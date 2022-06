Aderarea României la OCDE, clubul țărilor dezvoltate, „va depinde de reforme, schimbări de practici, politici și legislație”

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, s-a întâlnit, luni, cu delegaţia Secretariatului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), condusă de secretarul general adjunct al acesteia, Ulrik Vestergaard Knudsen. Oficialul OCDE a declarat, după întrevederea cu ministrul Aurescu, că procesul de aderare a României la organizaţie va depinde de răspunsul ţării noastre şi de recomandările pentru schimbările de practici, politici şi legislaţie.

„În ceea ce priveşte momentul aderării, ne amintim că din partea OCDE nu există o dată stabilită pentru acest proces şi procesul va depinde de răspunsul României şi de recomandările pentru schimbările de practici, politici şi legislaţie. Sunteţi împreună cu alte patru ţări şi bineînţeles că fiecare ţară va avansa în propriul ritm, important este să realizăm lucrurile împreună prin acest proces de aderare.

Prin aceasta aş vrea să vă invit pe dumneavoastră şi ţara dumneavoastră să profitaţi de acest potenţial imens care există pentru reforme, pentru o viaţă mai bună.

(...) Aşteptăm cu nerăbdare să consolidăm această relaţie şi să sprijinim în continuare o conducere bazată pe statul de drept. Aşteptăm cu nerăbdare să asistăm România pentru a atinge obiectivul nostru comun”, a spus Ulrik Vestergaard Knudsen, conform Agerpres.

El a amintit că în ceea ce priveşte cooperarea OCDE cu România, aceasta datează din anii '90.

„Cooperarea noastră datează din anii '90 şi a trecut testul timpului, România devenind unul dintre cei mai apropiaţi parteneri ai OCDE. Aceasta a fost o prioritate pentru multe guverne, precum cel de la Bucureşti şi toată lumea a sprijinit consolidarea cadrului instituţional pentru această aderare şi în ultimele ore am văzut că există un consens deplin chiar şi în Parlament aşa că aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună.

Deja s-au implementat mai multe proiecte pentru a livra politici mai bune, pentru vieţi mai bune pentru români şi de fapt la asta se reduce totul. Vrem să ajutăm România şi poporul său. Lucrăm împreună teme cheie - cum ar fi politica economică, mişcarea de capital - şi Comisia Europeană tocmai a lansat un raport privind mişcările de capital. Este un pas istoric şi pentru noi acest moment şi vine într-un moment în care este foarte important ca ţările care au aceleaşi valori şi principii să rămână unite”, a mai spus oficialul OCDE.

Acesta şi-a exprimat speranţa că întâlnirile tehnice care vor viza politica, practicile şi legislaţia vor fi un proces transformator şi un catalizator pentru transformările din România care să ofere un avantaj pentru adoptarea unor schimbări legislative şi de politici foarte importante.

„Aceste lucruri permit ţărilor să aibă acces la expertiza şi dialogul din cadrul OCDE pentru ca astfel ţările să poată învăţa din experienţa trecută la fel cum şi noi putem să învăţăm din cele mai bune practici şi politici ale României şi sunt foarte multe considerente care se suprapun între agenda României şi agenda OCDE.

Vorbim de egalitate, inovare, protecţia mediului, lupta împotriva corupţiei, educaţie sănătate şi politici legate de piaţa muncii. Toate acestea sunt aspecte care ne preocupă şi pe noi şi pe dumneavoastră şi sperăm să sprijinim şi agenda naţională”, a subliniat Ulrik Vestergaard Knudsen.

Knudsen a mulţumit pentru sprijinul acordat Ucrainei de către România

Ministrul român de Externe a spus că vizita delegaţiei OCDE reprezintă o etapă esenţială în pregătirea procesului de aderare la organizaţie şi a vorbit de paşii realizaţi de România.

„Am început în relaţia cu instituţiile cu care lucrăm în cadrul task force-ului interinstituţional care a fost creat să lucrăm din punct de vedere tehnic la elaborarea memorandumului iniţial care reprezintă pasul următor după adoptarea foii de parcurs. În aceasta perioadă, inclusiv sau mai ales după adoptarea foii de parcurs, am parcurs o etapă de consolidare a pregătirilor pentru discuţiile de aderare prin organizare instituţională.

Astfel, la nivel naţional s-a intensificat activitatea Comitetului interministerial pentru relaţiile României cu OCDE care este condus de domnul prim-ministru Nicolae Ciucă şi care este responsabil de coordonarea politică a procesului.

Am demarat procesul de creare a task force-ului, despre care am menţionat. Vom crea, de asemenea, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, o structură care se va ocupa în mod direct sub conducerea unui coordonator naţional de gestionarea acestui proces”, a spus Aurescu.

Ministrul a subliniat că autorităţile române sunt pregătite şi nerăbdătoare să se angajeze în dialogul cu OCDE pentru a parcurge într-o „manieră foarte consistentă, dar şi pragmatică, serioasă, atentă”, toate etapele procesului de aderare la această organizaţie.

„Obiectivul nostru strategic este ca prin acest proces să realizăm convergenţa cu statele cu economii consolidate şi să devenim parte a ceea ce secretarul general al organizaţiei, domnul Cormann, numea la un moment dat un veritabil NATO economic. Motto-ul OCDE - «Better policy for better lives» - ne va ghida eforturile naţionale”, a evidenţiat Aurescu.

Pe 25 ianuarie, Consiliul OCDE a decis lansarea negocierilor de aderare cu România. Decizia s-a referit şi la Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croaţia şi Peru. Foaia de Parcurs pentru Aderare (Accession Roadmap) a României la OCDE a fost adoptată pe 10 iunie.

