cărei expediere a costat câțiva lei. Bună afacere...

Gheorghe Stoicescu, contribuabil: Merită această sumă, pentru opt bani, la urma urmei ei plătesc expediția 2,40 lei cum am discutat, plătesc hârtia, plătesc tonerul și așa mai departe, deci ajunge binișor la doi, trei lei. Sigur că nu îi interesează, că nu sunt banii lor, sunt banii noștri de contribuabili.

Primăria Sector 6 nu poate obliga niciun angajat să apară într-o emisiune intitulată „Statul la stat”

Evident că am făcut toate demersurile să obținem un punct de vedere și de la Primăria Sectorului 6. Ei bine, abia acum începe greul. Prima dată am încercat să îl contactăm pe primarul Ciprian Ciucu. Nu ne-a răspuns nici la apel, nici la mesaje. Apoi am contactat-o pe consiliera de comunicare a domniei sale și am solicitat să fie desemnată o persoană fie de la Taxe și Impozite, fie din Primărie care să ne acorde un scurt interviu pentru a lămuri lucrurile. Răspunsul este halucinant. Mai exact că nu poate obliga niciun angajat să apară într-o emisiune intitulată „Statul la stat” și că vom primi răspuns doar în scris. Așa că, am mers la sediul Direcției Taxe și Impozite Sector 6 pentru a încerca să vorbim cu directorul de acolo.

Reporter: Vreau să mă întâlnesc și eu cu domnul director general, domnul Văideanu, este posibil?

Funcționară: Este, dar nu este acum

Reporter: Nu este acum? Păi a început programul la 8:30

Funcționară: Știu, dar noi avem mai multe centre.

Reporter: Și când îl pot găsi?

Funcționară: O jumătate de oră, chiar.

Reporter: Într-o jumătate de oră?

Funcționară: Da.

Portar: „Când veți reveni cu acreditare de la serviciul comunicare veți putea filma în acestă instituție. Până atunci, nu”

Mai așteptăm o jumătate de oră să vină domnul director. A început programul de un sfert de oră și totuși nu este aici, o avea altă treabă.

După o jumătate de oră, revenim.

Portar: Îmi pare rău, când veți reveni cu acreditare de la serviciul comunicare al primăriei veți putea filma în acestă instituție. Până atunci, nu, îmi pare rău.

„Sunt o groază de oameni care trebuie să încaseze salariu pentru o muncă pe care de fapt nu o fac cu răspundere”

Între timp a venit și răspunsul scris. Primăria sectroului 6 se spală pe mâini și susține că înștiințarea de poprire ar fi fost doar o eroare de soft. Chiar și așa, la final, pierzător este tot cetățenul Stoicescu. Pe lângă disconfortul creat, omul nici acum nu știe cu exactitate pentru ce a plătit cei opt bani. Și, ca să dați seama de absurdul situației, acum, ar trebui să își recupereze banii de la stat. Cum? Urmând, evident, o procedură birocratică.

În loc de concluzie...

Gheorghe Stoicescu, contribuabil: În statul român sunt o groază de oameni care trebuie să încaseze salariu pentru o muncă pe care de fapt nu o fac cu răspundere. Aici era vorba de un amploaiat care să dea o decizie, pentru opt bani, nu merită.





Editor : Liviu Cojan