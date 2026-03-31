Ruptură majoră între SUA și Polonia. Varșovia a refuzat oficialii americani care au cerut dislocarea unei baterii Patriot în Orient

Varșovia nu va trimite sistemele sale de apărare aeriană Patriot în Orientul Mijlociu, a declarat ministrul polonez al apărării, în urma unor informații apărute în presă potrivit cărora Washingtonul dorea să le utilizeze în războiul său împotriva Iranului.

Cotidianul polonez Rzeczpospolita a relatat marți că Statele Unite au sondat în mod informal Varșovia cu privire la desfășurarea uneia dintre bateriile sale Patriot în Orientul Mijlociu, unde forțele americane se află într-un conflict din ce în ce mai intens cu Iranul.

La scurt timp după publicarea articolului, Władysław Kosiniak-Kamysz a respins aceste afirmații, postând pe X: „Bateriile noastre Patriot și armamentul lor sunt folosite pentru a proteja spațiul aerian polonez și flancul estic al NATO.

„Nimic nu se schimbă în această privință și nu intenționăm să le mutăm nicăieri!

„Aliații noștri știu foarte bine și înțeleg cât de importante sunt sarcinile pe care le avem aici.”

„Securitatea Poloniei este o prioritate absolută.”

Polonia operează două baterii Patriot care au atins capacitatea operațională deplină la sfârșitul anului 2025.

Sistemele Patriot, fabricate în SUA, pot doborî rachete sau aeronave inamice la distanțe de până la 100 km și reprezintă un element esențial al sistemului de apărare polonez și al flancului estic al NATO.

Întrebat de Rzeczpospolita dacă Varșovia a fost supusă presiunilor din partea SUA pentru a furniza bateriile, purtătorul de cuvânt al ministrului polonez al Apărării Naționale, Janusz Sejmej, a declarat: „Americanii nu ne exercită niciun fel de presiune în aceste chestiuni.”

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat anterior că Polonia nu va trimite trupe în Iran.

Editor : A.R.