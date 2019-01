Aurelian Bădulescu, chemat la Parchet după ce a recunoscut că a mințit în dosarul 10 august

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a declarat, joi, că a fost chemat luni la Parchet, după ce a recunoscut că a mințit la audierile din dosarul în care sunt anchetate violențele din 10 august.

Aurelian Badulescu a recunoscut că a mințit la audierile legate de violențele din 10 august. Foto: Agerpres

Aurelian Bădulescu a declarat public că a mințit în legătură cu dosarul 10 august, dar că ar fi decis să spună adevărul după ce a fost exclus din PSD.

„Am fost chemat luni la Parchet. Eu nu pot să fac comentarii, pentru că ar fi unele subiective. Rămâne ca ancheta să stabilească cine este, dacă este, dacă se face vinovată Jandarmeria sau nu”, a declarat Aurelian Bădulescu.

Întrebat dacă a existat un ordin ca jandarmii să intervină brutal asupra manifestanților, Bădulescu a răspuns: „Nu pot să confirm acest lucru în acest moment”.

„Dom'le, după câte am făcut eu... Am mers până acolo încât a trebuit să mint. (...) Am avut o altă atitudine decât cea care ar fi trebuit atunci când am declarat în faţa organelor de urmărire penală ce m-au întrebat referitor la evenimentele din 10 august şi am spus asta în contextul în care am vrut să subliniez faptul că am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să trag cu acest partid“, a afirmat Aurelian Bădulescu, miercuri seara.

„Mi-a fost greu să ajung până aici, nu am crezut niciodată că dacă-i spui lui Codrin Ştefănescu trompetă şi munceşti atâţia ani în partidul ăsta eşti dat ca o măsea afară“, a adăugat Aurelian Bădulescu.

