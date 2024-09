Audieri maraton și filtre cu 400 de polițiști după bătaia din Pantelimon continuată la spital. Martor: „N-am avut curajul să ies afară”

400 de polițiști și jandarmi au fost scoși în stradă de urgență după bătaia generală între două grupuri rivale lângă Capitală. Au fost audieri maraton întreaga noapte. Şase persoane au fost reţinute de procurori, dintre cele 19 identificate ca participante la incidentul violent, iar în urma controalelor din orașul Pantelimon, polițiștii au ridicat mai multe arme albe.

6 persoane au fost reţinute, iar 4 sunt în spitale pentru investigaţii medicale

ACTUALIZARE "În urma verificărilor, a rezultat faptul că incidentul s-a produs pe fondul unor tensiuni între două familii, cauzate de relaţia dintre un bărbat şi o femeie. În urma intervenţiei imediate au fost identificate 19 persoane implicate în incident. 12 dintre persoanele participante la conflict au fost conduse la unitatea de poliţie pentru audieri, fiind şi la acest moment în custodia poliţiştilor", a informat duminică IPJ Ilfov.

Alte patru persoane sunt în spitale pentru investigaţii medicale, aflându-se sub paza poliţiştilor, iar alţi trei participanţi la conflict urmează să fie audiaţi.

Toate aceste activităţi se derulează sub coordonarea procurorului de caz, iar până în prezent şase persoane au fost reţinute.

"După stoparea conflictului şi identificarea participanţilor, pentru impunerea unui climat de ordine şi siguranţă, au fost sporite progresiv echipajele de poliţie şi jandarmerie implicate în acţiune. Au fost organizate filtre la toate intrările şi ieşirile din localitate, iar Poliţia Capitalei a organizat filtre în sectoarele 2 şi 3", arată sursa citată.

Aproximativ 400 de poliţişti şi jandarmi au fost angrenaţi în activităţile derulate în acest caz în judeţul Ilfov şi în Bucureşti.

În activităţi au fost angrenaţi şi luptători ai Serviciului de Acţiuni Speciale Ilfov şi ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, precum şi jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenţie "Vlad Ţepeş".

"Cu ocazia măsurilor dispuse după producerea evenimentului pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice precum şi prevenirea oricăror alte fapte antisociale, în filtrele organizate poliţiştii au oprit şi verificat mai multe autovehicule. În acest context a fost oprit un autoturism în care se aflau şase persoane, iar în urma controlului corporal şi auto efectuat au fost găsite mai multe obiecte interzise la deţinere, faţă de aceste persoane fiind dispuse măsuri legale în consecinţă", precizează IPJ Ilfov.

Misiunea s-a concentrat pe aplanarea conflictului şi pe identificarea şi prinderea celor care au participat la acest incident.

În primă fază, poliţiştii au audiat persoanele rănite pentru a identifica autorii agresiunilor şi a îi depista, pentru a elimina pericolul public.

Ulterior, cu sprijinul Jandarmeriei Române, s-au asigurat măsuri de ordine publică la toate unităţile medicale în care se aflau persoane implicate în conflict.

Știre inițială: Conflictul violent a început în orașul Pantelimon, unde mai mulți bărbați și femei s-au lovit cu bâte și au distrus mașinile. Scenele de coșmar au continuat la camera de gardă a Spitalului Pantelimon din București. Mai mulți indivizi au intrat cu forța în clădire cu furci și săbii să caute persoanele rănite în urma bătăii.

Patru sute de polițiști și jandarmi, dar și luptători ai trupelor speciale au fost scoși pe străzi după bătaia generală din orașul Pantelimon. Au fost amplasate și filtre la mai multe intrări în București pentru prinderea bătăușilor, iar polițiștii au patrulat toată noaptea pentru a face controale. Pe străzile din Pantelimon au fost scene rupte ca din filme: aproximativ 20 de bărbați și femei s-au încăierat cu bâte și săbii.

Martor: Eram în curte cu cumătrul meu și am văzut.... Dintr-odată zburau peste gard cioburi, pari... N-am avut curajul să ies la poartă. Am zis, Doamne, dacă ies la poartă, poate mă trezesc și eu cu vreo sticlă în cap sau cu vreun par sau cu nu știu ce. Era și mașina cumătrului meu la poartă. I-au spart luneta din spate și parbrizul. Plus vreo două, trei bâte pe care le-au dat pe portbagaj. Ce-au avut cu mașina aia nu știu. Era multă lume, dar îngrămădeala aia... n-am avut curajul să ies afară.

Șase persoane au fost rănite în încăierare și au fost duse la spitalul Pantelimon. Pe urmele lor au pornit mai mulți indivizi care fuseseră implicați în răfuială. Ajunși acolo, au intrat cu topoare, furci și săbii în unitatea de primiri urgențe, unde au distrus aparatură medicală.

Fiorela Mitoiu, purtător de cuvânt Spitalul Pantelimon: Au intrat cu bâte, furci și săbii, din ce am putut vedea în urma analizării imaginilor de pe camerele UPU. Au fost cam 10-15 pers, au oprit în fața spitalului, au coborât și au intrat fără reținere în camera de gardă, în căutarea primelor victime sosite cu mijl proprii. Au fost foarte agresivi. Din fericire, personalul medic nu a fost agresat, sunt doar foarte speriați. Au lovit aparatura, au distrus un birou și au dat cu bâta într-un calculator.

După ce au provocat haos în spital, atacatorii s-au făcut nevăzuți.

Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: Colegii au identificat mai multe persoane implicate în scandalul de la spital.



Mădălina Moșoiu, șef IPJ Ilfov: Am identificat marea majoritate a persoanelor implicate. Mulți dintre cei implicați se află internați în spital.

Comisar-șef Marian Eremia, adjunctul șefului Poliției Pantelimon: Se efectuează cercetări pentru tulburarea ordinii, lovire, distrugere. În funcție de probe, e posibil să se extindă urmărirea și pe alte fapte.

Din primele informații ale poliției, motivul înfruntării violente din stradă ar fi legătura amoroasă dintre un bărbat și o femeie, dar și o neințelegere pe bani legată de un imobil. Poliția a identificat 16 persoane implicate în scandal, iar cei mai mulți dintre ei au ajuns deja în fața anchetatorilor.

Editor : A.P.