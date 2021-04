Arafat: Am aflat în jurul orei 17:20 că e o problemă la TIR-ul ATI. Ministrul Sănătății m-a sunat după ora 18:00

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, spune că a aflat despre tragedia de la Spitalul „Victor Babeș” după ora 17:00 și că a fost sunat de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, după ora 18:00. Acesta era deja la curent cu incidentul.

„Inițial am aflat în jurul orei 17.20 că este o problemă. Ulterior am aflat că există pacienți în stop și mai târziu - nu pot să vă spun ora exactă - am aflat că există trei pacienți în stop cardiac”, a spus Arafat în timpul unei conferințe de presă la Guvern.

Arafat a spus că a vorbit cu reprezentanții Poliției Omoruri, care erau la curent cu incidentul și se pregăteau să meargă la spital pentru investigații.

„Nu știu ora la care a fost înștiințată Poliția, dar personal am vorbit cu adjunctul Poliției Capitalei, cu domnul Gavriș. Știa deja ceea ce s-a întâmplat. Mi-a spus că se pregătește o echipă să meargă acolo”, a precizat el Arafat.

Întrebat la ce oră a fost anunțat ministrul Sănătății despre situația de la „Victor Babeș”, șeful DSU a spus că Vlad Voiculescu l-a sunat în jurul orei 18.00.

„Eu mai degrabă pot să spun că dânsul m-a sunat prima dată și nu am sunat în alte părți. Eram în discuții să văd că situația este sub control. Dânsul m-a sunat dar după ora 18.00. M-a sunat și am explicat toată situația care este și în ce situație ne aflăm. Deja era anunțat și noi l-am informat până la ce nivel am ajuns”, a spus Raed Arafat.

Un incident grav a avut loc în această seară la unitatea mobilă ATI de la Spitalul Victor Babeș din București. Instalația de oxigen s-a defectat, iar din această cauză trei pacienți au decedat, fiind salvați alți cinci, care au fost transferați la alte spitale.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, personalul medical a semnalat intrarea în avarie, concomitent, a tuturor ventilatoarelor regăsite în container și a comunicat echipei tehnice a spitalului că acestea prezintă o alarmă de suprapresiune respectiv, presiune crescută de peste 6 Bari, limita maximă admisă pentru funcționarea corectă și în siguranță a acestor tipuri de echipamente medicale.

Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la fața locului a refuzat intrarea în unitate, deși i-a fost oferit de către personalul medical, echipament complet de protecție împotriva COVID-19. Acesta, în final a părăsit incinta spitalului, refuzând să intre în TIR, se arată într-un comunicat de presă.

