A murit Nelu Bălan, milionarul român care a deschis unul dintre cele mai faimoase restaurante de lux din New York

Milionarul român Nelu Bălan, care a fondat unul dintre cele mai cunoscute restaurante de lux din New York, a murit ieri. Anunțul a fost făcut pe Facebook de fostul manechin Nelly Năstase.

„RIP Nello! It was a pleasure to have known you! Drum lin spre cer”, a scris ea pe rețeaua socială.

Fratele lui Nelu Bălan, cunoscut în New York drept Nello, a confirmat informația pentru Cancan.

„Da, este adevărat. Aveam o relație foarte bună, extraordinară. Eu locuiesc în România, el în America, iar eu am fost o singură dată în America, dar ne mai întâlneam la Istanbul. Are o fată și un băiat acolo. Venea să-i vadă și ne mai întâlneam acolo. Eu nu știu să fi avut probleme de sănătate. Avea o viață ordonată, echilibrată. Nu fuma, nu bea, nu chestii din astea”, a spus Ștefan Bălan.

Acesta a precizat că înmormântarea va avea loc sâmbătă, în SUA.

Bălan, care a lucrat ca ospătar în Iași, a emigrat în SUA și a lucrat în baruri și restaurante, înainte să-și deschidă propria afacere. Bălan a condus Nello timp de 25 de ani, iar restaurantul a devenit locul preferat al unor vedete, oameni de afaceri și oligarhi ruși.

El a fost nevoit să vândă restaurantul din cauza problemelor cu Fiscul american. Din 2014, când a vândut afacerea, a locuit atât la Roma, cât și în New York.

