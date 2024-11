Accident provocat în București de un om de afaceri băut. Doi polițiști au fost răniți

Doi polițiști aflați în timpul liber au fost răniți într-un accident de circulație provocat de un om afaceri care conducea sub influența alcoolului. Incidentul a fost provocat în noaptea de joi spre vineri de omul de afaceri Roberto Bâtlan, potrivit surselor Digi24.ro.

Accidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 4:25, potrivit datelor transmise de Brigada Rutieră.

„Din primele informații, un bărbat în vârstă de 51 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Beijing, iar când a ajuns la intersecția cu Șos. Pipera, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță și a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 27 de ani, care se afla oprit în intersecție la culoarea roșie a semaforului”, potrivit unui comunicat transmis de Brigada Rutieră.

Șoferul a rănit două persoane, un bărbat de 27 de ani și o femeie de 24 de ani, ambii polițiști aflați în timpul liber. Cei doi au fost transportați la Spitalul Elias.

Omul de afaceri a fost supus și testelor pentru a afla dacă a fost sub influența substanțelor. Potrivit Brigăzii Rutiere, la alcooltest i-a ieșit 0.62 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost dus și la INML pentru recoltarea mostrelor biologice.

„În cauză s-a deschis un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări, IN REM (n.r. cercetări asupra faptei, nu a persoanei) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, mai arată Brigada Rutieră.

Omul de afaceri Roberto Bâtlan, potrivit profilului de LinkedIn, este „profesionist management investiții” și susține că în ultimii 34 de ani a fost „director” la compania Musette.

