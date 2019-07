A murit actrița Florina Cercel

Actrița Florina Cercel a murit la vârsta de 76 de ani, marți, a anunțat Teatrul Național București (TNB), din echipa căruia aceasta a făcut parte.

"Echipa Teatrului Național din București anunță cu adâncă durere că astăzi se desparte de marea actriță Florina Cercel. După mai bine de 45 de ani de carieră pe scena Naționalului, «Țuca» ne părăsește azi, lăsându-ne tot mai triști, lipsiți de prezența sa impunătoare, de forța și de talentul său incontestabil, de farmecul atâtor roluri memorabile, de dăruirea sa remarcabilă în fiecare apariție scenică. Vom reveni cu amănunte despre ceremonia funerară. Dumnezeu să o aibă în paza Sa! Rămas bun, Florina Cercel!", se arată în anunțul TNB.

Actrița, care suferea de mai mulți ani de cancer pulmonar, a murit în locuința sa din București, informează Mediafax.

Ion Caramitru: „ A avut nevoie de a fi ea însăși în lupta dusă cu o boală foarte rea”

Ion Caramitru a declarat pentru Digi24 că știa că actrița se luptă cu o boală gravă, „care o a consumat-o în ultimele luni cu o viteză cosmică.”

Ion Caramitru, directorul Teatrului Național: Discreția cu care s-a retras pe patul de suferință e unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care îl poate face un om cu decență, când se apropie de sfârșit. A avut nevoie de a fi ea însăși în lupta dusă cu o boală foarte rea, dură și care a consumat-o în ultimele luni cu o viteză cosmică. A jucat până în ultimul moment. Țuca, cum îi spuneam noi, a fost o actriță prolifică, cu o arie vastă de roluri, iar ultimul ei rol pe scena TNB a fost într-o piesă montată de mine: „Dumnezeu se îmbracă de la second hand”. Am primit un telefon la un moment dat, când era programat spectacolul, s-o mai păsuiesc, că nu se simte bine. Discret, m-am interesat de starea ei și, la rugămintea ei, am păstrat discreția.

Peste 100 de roluri în peste 50 de ani de carieră

Florina Cercel s-a născut pe 28 ianuarie 1943, la Piatra-Neamţ, şi a absolvit în 1964 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică "I. L. Caragiele" București, clasa profesorilor Jules Cazaban, Cornel Todea și Victor Moldovan. Actriţa a avut o bogată activitate în teatru, film, teatru TV şi radio. A jucat peste 100 de roluri în peste 50 de ani de carieră, cele mai multe fiind create pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. Printre regizorii spectacolelor în care a a jucat se numără Horea Popescu, Victor Moldovan, Mihai Berechet, Ion Cojar, Andrei Șerban,Victor Ioan Frunză, Felix Alexa, Dan Tudor.

În 1990 a primit premiul UNITER pentru cea mai bună interpretare feminină, pentru rolul Vassa Jeleznova din spectacolul "Vassa Jeleznova", de M. Gorki, regia Ion Cojar, iar în 2002 a primit premiul Ministerului Culturii pentru cea mai bună actriţă a anului, pentru rolul Anna Andreevna din spectacolul "Revizorul", de N. V. Gogol, regia Serghei Cerkasski, montat la Teatrul Naţional "I. L.Caragiale". Tot atunci a fost decorată cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

A fost cunoscută și pentru rolurile interpretate în filme ca "Frații", în regia lui Mircea Moldovan și a lui Gică Gheorghe, în 1970, "Filip cel bun", regizat de Dan Pița, în 1974, "Dincolo de pod", regia Mircea Veroiu, 1975, dar și "Crucea de piatră", de Andrei Blaier, 1993, și "Ambasadori, căutăm patrie", de Mircea Daneliuc, în 2003. Din 2007, a apărut în seriale de televiziune ca "Inimă de țigan", "Regina" și "Aniela".

În 2016, Florina Cercel a primit o stea pe Aleea Celebrităților din București.