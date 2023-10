Apariție-surpriză a lui Joe Biden la bordul US Air Force One. Președintele SUA promite că vor fi eliberați ostaticii americani

Președintele american Joe Biden a promis, într-o declarație laconică făcută miercuri seara de la bordul US Air Force One că Statele Unite vor „elibera oameni”, referitor la soarta ostaticilor americani deținuți în prezent de Hamas, în urma atacurilor asupra Israelului din data de 7 octombrie, informează CNN.

„Vom elibera oameni” („We're going to get people out”, în engleză), a spus Biden care a refuzat apoi să ofere alte detalii legate de acest subiect.

Declarația lui Biden a fost făcută în cadrul unei vizite neașteptate pe care președintele american a făcut-o în „cabina presei” din US Air Force One, mai exact zona din avion rezervată ziariștilor acreditați la Casa Albă, notează BBC. Biden și-a făcut apariția în fața reporterilor îmbrăcat într-o jachetă de trening.

Biden a discutat cu reporterii la bordul US Air Force One în timpul unei escale de de realimentare pe care avionul a făcut-o la baza americană de la Ramstein, Germania, în drumul de întoarcere de la Tel Aviv către Washington, după vizita pe care președintele SUA a avut-o miercuri în Israel.

Biden a mai spus că a fost „dur” în discuțiile cu oficialii israelieni. Întrebat de reporteri care a fost subiectul pentru care a fost „dur”, Biden a răspuns: „Toate”.

În prezent, 14 americani sunt în continuare dați dispăruți, iar Casa Albă crede că unii sunt ținuți ostatici de Hamas în urma atacurilor din 7 octombrie. Joe Biden a declarat zilele trecute că SUA vor face tot posibilul pentru a-i aduce înapoi pe ostaticii americani deținuți de Hamas.

