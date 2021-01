Relaxarea restricțiilor în București se bazează pe scăderea numărului de infectări din ultimele zile. Cifrele însă, spun medicii din prima linie, nu sunt relevante pentru că, de fapt, oamenii infectați preferă să se autoizoleze sau să se testeze singuri, fără să nu mai meargă la spital. Beatrice Mahler, managerul Institutul Marius Nasta, a declarat la Digi24 că în acest context, lipsa unor anchete epidemiologice ar putea duce la un nou val de îmbolnăviri.

"Mă îngrijorează un aspect, în acest moment oamenii nu mai vin să se testeze, stau acasă, și vin când manifestă simptome. Sunt persoane care stau la domiciliu cu COVID și nu solicită testare, iar cel mai mare motiv este stigma, stigma cu care i-au tratat vacinii și prietenii, preferă să se retragă și să iasă din boală singuri fără să afle lumea. Există riscul că nefiind declanșată anchetă și o parte din cunoscuți să fie bolnavi, putem să ne așteptăm la o explozie de cazuri în viitor și să nu știm de unde vin", a spus Mahler la Digi24.

Beatrice Mahler mai spune și că noua tulpină de coronavirus trebuie să determine o mai mare grijă și atenție, pentru faptul că esti mult mai contagioasă și are o rată de mortalitate mai ridicată.



”La început am avut doar informaţia că se transmite mai uşor, noua tulpină, acum ştim că mortalitatea este mai mare. Este de aşteptat ca atunci când apare o tulpină nouă, informaţiile despre ea să vină treptat, iar acest lucru trebuie să ne pună în gardă şi pe noi şi să ne facă atenţi şi să ne facă responsabili pentru că povestea coronavirus nu s-a încheiat”, a mai spus Beatrice Mahler.



Directorul Institutului ”Marius Nasta” a recomandat din nou purtarea măştii, distanţarea fizică, dar și vaccinul, ca soluție pe termen lung.



”În acest moment trebuie să ne gândim la două soluţii, soluţii pe termen mediu şi scurt sunt purtarea măştii, regulile pe care le cunoaştem şi ele trebuie să rămână reguli de aur pentru următorul an, însă vaccinul vine ca o soluţie terapeutică, prima şi singura din acest moment, pentru infecţia SARS CoV-2. Cu siguranţă, în momentul în care o mare parte dintre noi vom fi vaccinaţi, speranţa unei vieţi normale este cea care cred că trebuie să ne motiveze pe toţi să mergem către această soluţie”, a conchis Mahler.

