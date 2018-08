Anchetă ziare.com: Ultimele ore din viața protestatarului Ilie Gâzea. Sindromul care a provocat decesul bărbatului și cum s-a declanșat acesta

Ilie Gâzea a așteptat cu nerăbdare aventura protestului din 10 august de la București. Nu știa că în loc de bun-venit și o strângere călduroasă de mână, Capitala îl va întâmpina cu gaze lacrimogene, lacrimi și violență.

10 august 2018 va rămâne un moment de șocant și greu de explicat în memoria colectivă din România. Un miting aparent liniștit, cu câțiva protestatari care se manifestau violent, dar care putea fi ușor scoși din mulțime și neutralizați, a fost reprimat în noapte cu violență, gaze lacrimogene și grenade acustice de Jandarmerie.

De atunci am auzit doar scuze târzii și rostite pe jumătate și autorități ale statului care se contrazic între ele. Au rămas însă în urmă peste 450 de victime - oameni care au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care protestatari cu probleme respiratorii sau unii cu răni greu de expus pe un post TV fără un minimum blur.

Ilie Gâzea, însă, și-a pierdut viața. Se întâmpla în noaptea de 19 spre 20 august. O ancheta este în curs de desfășurare, iar aceasta va stabili dacă există o relație de cauzalitate directă între ce s-a întâmplat în piață și decesul bărbatului de 68 de ani. Văduva lui, Paula Gâzea, a depus ieri o plângere penală și așteaptă, la rândul ei rezultatul anchetei. Până atunci, le-a spus jurnaliștilor că ea „consideră” că soțul ei a murit din cauza gazelor.

„Chiar dacă el suferea și de altele, eu asta consider”, a mărturisit aceasta.

Jurnaliștii de la ziare.com au realizat un material în care au prezentat pe larg ultimele ore din viața bărbatului și ne-au spus povestea lui de viață. Era foarte apropiat de nepotul lui Darius, în vârstă de 12 ani. Pentru cel mic a mers să protesteze. Își dorea ca nepotul lui să aibă șansa unui viitor mai bun aici, în țara în care s-a născut.

Ajuns la București, grupul din care făcea parte s-a instalat lângă rulota și mica scenă de pe care protestatarii le vorbeau celor din mulțime.

„În jurul orei 17.00, Ilie Gâzea, cu o banderolă „Fără penali” pe brațul stâng și o eticheta galbena pe care scria „Zonă liberă de corupție" prinsă de pălăria care-l apăra de soare, trece prin fața cordonului forțelor de ordine. Din spate, din mulțime, se arunca cu câteva sticle din plastic, iar jandarmii reacționează și dau drumul la un jet de gaze lacrimogene asupra mulțimii. Domnul Ilie Gâzea e lovit în plin de valul de substanțe iritante. Lăcrimează, tușește, iar în câteva minute începe să sângereze pe nas și pe gura. Pleacă spre ambulanta SMURD aflată în Piață, însoțit de un prieten”, scrie ziare.com.

Ilie Gâzea, la fel ca toți cei care au participat la protestul din 10 august, a inhalat CS - o-Clorobenziliden malononitril - și DM - 10-Cloro-5,10-dihidrofenarsazinina. Ilie Gâzea, însă, avusese și probleme cu consumul excesiv de alcool și fusese diagnosticat cu anemie. Se întâmpla februarie, atunci când a fost suspect de leucemie și a stat internat o zi la Spitalul Fundeni din București, unde i s-au făcut analize amănunțite. După discuția de atunci cu medicii, bărbatul nu a mai pus gura pe alcool, susține soția lui.

O sursă implicată în ancheta morții protestatarului a declarat pentru ziare.com că, pe lângă anemie, pacientul avea și ciroză hepatică, boală care a dus la apariția varicelor esofagiene. Tot surse citate de ziare.com susțin că: „jandarmii au atacat cu gaze lacrimogene de tip CS și DM, care i-au provocat tuse, stări de voma și hemoragie nazală. În urma tusei și a stărilor de vomă, reacție la gazele lacrimogene, varicele esofagiene s-au fisurat și au declanșat o îndelungată hemoragie. Această ruptură a varicelor esofagiene provocate de tuse, sughițuri și vomă poartă numele de sindromul Mallory-Weiss”.

Ilie Gâzea a început să se simtă rău la patru zile de la protest, în data de 14 august. Starea de rău a început dimineața, la ora 7. După micul dejun, bărbatul și-a mai revenit, își amintește soția lui. La ora opt seara au început însă durerile abdominale, iar o oră mai târziu a început să vomite. La 23, era deja transportat de urgență la spital, cu hemoragie pe nas și gură. Prima dată a ajuns la Spitalul din Turnu Măgurele, iar de aici a fost transportat în Alexandria, din cauza lipsei rezervelor de sânge.

Soția lui Ilie Gâzea povestește că bărbatul le-ar fi spus medicilor că a fost la protestul diasporei, unde inhalase gaze. Chiar l-ar fi certat din cauza asta și l-ar fi întrebat ce căuta acolo. Familia a cerut apoi transferul la Spitalul Floreasca din București și ar fi fost refuzată, din lipsă de paturi. Bărbatul rămâne în Alexandria și în data de 15 august, de Sf. Maria, iar a doua zi este consultat de medicul Livius Rares Corbu, șeful secției Gastroenterologie, care susține că bărbatul nu le-ar fi spus nimic de Piața Victoriei.

„I-am făcut endoscopie de urgență. Am găsit niște cauze. Suferea de un sindrom emetizant, Mallory-Weiss. Am scris în foaia de observație. Noi știm acum că el a fost expus la gaze. Noi nu am știut atunci asta, pentru că nu ne-a spus nimic, nici el, nici familia”, a declarat medicul Livius Rares Corbu, potrivit jurnalistei Carmen Dumitrescu din Alexandria.

Celor de la ziare.com, medicul Corbu le-a mai spus și că, potrivit analizelor, bărbatul nu avea o tensiune arterială mare și nici nu consumase alcool.

„Conform actului oficial semnat de un legist, Ilie Gâzea nu a decedat nici de ciroza hepatică, nici de cancer în fază terminală, nici în urma intoxicării cu alcool, cum au declarat sub protecția anonimatului reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Teleorman, în încercarea de a-l discredita pe protestatarul anti-PSD din Turnu Măgurele, atacat cu gaze lacrimogene de către jandarmi la manifestația din Piața Victoriei”, se arată în articolul ziare.com.

Ilie Gâzea a murit în data de 19 august, din cauza hemoragiei interne.

