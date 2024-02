Berzele se întorc mereu în același cuib. Mai puțin cele din satul Sârbi, al căror cuib a fost mutat prin Ordin de ministru

În satul Sârbi din județul Maramureș există de mai mulți ani un cuib de berze. Oamenii s-au obișnuit ca-n fiecare primăvară, pe final de martie, aceste păsări să revină în satul lor tocmai din Africa. Mai exact, într-un cuib de pe strada Principală, la numărul 133. E bucuria tuturor, mai ales a copiilor. De anul acesta, însă, cuibul de berze va fi mutat, printr-un Ordin al ministrului Mediului, publicat zilele trecute în Monitorul Oficial.

Pleacă de obicei în septembrie, uneori chiar pe final de august, lăsându-și cuiburile în voia sorții (și uneori a vrăbiilor) vreme de mai bine de jumătate de an. Cam șapte luni pe an, berzele albe din România se mută în Africa. Motivul principal? Hrana. Așa a fost dintotdeauna. Se pleacă și se reîntorc în grup, formând stoluri chiar și de ordinul miilor. În lunile noastre de iarnă le regăsim în zona Nilului, dar și mult mai la sud, până-n Africa de Sud. Un ornitolog maghiar pe nume Schenk Jakeb a inelat în anul 1909 o barză din comuna Hăghig, județul Covasna, iar un an mai târziu ea a fost localizată în Africa de Sud. Asta înseamnă că barza a călătorit în jur de 10.000 km, fiind prima confirmare științifică a migrației dincolo de Ecuator. Cercetările mai recente au demonstrat că o barză călătorește cam 220 km pe zi cu o viteză cuprinsă între 30 și 90 km pe oră. Există două căi de migrație, traversând Marea Mediterană peste strâmtorile Bosfor sau Gibraltar, dar berzele noastre folosesc, spun specialiștii, mai degrabă varianta prin Bosfor.

Anul acesta berzele sunt așteptate să revină din Africa începând cu 25 martie. Primele care vor veni sunt berzele-mascul, care reocupă cuibul și încep activitatea de renovare. Data exactă a migrației de primăvară de anul acesta a fost decisă printr-un Ordin al ministrului Mediului, document consultat de Digi24.ro. Potrivit acestuia, 25 martie 2024 este data limită până la care cuibul de berze din satul Sârbi, comuna Budești, județul Maramureș trebuie relocat. Prin derogare de la lege. Nu se spune în Ordinul ministrului de ce acest cuib trebuie mutat. Nici primarul Simion Pop al comunei Budești nu știa nimic despre relocarea cuibul de berze. “E ciudat… Cuibul e acolo de ani de zile, nu știu de ce trebuie relocat. Dar dați-mi voie să mă interesez și revin la dvs”, a declarat primarul Pop pentru digi24.ro.

Risc de declanșare a procedurilor de infrigment

Legile europene, transpuse în legile românești, spun că barza (Ciconia Ciconia) și alte 270 de păsări sunt clasificate ca fiind specii strict protejate, astfel că intervenția umană asupra habitatului acestor specii este strict interzisă. Desigur, cu excepții. O astfel de excepție este Ordinul de ministru. Există o ordonanță de urgență din anul 2007 care stabilește posibilitatea emiterii unor derogări prin ordin de ministru, cu avizul Academiei Române. În caz contrar, adică dacă se intervine ilegal asupra cuiburilor, Ministerul Mediului atentionează că “dacă un stat membru al UE nu respecta prevederile legale care protejează speciile sălbatice, atunci acea țară poate risca inclusiv declanșarea procedurilor de infringement”.

Când se pot face aceste derogări de la interzicerea intervenției asupra cuiburilor de berze? O spune Ministerul Mediului: “Astfel de derogări sunt emise ori de cate ori integritatea cetățenilor sau bunurile materiale sunt puse în pericol de un exemplar dintr-o specie protejatată”.

În cazul cuibului din satul maramureșean Sârbi, este vorba despre faptul că berzele își fac nevoile pe poarta și pe gardul proprietarului din imediata vecinătate a stâlpului. După cum se poate vedea dintr-un imaginea surprinsă cu ajutorul Google Street View.

Primarul din Sârbi spune că berzele "aduc și depozitează o mulțime de mizerii, șerpi morți și resturi animale, acestea cazând în gospodaria dânsului și producând disconfort”. Sursa foto: Google street view

Primarul Simion Pop confirmă această ipoteză și, după ce a discutat cu proprietarul imobilului din vecinătatea stâlpului, vine și cu alte argumente în favoarea relocării. “Domnul Sima Gheorghe a menționat că a făcut o sesizare la minister, deoarece cuibul este amplasat pe un stâlp de electricitate la 1 metru liniar față de poarta de acces în gospodărie. Din spusele dânsului, pe tot parcursul anului, în perioada caldă, acestea aduc și depozitează o mulțime de mizerii, șerpi morți și resturi animale, acestea cazând în gospodăria dânsului și producând disconfort”.

Problema rămâne după mutarea cuibului, respectiv dacă barza-mascul va găsi noua adresă a “casei” lor. Același ordin de ministru a stabilit că “se aprobă relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) din strada Principală nr. 133, satul Sârbi, comuna Budești, județul Maramureș, în proximitatea locului unde se află actualul cuib, nu mai departe de 100 de metri de acesta”. Relocarea cuibului de barză se realizează - mai spune Ordinul - cu personal tehnic de specialitate, în prezența unui reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, iar solicitantul are obligația să transmită agenției județene pentru protecția mediului un raport asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute.

Uite barza, nu e cuibul

E mult 100 de metri mai încolo? Nu e mult? Vom afla după 25 martie. Academia Română, prin Societatea Ornitologică din România (SOR), și-a dat avizul de relocare, în noiembrie 2023. În orice caz, există o aplicație pentru smartphone de urmărire a cuiburilor de berze din România. Se numește “Uite barza!” și ea a fost realizată de SOR împreună cu compania care are în grijă stâlpii de electricitate din țară. Alăturat, se pot vedea toate cuiburile de barză din România, înregistrate în aplicație. Este vorba despre peste 13.000 de înregistrări de cuiburi în România și peste 80.000 de berze. Specialiștii SOR susțin însă că multe înregistrări sunt dublate și că populația reală a berzelor din România e undeva la 5000-6000 de perechi cuibătoare. Iar tendința populațională este crescătoare.